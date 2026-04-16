DIAGNOSTIKA

Chat GPT ni rešitev: pogosta napaka, ki vas lahko drago stane

Generativna umetna inteligenca še vedno ni sposobna procesov sklepanja, nujnih za varno klinično uporabo, je pokazala nova študija.
FOTO: Tadamichi/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Nensuria/Gettyimages

FOTO: Hapabapa/Gettyimages

FOTO: Tadamichi/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Nensuria/Gettyimages
FOTO: Hapabapa/Gettyimages
M. Fl.
 16. 4. 2026 | 15:00
Klepetalni roboti na osnovi umetne inteligence so izboljšali diagnostično natančnost, ko so imeli na voljo celovite klinične informacije, vendar v več kot 80 odstotkov primerov še vedno niso uspeli postaviti ustrezne diferencialne diagnoze, ugotavljajo raziskovalci iz organizacije Mass General Brigham, neprofitne bolnišnične in raziskovalne mreže s sedežem v Bostonu. Rezultati študije, objavljene v medicinski reviji JAMA Network Open, kažejo, da veliki jezikovni modeli še ne izpolnjujejo pogojev za klinično uporabo.

»Kljub nenehnim izboljšavam obstoječi veliki jezikovni modeli niso pripravljeni za samostojno uporabo na klinični ravni,« je povedal soavtor študije Marc Succi. Dodal je, da umetna inteligenca še ne more posnemati diferencialne diagnoze, ki je ključna za klinično razmišljanje in jo sam označuje kot umetnost medicine. Diferencialna diagnoza je prvi korak zdravstvenih delavcev pri prepoznavanju bolezni, saj omogoča razlikovanje med stanji s podobnimi simptomi.

Kako so modele testirali?

Raziskovalna ekipa je analizirala delovanje 21 velikih jezikovnih modelov, vključno z najnovejšimi različicami sistemov Claude, DeepSeek, Gemini, GPT in Grok. Z uporabo novega orodja PrIME-LLM, ki preverja sposobnost modelov v različnih fazah kliničnega sklepanja, so jih ocenjevali na 29 standardiziranih kliničnih primerih: od začetne diagnoze, izbire ustreznih preiskav, do končne diagnoze in načrtovanja zdravljenja. Da bi posnemali razvoj kliničnih primerov, so raziskovalci modelom postopoma dodajali podatke: najprej osnovne (starost, spol, simptome), nato še izvide fizičnih pregledov in laboratorijske rezultate.

Raziskovalci so ugotovili, da so modeli dosegali visoko natančnost pri končnih diagnozah, vendar so bili precej slabši pri oblikovanju diferencialnih diagnoz in pri soočanju z negotovostjo. Avtorica študije Arya Rao je poudarila, da tak način ocenjevanja modele postavlja v vlogo zdravnikov: »Ti modeli so zelo dobri pri postavitvi končne diagnoze, ko imajo na voljo vse podatke, težave pa imajo na začetku, ko je informacij malo.« Noben model ni uspel podati ustrezne diferencialne diagnoze v več kot 80 odstotkih primerov. Pri končnih diagnozah pa se je uspešnost gibala med približno 60  in več kot 90 odstotki, odvisno od modela. Večina modelov je bila natančnejša, kadar so bili poleg besedila na voljo tudi laboratorijski izvidi in slike. 

Medicinski strokovnjaki ostajajo ključni

Kljub napredku raziskovalci poudarjajo, da standardni veliki jezikovni modeli še niso dosegli ravni inteligence, potrebne za varno uporabo v medicini, in ostajajo omejeni pri naprednem kliničnem sklepanju. »Naši rezultati potrjujejo, da veliki jezikovni modeli v zdravstvu še vedno zahtevajo človeški nadzor,« je dejal Succi. Susana Manso García, članica delovne skupine za umetno inteligenco in digitalno zdravje pri Španskem združenju za družinsko in skupnostno medicino, ki ni sodelovala v študiji, je poudarila jasno sporočilo: »Teh modelov ne bi smeli uporabljati za sprejemanje kliničnih odločitev brez nadzora. Umetna inteligenca je sicer obetavno orodje, vendar človeška presoja ostaja nepogrešljiva.« Priporočilo za javnost je, da te tehnologije uporablja previdno in da se ob zdravstvenih težavah vedno posvetuje z zdravstvenim strokovnjakom.

