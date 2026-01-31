  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAJENJE

Dan brez cigarete: zasvojen ni svoboden, opustitev je ena najboljših odločitev za zdravje

V Sloveniji se odstotek kadilcev sicer znižuje, odstotek uporabnikov novih tobačnih in nikotinskih izdelkov pa zvišuje, predvsem med mladimi.
Odstotek kadilcev je višji med moškimi kot med ženskami. FOTO: Marianvejcik/Getty Images

Odstotek kadilcev je višji med moškimi kot med ženskami. FOTO: Marianvejcik/Getty Images

Lažno jih oglašujejo kot pripomočke za opuščanje kajenja. FOTO: Sakkawokkie/Getty Images

Lažno jih oglašujejo kot pripomočke za opuščanje kajenja. FOTO: Sakkawokkie/Getty Images

Vse arome razen tobačne so prepovedane. FOTO: Sergii Kolesnikov/Getty Images

Vse arome razen tobačne so prepovedane. FOTO: Sergii Kolesnikov/Getty Images

Odstotek kadilcev je višji med moškimi kot med ženskami. FOTO: Marianvejcik/Getty Images
Lažno jih oglašujejo kot pripomočke za opuščanje kajenja. FOTO: Sakkawokkie/Getty Images
Vse arome razen tobačne so prepovedane. FOTO: Sergii Kolesnikov/Getty Images
E. B.
 31. 1. 2026 | 07:59
4:30
A+A-

Ob današnjem dnevu brez cigarete želi stroka znova preprečiti začetek kajenja pri tistih, ki se še niso znašli v primežu smrtonosne razvade, oziroma spodbuditi k opustitvi uporabe tobačnih in nikotinskih izdelkov. To je pomembno v vseh starostnih obdobjih, saj pomembno prispeva k ohranjanju in izboljšanju zdravstvenega stanja, poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Opustitev kajenja je ena najboljših odločitev za zdravje.

V Sloveniji se proti uporabi tobačnih in nikotinskih izdelkov borimo z različnimi kampanjami, akcijami ozaveščanja in zakonodajo. Kot so pojasnili na ministrstvu za zdravje, smo aprila lani uveljavili novelo zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki med drugim uvaja prepoved vseh arom, z izjemo tobačnih, v elektronskih cigaretah – vejpih in njihovih tekočinah z nikotinom in brez nikotina. V Sloveniji so na voljo tudi številni brezplačni programi za preprečevanje začetka uporabe in opuščanje tobačnih in povezanih izdelkov. Število držav, ki v boju proti tobačnim izdelkom uporabljajo nazorna opozorila (med njimi tudi Slovenija), se je od 2007. povečalo z devet na 110, kar pomeni, da ta stroškovno učinkoviti ukrep doseže pet milijard ljudi, sporočajo iz Svetovne zdravstvene organizacije.

Nevarno oglaševanje

Kdor je zasvojen, ta ne more biti svoboden, poudarjajo strokovnjaki in vse, ki si želijo opustiti kajenje, usmerjajo v Zdravstveno-vzgojne centre in Centre za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih po Sloveniji, kjer izvajajo skupinske in individualne delavnice, na voljo pa je tudi brezplačna anonimna telefonska številka 080 2777. V lekarnah so na voljo različne oblike nikotinskega nadomestnega zdravljenja, ki ne vsebujejo zdravju škodljivih primesi in dodatkov, namenjeni pa so začasni uporabi. Dan brez cigarete je priložnost za odločitev za spremembe – za opustitev kajenja, kar je ena najboljših odločitev za zdravje, poudarjajo strokovnjaki.

Cilj industrije je zasvojiti otroke in mlade.

