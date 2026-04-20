Čudežne tablete za zdrava jetra ne obstajajo

Jetra so največji notranji organ in najpomembnejši razstrupljevalec. Dve glavni krvni žili v telesu oskrbujeta jetra – jetrna arterija vanje prinaša svežo kri, obogateno s kisikom, vena porta pa kri, obogateno s hranili, prinaša iz črevesja in vranice. V jetrih se krvni sladkor pretvarja v glikogen in obratno, shranjujejo se železo za tvorbo rdečih krvničk in vitamini, nastajajo aminokisline, faktorji za strjevanje krvi, holesterol in odpadni produkti prebave. Jetra razgrajujejo in odstranjujejo telesu tuje snovi, kot so zdravila, alkohol, toksične snovi.

»Če povzamemo, najpomembnejše naloge jeter so razstrupljanje, presnova hranil, skladiščenje energije in vitaminov ter proizvodnja žolča, ki se skladišči v žolčniku pod jetri,« pojasnjuje predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič. »Limfni sistem, ledvice, koža, pljuča in jetra so sistemi, ki nadzirajo odstranjevanje odpadkov, kot so toksini iz okolja, kofein, alkohol, zdravila, in tudi njihovi presnovni produkti. Če smo onesnaževalcem nenehno izpostavljeni prek prehrane, vode, kozmetičnih izdelkov in oblačil, lahko ti sistemi postanejo preobremenjeni. Hudo in nepopravljivo poškodbo jeter pa povzroča prekomerno pitje alkohola.«

Spremenimo vsakdanjik

Za zdrava jetra lahko poskrbimo tako, da si prizadevamo za dobro delovanje celotnega telesa: »Čudežne tabletke in praški ne obstajajo, lahko pa vam zaupamo recept, ki preverjeno deluje. Vključuje zdravo prehrano, zadostno gibanje in dovolj tekočine, najraje vode ali nesladkanih čajev. Za izločanje odpadnih snovi iz telesa je potrebna tekočina, zato popijte dovolj vode. Opustite ali vsaj močno zmanjšajte uživanje alkohola in uporabo tobačnih izdelkov.« Delovanje jeter podpirajo živila in pijača, ki so bogati z antioksidanti, vlaknine, ovseni kosmiči, brokoli, tudi kava in zeleni čaj, mandlji, špinača, borovnice, grenivke, brusnice, grozdje, pesni sok, kapusnice, oreščki, ribe in olivno olje. »Izjemno koristen proti zamaščenosti jeter je pegasti badelj, ki je na voljo tudi kot prehransko dopolnilo. Proti zamaščenosti jeter pomagajo artičoke, haritaki, ekstrakt črnega popra, kurkuma, rožmarin, cikorija, naravni fosfolipidi (denimo sojini). A samo ustrezna živila oziroma prehranska dopolnila ne bodo pomagala pri zamaščenosti jeter. Treba je spremeniti življenjski slog,« nadaljuje sogovornica in pojasnjuje, da na jetra prežijo številne bolezni in stanja: »Nekatere bolezni so prirojene, večinoma pa so pridobljene, kot posledica virusnih okužb ali škodljivih snovi, ki jih človek vnaša v telo. Vzrok za bolezni jeter je lahko tudi debelost. Izogibati se je treba drogam in tvegani spolnosti. Cepljenje proti hepatitisu A in B je pametna odločitev, predvsem če potujete v države tretjega sveta.«

Mnogi so prepričani, da lahko jetra po obdobju nezdravega prehranjevanja in pretiranega pitja razbremenimo in odrešimo s prehranskimi dopolnili, a strokovnjaki opozarjajo, da so takšna sredstva lahko v nekaterih primerih celo zelo nevarna. »Nekatere študije so celo pokazale, da so zaradi zeliščnih in prehranskih dopolnil v porastu celo poškodbe jeter, zlasti to velja za prehranska dopolnila iz držav tretjega sveta, kupljenih na spletu. Posvet pred nakupom je zato nujen, posebno previdni naj bodo kronični bolniki. Razstrupljanje pa odločno odsvetujemo mladostnikom, nosečnicam in starejšim,« še sklene sogovornica in poudari: »Jetra se ne morejo obnavljati v nedogled. Če se pojavijo neznačilna bolečina pod desnim rebrnim lokom, slabost, bruhanje, izguba telesne teže, izguba teka, dolgotrajna utrujenost kljub počitku, šibkost v mišicah, napihnjenost, občutek oteklega trebuha, srbenje in sprememba barve kože na rumenkasto, rumeno obarvane beločnice, temnejši seč in svetlejše blato, ne omahujemo z obiskom zdravnika.«