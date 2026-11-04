Črni ali zeleni čaj? Raziskava na 480.000 sodelujočih razkrila, kateri je boljši za ožilje

Pri osebah, ki redno pijejo pravi čaj, je za 11 odstotkov manjše tveganje za bolezni ožilja kot tistih, ki ga ne pijejo, je pokazala raziskava, objavljena v znanstveni reviji Journal of Internal Medicine. V njej je sodelovalo več kot 480.000 odraslih Kitajcev, ki so jih spremljali povprečno devet let. V tem obdobju je 14.863 sodelujočih zbolelo za boleznimi, kot so bolezni srca, možgansko-žilne bolezni, pljučne bolezni in bolezni perifernih arterij.

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Najmanjše tveganje so zabeležili pri tistih, ki so spili približno šest do osem skodelic čaja na dan, poroča tiskovna agencija dpa. Rezultati so pokazali še, da je bilo pitje črnega čaja dosledneje povezano z manjšim tveganjem za bolezni obtočil kot pitje zelenega. Najmanjše tveganje je bilo povezano z zmerno močnim čajem, medtem ko je bilo pitje izjemno vročega povezano z večjim tveganjem za te bolezni.

Zmagovita kombinacija

»Skupne analize so pokazale, da so uživanje čaja, kadilski status in telesna dejavnost povezani s tveganjem za bolezni obtočil. Najmanjše tveganje je bilo ugotovljeno pri kombinaciji rednega pitja čaja, nekajenja in visoke stopnje telesne dejavnosti,« so zapisali avtorji raziskave. Kljub spodbudnim ugotovitvam je treba poudariti, da raziskava dokazuje povezanost, ne pa neposredne vzročne povezave. To pomeni, da ni mogoče trditi, da čaj neposredno preprečuje bolezni obtočil.