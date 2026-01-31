Dan brez cigarete: zasvojen ni svoboden, opustitev je ena najboljših odločitev za zdravje

Ob današnjem dnevu brez cigarete želi stroka znova preprečiti začetek kajenja pri tistih, ki se še niso znašli v primežu smrtonosne razvade, oziroma spodbuditi k opustitvi uporabe tobačnih in nikotinskih izdelkov. To je pomembno v vseh starostnih obdobjih, saj pomembno prispeva k ohranjanju in izboljšanju zdravstvenega stanja, poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Opustitev kajenja je ena najboljših odločitev za zdravje.

V Sloveniji se proti uporabi tobačnih in nikotinskih izdelkov borimo z različnimi kampanjami, akcijami ozaveščanja in zakonodajo. Kot so pojasnili na ministrstvu za zdravje, smo aprila lani uveljavili novelo zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki med drugim uvaja prepoved vseh arom, z izjemo tobačnih, v elektronskih cigaretah – vejpih in njihovih tekočinah z nikotinom in brez nikotina. V Sloveniji so na voljo tudi številni brezplačni programi za preprečevanje začetka uporabe in opuščanje tobačnih in povezanih izdelkov. Število držav, ki v boju proti tobačnim izdelkom uporabljajo nazorna opozorila (med njimi tudi Slovenija), se je od 2007. povečalo z devet na 110, kar pomeni, da ta stroškovno učinkoviti ukrep doseže pet milijard ljudi, sporočajo iz Svetovne zdravstvene organizacije.

Nevarno oglaševanje

Kdor je zasvojen, ta ne more biti svoboden, poudarjajo strokovnjaki in vse, ki si želijo opustiti kajenje, usmerjajo v Zdravstveno-vzgojne centre in Centre za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih po Sloveniji, kjer izvajajo skupinske in individualne delavnice, na voljo pa je tudi brezplačna anonimna telefonska številka 080 2777. V lekarnah so na voljo različne oblike nikotinskega nadomestnega zdravljenja, ki ne vsebujejo zdravju škodljivih primesi in dodatkov, namenjeni pa so začasni uporabi. Dan brez cigarete je priložnost za odločitev za spremembe – za opustitev kajenja, kar je ena najboljših odločitev za zdravje, poudarjajo strokovnjaki.

Cilj industrije je zasvojiti otroke in mlade.

V Sloveniji se odstotek kadilcev sicer znižuje, odstotek uporabnikov novih tobačnih in nikotinskih izdelkov pa zvišuje, predvsem med mladimi. »Po zadnjih dostopnih podatkih iz raziskave CINDI 2024 v Sloveniji kadi manj kot vsak peti prebivalec, star 18─74 let. Odstotek kadilcev je višji med moškimi kot med ženskami. Odstotek kadilcev se postopoma znižuje, v letu 2016 je znašal 23 odstotkov, v istem obdobju pa se je povečala uporaba elektronskih cigaret. V raziskavi med anketiranimi dijaki 2. letnikov srednjih šol v Sloveniji, ki so bili v povprečju stari 16 let, smo konec leta 2023 ugotovili 30 odstotkov uporabnikov elektronskih cigaret, 8 odstotkov uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov in 12–14 odstotkov uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov oziroma nikotinskih vrečk,« je navedla Helena Koprivnikar z NIJZ. »Skrb vzbujajoča je vse pogostejša uporaba rjavih fug oz. snusa in belih fug oz. nikotinskih vrečk. Porast uporabe pripisujemo oglaševanju uporabe teh izdelkov, ki je usmerjeno predvsem na poudarjanje brezdimnosti, nevidnosti in diskretne uporabe, kar naredi tovrstne izdelke mladim privlačne, cilj industrije pa je zasvojiti otroke in mlade, saj tako najlažje pridobijo prihodnje generacije uporabnikov,« je opozorila Manca Kozlovič, predsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija. Kot poudarja dr. Tomaž Čakš z NIJZ, pa ogrevane tobačne izdelke, elektronske cigarete, brezdimne tobačne izdelke in nikotinske vrečke lažno oglašujejo kot pripomočke za opuščanje kajenja, čeprav so zgolj sredstvo za začetek ali vzdrževanje nikotinske zasvojenosti, ki lahko pri mladostniku privede do trajnih škodljivih posledic na miselne sposobnosti, delovni spomin, pozornost, razpoloženje, poveča pa lahko tudi impulzivnost in občutke tesnobe.

Lažno jih oglašujejo kot pripomočke za opuščanje kajenja. FOTO: Sakkawokkie/Getty Images

Vse arome razen tobačne so prepovedane. FOTO: Sergii Kolesnikov/Getty Images

Tobačni in nikotinski izdelki imajo obsežne škodljive učinke na zdravje, poudarjajo strokovnjaki, za številne nove tobačne in nikotinske izdelke posledice dolgoročne uporabe še niso v celoti znane, ker so v uporabi prekratek čas. Preredko pa se govori tudi o tem, da so tobačni in nikotinski izdelki pomemben vir odpadkov, ki zastrupljajo okolje.