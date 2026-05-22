KOMPLEKSNA BOLEZEN

Debelost vpliva na celotno družbo, indeks telesne mase ne sme biti višji od te številke

Povezana je tudi z okoljem, socialnimi razmerami in dostopom do zdravega načina življenja.
Temeljni pristop za zmanjšanje prekomerne teže je zdrav življenjski slog. FOTO: Dobrila Vignjevic/Getty Images

Visceralna maščoba, ki se nabira okoli notranjih organov v trebušni votlini, nevarno vpliva na delovanje telesa. FOTO: Peter Dazeley/Getty Images

Ni zgolj estetska težava, temveč kompleksna bolezen. FOTO: Kate Wieser/Getty Images

Ema Bubanj
 22. 5. 2026 | 17:43
4:47
Debelost je kronična presnovna bolezen, pri kateri se čezmerno kopiči telesna maščoba. To lahko resno ogrozi zdravje posameznika, saj je povezana s povečanim tveganjem za številne bolezni, med drugim za sladkorno bolezen tipa 2, bolezni srca in ožilja, povišan krvni tlak, bolezni sklepov in nekatere vrste raka.

»O čezmerni teži govorimo, kadar je indeks telesne mase med 25 in 29,9,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice. »V tem primeru ima posameznik več telesne mase, kot je priporočljivo, kar še ne pomeni nujno resnega tveganja za zdravje, vendar lahko vodi v razvoj debelosti. O debelosti pa govorimo, kadar ITM preseže vrednost 30. Debelost ni zgolj estetska težava, temveč kompleksna bolezen, ki je pogosto povezana tudi s psihološkimi in socialnimi dejavniki. Zato je pristop k zdravljenju celosten in zahteva podporo tako zdravstvenih strokovnjakov kot tudi širše družbe.«

Kompleksna bolezen

Prav zato se letošnji evropski dan debelosti osredotoča predvsem na spoznanje, da debelost vpliva na celotno družbo – ne le na posameznike. Poseben poudarek kampanje je namenjen otrokom in drugim ranljivim skupinam, strokovnjaki pa opozarjajo, da gre debelost razumeti kot kompleksno kronično bolezen, povezano tudi z okoljem, socialnimi razmerami in dostopom do zdravega načina življenja. Letošnje geslo Skupaj naslavljamo debelost si prizadeva za zmanjšanje stigme in spodbujanje preprečevanja ter učinkovitega zdravljenja debelosti po Evropi. Veliko pozornosti bodo namenili tudi vplivu na druge bolezni, preprečevanju otroške debelosti, dostopu do zdravljenja ter boju proti predsodkom in stigmatizaciji ljudi z debelostjo.

Na razvoj debelosti vplivajo različni dejavniki, med njimi dednost, nezdrave prehranske navade, pomanjkanje telesne dejavnosti, dolgotrajno sedenje, stres, premalo spanja, hormonska neravnovesja in določena zdravila. »Tudi psihološki dejavniki igrajo pomembno vlogo, pa tudi okolje, na primer dostopnost nezdrave hrane, življenje v urbanih okoljih in pomanjkanje možnosti za gibanje,« nadaljuje sogovornica in poudarja, da lahko debelost vodi v številne zaplete in bolezni.

Visceralna maščoba, ki se nabira okoli notranjih organov v trebušni votlini, nevarno vpliva na delovanje telesa. FOTO: Peter Dazeley/Getty Images

»Čezmerna telesna maščoba vpliva na delovanje skoraj vseh organskih sistemov. Poleg kroničnih bolezni lahko povzroči tudi dihalne težave, kot je spalna apneja, pogoste so ovire pri zanositvi in hormonska neravnovesja, večjo verjetnost za depresijo, tesnobo in nizko samopodobo. Osebe so tudi dovzetnejše za zaplete ob operacijah, slabše prenašajo anestezijo in imajo povečano tveganje za zaplete pri nalezljivih boleznih, kar se je pokazalo tudi med pandemijo covida-19. Debelost zmanjšuje telesno vzdržljivost in otežuje opravljanje povsem običajnih opravil, kot so hoja po stopnicah, sklanjanje, oblačenje ali skrb za osebno higieno ter vključevanje v športne in družabne aktivnosti.«

Tudi psihološki dejavniki vplivajo na razvoj debelosti.

Zelo aktivno tkivo

Ena najnevarnejših oblik je trebušna debelost, saj visceralna maščoba, ki se nabira okoli notranjih organov v trebušni votlini, nevarno vpliva na delovanje telesa. »Gre za biološko zelo aktivno tkivo, ki lahko povzroča vnetne procese, poslabšuje odziv telesa na inzulin in posledično zvišuje raven krvnega sladkorja, holesterola in krvnega tlaka. Zato je trebušna debelost neposredno povezana s povečanim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2, srčno-žilnimi boleznimi, možgansko kapjo, metabolnim sindromom in določenimi vrstami raka. Trebušna debelost se pogosto pojavi tudi pri posameznikih, ki imajo sicer normalen ITM, zato je pomembno meriti tudi obseg pasu. Po smernicah Svetovne zdravstvene organizacije obseg pasu pri ženskah ne sme presegati 88 cm, pri moških pa 102 cm,« opozarja predsednica Lekarniške zbornice in dodaja, da je trebušna debelost povezana tudi z večjim tveganjem za nealkoholno zamaščenost jeter, kar lahko napreduje v vnetje, fibrozo ali celo cirozo jeter.

Ni zgolj estetska težava, temveč kompleksna bolezen. FOTO: Kate Wieser/Getty Images
Temeljni pristop za preprečevanje in odpravljanje debelosti je zdrav življenjski slog, še opozarjajo strokovnjaki, tu pa štejejo raznolika in zmerna prehrana z omejevanjem predelanih živil, sladkih pijač, hitre prehrane, sladkorja in soli. Drugi ključni steber je redna telesna dejavnost, ne pozabimo na kakovosten spanec. Pomembno vlogo pa ima tudi družinsko okolje, z vzgojo in zdravimi zgledi.

Debelost otežuje povsem običajna opravila.

