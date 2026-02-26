Da bi preprečili nastanek raka debelega črevesja, uživajmo to hrano

Od leta 2022 so v svetu zabeležili več kot 1,9 milijona primerov raka debelega črevesa, ki je trenutno v porastu pri mlajših od 50 let. Rak debelega črevesa in danke je peti najpogostejši rak v Sloveniji, za njim na leto zboli okoli 1300 ljudi. Žal jih približno polovica tudi umre, saj bolezen odkrijejo prepozno.

Znanstveniki verjamejo, da je povišano tveganje za razvoj te bolezni povezano s kombinacijo več dejavnikov, vključno s sedečim načinom življenja, debelostjo, uživanjem alkohola pa tudi predelane hrane. Dosedanje študije so pokazale, da lahko uživanje določenih živil, denimo polnozrnatih žit, vlaknin, mlečnih izdelkov in rib, pomaga znižati tveganje nastanka raka debelega črevesja.

Več kapusnic bomo pojedli, bolje bo, pravijo raziskovalci. FOTO: Bit245/Getty Images

Raziskovalci so na seznam dobrih živil dodali še kapusnice, kot sta brokoli in cvetača. Analizirali so podatke skupno 17 raziskav, v katerih je sodelovalo več kot 97.000 ljudi, da bi našli potencialno povezavo med uživanjem kapusnic in incidenco raka debelega črevesa. Tisti, ki so uživali več kapusnic, med 20 in 40 g dnevno, so imeli 20 odstotkov nižje tveganje nastanka te bolezni kot tisti, ki so te zelenjave pojedli manj. Kapusnice, med katere se uvrščata tudi ohrovt in zelje, delujejo antioksidativno, protivnetno in antikancerogeno, znižujejo holesterol in lahko tudi pomagajo zmanjšati tveganje za raka, saj vsebujejo določene spojine, kot je sulforafan, protitumorna in protimikrobna učinkovina. So tudi bogat vir vitamina C, mineralov, flavonoidov, karotenoidov pa netopnih vlaknin, ki hranijo črevesno mikrobioto in pomagajo ohranjati zdravo sluznico.