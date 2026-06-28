Dajmo prednost skrbi zase: v življenje vključimo počitek in čas za obnavljanje

Skrb zase vključuje različne prakse, ki nas povezujejo z osebno močjo. Čeprav je izraz v zadnjih letih postal nekoliko obrabljen, ostaja pomemben za ljudi v vseh življenjskih okoliščinah.

Danes si ob besedah skrb zase pogosto predstavljamo peneče se kopeli, dišeče sveče in poležavanje ves dan. Tudi to je lahko skrb zase, vendar je pojem širši. Skrb zase pomeni zavezo, da v vsakdanje življenje vključimo počitek in čas za obnavljanje. Pri vsakem človeku je to videti drugače. Pri nekaterih vključuje dolge rituale, pri drugih majhne trenutke, ki jih lahko vključimo v dan. Zadostuje pet minut globokega dihanja, preden vstanemo iz postelje, meditacija, preden gremo iz avtomobila v službo, vključevanje čuječnosti v vsakdanja ponavljajoča se opravila, molitev pred spanjem.

Skrb zase pomeni, da zase poskrbimo pri majhnih stvareh, tudi takrat oziroma predvsem takrat, ko je telo izčrpano in um kaotičen. Ne da bi pobegnili od odgovornosti, ampak da bi jih laže izpolnili.