V Sloveniji se odstotek kadilcev sicer znižuje, odstotek uporabnikov novih tobačnih in nikotinskih izdelkov pa zvišuje, predvsem med mladimi. »Po zadnjih dostopnih podatkih iz raziskave CINDI 2024 v Sloveniji kadi manj kot vsak peti prebivalec, star 18─74 let. Odstotek kadilcev je višji med moškimi kot med ženskami. Odstotek kadilcev se postopoma znižuje, v letu 2016 je znašal 23 odstotkov, v istem obdobju pa se je povečala uporaba elektronskih cigaret. V raziskavi med anketiranimi dijaki 2. letnikov srednjih šol v Sloveniji, ki so bili v povprečju stari 16 let, smo konec leta 2023 ugotovili 30 odstotkov uporabnikov elektronskih cigaret, 8 odstotkov uporabnikov ogrevanih tobačnih izdelkov in 12–14 odstotkov uporabnikov brezdimnih tobačnih izdelkov oziroma nikotinskih vrečk,« je navedla Helena Koprivnikar z NIJZ. »Skrb vzbujajoča je vse pogostejša uporaba rjavih fug oz. snusa in belih fug oz. nikotinskih vrečk. Porast uporabe pripisujemo oglaševanju uporabe teh izdelkov, ki je usmerjeno predvsem na poudarjanje brezdimnosti, nevidnosti in diskretne uporabe, kar naredi tovrstne izdelke mladim privlačne, cilj industrije pa je zasvojiti otroke in mlade, saj tako najlažje pridobijo prihodnje generacije uporabnikov,« je opozorila Manca Kozlovič, predsednica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija. Kot poudarja dr. Tomaž Čakš z NIJZ, pa ogrevane tobačne izdelke, elektronske cigarete, brezdimne tobačne izdelke in nikotinske vrečke lažno oglašujejo kot pripomočke za opuščanje kajenja, čeprav so zgolj sredstvo za začetek ali vzdrževanje nikotinske zasvojenosti, ki lahko pri mladostniku privede do trajnih škodljivih posledic na miselne sposobnosti, delovni spomin, pozornost, razpoloženje, poveča pa lahko tudi impulzivnost in občutke tesnobe.

Lažno jih oglašujejo kot pripomočke za opuščanje kajenja. FOTO: Sakkawokkie/Getty Images
Lažno jih oglašujejo kot pripomočke za opuščanje kajenja. FOTO: Sakkawokkie/Getty Images
Vse arome razen tobačne so prepovedane. FOTO: Sergii Kolesnikov/Getty Images
Vse arome razen tobačne so prepovedane. FOTO: Sergii Kolesnikov/Getty Images

Tobačni in nikotinski izdelki imajo obsežne škodljive učinke na zdravje, poudarjajo strokovnjaki, za številne nove tobačne in nikotinske izdelke posledice dolgoročne uporabe še niso v celoti znane, ker so v uporabi prekratek čas. Preredko pa se govori tudi o tem, da so tobačni in nikotinski izdelki pomemben vir odpadkov, ki zastrupljajo okolje. 

Več iz teme

zdravjeNIJZelektronske cigaretekajenjekadilciDan brez cigarete
ZADNJE NOVICE
09:20
Bulvar  |  Domači trači
PETDESET LET GLASBE

Andrej Šifrer praznuje pol stoletja pisanja in petja

Po dvesto pesmih, tisočih nastopov in neštetih zgodbah pojoči Gorenjc vabi na veliko jubilejno praznovanje v Cankarjev dom ter napoveduje dve leti intenzivnih koncertov.
Alma Glumac31. 1. 2026 | 09:20
09:02
Novice  |  Slovenija
PEČEČNIK PO LETU DNI MANDATA ODSTOPIL

SBC: po Pečečnikovi pohvali vladi sledili odstopi vodstva

Po neuradnih podatkih iz SBC izstopilo več kot 100 podjetnikov.
31. 1. 2026 | 09:02
09:00
Bulvar  |  Suzy
POSEBEN DOGODEK

Tina Trstenjak in Petra Majdič: olimpijki združili moči (Suzy)

Dekleti sta se nedavno družili ob posebnem dogodku.
31. 1. 2026 | 09:00
08:49
Novice  |  Slovenija
RAZLIČNI ZNESKI

Kako radodarne so pomurske občine ob rojstvu otroka?

Najmanj v Črenšovcih in Razkrižju, največ v Moravskih Toplicah.
31. 1. 2026 | 08:49
08:41
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Umor iz ljubosumja: kot na pladnju pri romskem naselju Žabjak dal žrtev morilcu (FOTO)

Dejanu Novaku osem let zapora za pomoč pri uboju Bestjana. Mirku Pilingerju - Mikiju zaradi umora in poskusa uboja 30 let zapora.
Aleksander Brudar31. 1. 2026 | 08:41
08:15
Premium
Novice  |  Slovenija
POMOČ BIOENERGETIKA

Osemletni Domen hudo zbolel, po najhujši diagnozi se vrača v šolske klopi

Že leto dni preživlja naporno zdravljenje. Izčrpanemu od kemoterapij mu izjemno dobro dene pomoč bioenergetika.
Oste Bakal31. 1. 2026 | 08:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki