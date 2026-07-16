Da nas kdo ne zaloti! Osamljen travnik se zdi popolna izbira, a sprehajalci so blizu

Poletje, visoke temperature in občutek popolne svobode marsikoga premamijo, da se odloči za seks na prostem, kjer se skriva tudi nekaj presenečenj, na katera večina parov sploh ne pomisli.

Veliko gledalcev

Gozd, osamljen travnik ali samotna skala se zdijo popolna izbira, vendar so pohodniki, kolesarji ali nabiralci gob pogosto bližje, kot si v trenutkih strasti lahko mislite. Preden se prepustite trenutku, je zato dobro preveriti, kako odmaknjena oziroma obljudena je lokacija.

Žive nadloge

Poleti niso težava le piki komarjev. V visoki travi prežijo in letajo tudi druge žuželke, kot so čebele, ose, klopi in druge nadloge. Nekatere rastline lahko povzročijo draženje kože in pesek na plaži ni najbolj prijazen do občutljivih delov telesa. Zaščitna krema, odeja ali velika brisača so obvezni spremljevalci.

Sončna pripeka

Čeprav je poletni seks na prostem romantičen, strokovnjaki svetujejo, da se izogibate najbolj vročemu delu dneva, ko je nevarnost pregrevanja, dehidracije in opeklin največja. Pozni popoldnevi ali večeri pod zvezdami so prijetnejši.

Nujno kondom

Tudi na dopustu velja enako pravilo kot doma: kondom ostaja najboljša zaščita pred spolno prenosljivimi okužbami, pa tudi pred neželeno nosečnostjo. Romantičen trenutek je precej lepši, če ga ne spremlja nepotreben stres, sploh če gre za romance, ki so kratkega veka.

Spoštujte zasebnost

Naravni kotički niso samo naše skrivališče, ampak tudi življenjski prostor živali in prostor, kjer se gibajo drugi ljudje. Za sabo ne puščajte smeti in izberite kraj, kjer ne boste motili okolice in okolica ne bo motila vas.

Afrodiziak: sproščenost

Raziskave kažejo, da novo okolje, občutek svobode in odmik od vsakodnevne rutine povečajo občutek vznemirjenja in bližine. Morda zato številni pari prav poletne trenutke pod zvezdami opisujejo kot ene najbolj nepozabnih zaradi občutka, da so si za trenutek vzeli čas samo drug za drugega.