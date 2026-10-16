Defibrilator rešuje življenja, strah pred njim je odveč

Z današnjim svetovnim dnevom oživljanja se simbolično zaključuje mesec prve pomoči. Ta je letos, kot so sporočili z Rdečega križa Slovenije, mineval v kontekstu migracij in s sloganom Prva pomoč brez meja – pomoč vsakomur, povsod.
Če smo sami, ne iščite defibrilatorja, temveč nemudoma začnemo temeljne postopke oživljanja.
Pomemben del širjenja mreže je projekt AED v vsako občino, s katerim društvo občinam zagotavlja nepovratna sredstva za nakup defibrilatorja in pripadajoče omarice. »Projekt je prvič izvedlo oktobra 2024, letos oktobra pa je že četrtič k sodelovanju povabilo vseh 212 slovenskih občin,« so poudarili. In hkrati občine pozvali, naj preverijo, kje bi dodatna naprava izboljšala dostopnost pomoči. »En defibrilator na občino namreč ni dovolj. Naprava v občinskem središču je lahko za prebivalca oddaljene vasi predaleč. Ob srčnem zastoju štejejo minute, zato je treba mrežo načrtovati glede na dejansko dostopnost naprav in potrebe prebivalcev.«
Poleg dostopa do AED je treba doseči tudi, da ga bodo ljudje znali uporabljati. Zato v društvu pripravljajo slovensko digitalno rešitev za učenje temeljnih postopkov oživljanja po vzoru britanskega programa RevivR. Osnovno znanje se bo z njo tako približalo še več ljudem in jim omogočilo preprosto, dostopno učenje. »Ob svetovnem dnevu oživljanja društvo poziva vsakogar, naj preveri, kje je najbližji javno dostopni AED, in obnovi znanje oživljanja. Morda bomo prav mi prvi ob človeku, ki bo potreboval pomoč,« so dodali v društvu.
892 AED po Sloveniji nadzoruje društvo.
Uporabe naprave AED se nikakor ni bati. V društvu poudarjajo, da so bile razvite z mislijo na ljudi, ki ga še nikoli niso uporabili, in da je enostaven in varen za uporabo. »Takoj po vklopu vas naprava z glasovnimi navodili v slovenščini vodi skozi postopek oživljanja,« so poudarili. In še, da osebi s srčnim zastojem z AED ne morete škodovati. »Ko elektrode naprave namestimo na obolelega, naprava samodejno analizira srčni ritem in bo električni sunek naročila le v primeru, ko je to res potrebno. Če naprava zazna, da srce obolelega bije normalno, sunka ne bo dovolila.« V vseh AED, ki so dostopni v Sloveniji, so navodila v slovenščini.
Pod sloganom Prva pomoč brez meja – pomoč vsakomur, povsod je potekal letošnji mesec prve pomoči.
Na vprašanje, kaj storiti najprej, oživljati ali iskati defibrilator, v društvu odgovarjajo, da je to odvisno od tega, ali se v taki situaciji znajdemo sami ali je poleg nas še kdo. »Če ste sami, nikakor ne iščite defibrilatorja, temveč nemudoma začnite temeljne postopke oživljanja. Če vas je več, si razdelite delo. Ena oseba naj vedno ostane pri obolelem in izvaja stise prsnega koša ter daje vpihe. Druga oseba lahko nemudoma pokliče na 112 in steče po najbližji AED.«