Čustvena nezvestoba je izdaja: čeprav ni bilo spolnega odnosa, gre lahko še vedno za varanje

VARANJE danes ni več nujno povezano s seksom ali skrivnimi srečanji. Terapevti vse pogosteje opozarjajo na pojav, imenovan soft cheating oziroma mehko varanje, to je čustveno ali digitalno vedenje, ki lahko zamaje zaupanje, čeprav partner tehnično ni prestopil klasične meje nezvestobe, torej imel spolnega odnosa z drugim.

Skrivni pogovori

Eden najpogostejših znakov tovrstnega varanja je prikrivanje stikov. To ne pomeni nujno razmerja, ki vključuje spolnost, lahko pa vključuje brisanje sporočil, utišanje obvestil ali občutek, da partner določene pogovore namenoma skriva.

Varuje zasebnost

Pri mehkem varanju pogosto ne gre za velik dogodek, ampak za občutek. Partner se oddalji in je nenavadno zaščitniški do telefona in zasebnosti. Prav zato terapevti poudarjajo, da je pri sodobnih odnosih vse manj pomembno vprašanje, ali sta partnerja seksala, in tembolj, komu partner namenja pozornost in koga spusti v svoj svet.

Pozornost drugemu

Psihologi opozarjajo, da je pomemben predvsem občutek čustvene energije. Če nekdo več navdušenja, spogledovanja ali osebnih misli deli z drugo osebo kot s partnerjem, lahko ta hitro začuti odmik, tudi brez fizične prevare.

Občutek izdaje

Pošiljanje komplimentov, srčkov, selfiejev ali vsakodnevnih sporočil za dobro jutro ali lahko noč lahko deluje nedolžno, a terapevti pravijo, da prav takšna majhna vedenja pogosto sprožijo občutek izdaje, še posebno ker bi bilo partnerju najverjetneje neprijetno, če bi jih videl.

Digitalna bližina

Veliko ljudi danes razvije posebno bližino prek aplikacij, družbenih omrežij ali celo pogovorov z umetno inteligenco. Ko začne nekdo ta odnos doživljati kot varen prostor, kamor partner nima vpogleda, se lahko začne oblikovati čustvena nezvestoba.