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Da bodo lončnice lepše: ali mleko res omeji pepelasto plesen?

Pri listnih ušeh, pršicah in belih mušicah je pogosto učinkovito že temeljito spiranje rastline pod prho.
Rastline je treba redno pregledovati. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Rastline je treba redno pregledovati. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Rumen list je lahko znak za preveč svetlobe ali vode. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Rumen list je lahko znak za preveč svetlobe ali vode. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Z dvomljivimi nasveti z aplikacij raje ne eksperimentirajmo. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Z dvomljivimi nasveti z aplikacij raje ne eksperimentirajmo. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Rastline je treba redno pregledovati. FOTO: Olga Pankova/Getty Images
Rumen list je lahko znak za preveč svetlobe ali vode. FOTO: Olga Pankova/Getty Images
Z dvomljivimi nasveti z aplikacij raje ne eksperimentirajmo. FOTO: Olga Pankova/Getty Images
A. J.
 22. 7. 2026 | 06:50
4:28
A+A-

Med domačimi rešitvami, ki lahko pomagajo, je uporaba razredčenega kravjega mleka pri omejevanju pepelaste plesni, bele mokaste prevleke na listih. Najboljši rezultati so se pokazali pri nekaterih vrtninah, trti in vrtnicah v lončkih, predvsem ob zgodnji oziroma preventivni uporabi. Pogosto se omenja razmerje enega dela mleka proti devetim delom vode. Toda učinek ni potrjen pri vseh sobnih rastlinah. Poleg tega lahko mleko v prostoru povzroči neprijeten vonj in na listih pusti lepljive obloge. Pred škropljenjem je zato smiselno odstraniti močno okužene liste, izboljšati kroženje zraka in zmanjšati zadrževanje vlage okoli rastline.

Soda bikarbona lahko na površini lista začasno ustvari manj ugodne razmere za kaljenje spor pepelaste plesni, vendar že razvite okužbe praviloma ne pozdravi. Njena učinkovitost je neenakomerna, natrij pa se lahko kopiči v zemlji in poškoduje korenine. Vsekakor moramo okužene liste odstraniti in omogočiti boljši pretok zraka, smiselna je uporaba registriranih pripravkov na osnovi kalijevega bikarbonata ali vrtnarskih olj.

Rumen list je lahko znak za preveč svetlobe ali vode. FOTO: Olga Pankova/Getty Images
Rumen list je lahko znak za preveč svetlobe ali vode. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Previdnost velja tudi pri uporabi detergenta za pomivanje posode, vsebuje lahko dišave, razmaščevalce in druge dodatke, ki poškodujejo občutljivo povrhnjico listov. Vrtnarji zato domače mešanice odsvetujejo in priporočajo pripravek, ki je posebej označen kot insekticidno milo oziroma vsebuje kalijeve soli maščobnih kislin. Tudi tak pripravek učinkuje le, če neposredno omoči škodljivca, postopek je treba večkrat ponoviti. Pri volnatih ušeh, ki jih prepoznamo po belih, vatastih skupkih na listih in steblih, lahko pomaga lekarniški alkohol. Posamezne škodljivce previdno odstranimo z vatirano palčko, ki smo jo rahlo navlažili z alkoholom. Z njim ne smemo močiti celotne rastline ali zemlje. Alkohol lahko poškoduje občutljive liste, zato ga najprej preizkusimo na manjšem delu rastline. Postopek je treba po nekaj dneh ponoviti, saj se lahko pojavijo novi škodljivci. Podobno lahko kaparje, ki so videti kot majhne rjave ali sive bunkice, previdno odstranimo z nohtom, leseno paličico ali mehko zobno ščetko. Rastlino nato več tednov redno pregledujemo.

Pri rumenenju, odpadanju listov in slabotni rasti vzrok pogosto ni bolezen, temveč napačna oskrba. Rastlina ima lahko premalo svetlobe, preveč vode, stoječo vodo v okrasnem loncu, presuh zrak ali neprimerno temperaturo.

Rezina surovega krompirja pomaga ugotoviti, ali se v zemlji skrivajo ličinke mrtvaških oziroma glivičnih mušic. Približno pol centimetra debelo rezino položimo na površino zemlje in po nekaj dneh obrnemo: ličinke se zberejo na spodnji strani. Najpomembnejši ukrep proti mušicam je, da se zgornja plast zemlje med zalivanji osuši. Ličinke namreč uspevajo v stalno vlažnem substratu. Pomagajo tudi rumene lepljive ploščice, ki ujamejo odrasle mušice, seveda pa ne uničijo ličink v zemlji.

Pri listnih ušeh, pršicah in belih mušicah je pogosto učinkovito že temeljito spiranje rastline pod prho. Posebno pozornost namenimo spodnji strani listov, kjer se škodljivci najraje zadržujejo. Večje in trpežnejše liste lahko obrišemo z mehko, vlažno krpo. S tem odstranimo prah, jajčeca in del škodljivcev. Postopek je običajno treba ponoviti večkrat, okuženo rastlino pa začasno ločiti od drugih lončnic.

Z dvomljivimi nasveti z aplikacij raje ne eksperimentirajmo. FOTO: Olga Pankova/Getty Images
Z dvomljivimi nasveti z aplikacij raje ne eksperimentirajmo. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Previdnost velja pri uporabi bananinega olupka oziroma bananine vode. Olupek sicer vsebuje kalij, vendar namakanje v vodi ne ustvari uravnoteženega gnojila. Kavna usedlina vsebuje nekaj dušika in mineralov, a lahko neposredno dodana v lonec zbije substrat in zadržuje preveč vlage. Jajčne lupine vsebujejo veliko kalcijevega karbonata, vendar se večji koščki razgrajujejo zelo počasi. Rastlini, ki kaže akutne znake pomanjkanja hranil, zato ne bodo hitro pomagali. Bolj smiselno jih je zelo drobno zmleti in dodati kompostu. Večina sobnih rastlin ob rednem presajanju in pravilnem gnojenju dodatnega kalcija sploh ne potrebuje.

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