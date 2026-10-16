Defibrilator rešuje življenja, strah pred njim je odveč

Z današnjim svetovnim dnevom oživljanja se simbolično zaključuje mesec prve pomoči. Ta je letos, kot so sporočili z Rdečega križa Slovenije, mineval v kontekstu migracij in s sloganom Prva pomoč brez meja – pomoč vsakomur, povsod.

Do konca meseca so na voljo brezplačne delavnice temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED. FOTO: Špela Ankele

»Ko na človeku v stiski izvajamo ukrepe prve pomoči, se ne sprašujemo, od kod prihaja, kateri jezik govori, kakšen je njegov socialni položaj ali kam je namenjen. Pred nami je človek, ki potrebuje pomoč,« so poudarili in spomnili, kako je bilo 12. septembra, na svetovni dan prve pomoči, v Brežicah uspešno izvedeno XXXII. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije. »V vmesnem času in vse do konca oktobra pa so in bodo naša območna združenja po vsej Sloveniji izvajala različne brezplačne delavnice temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED.« To je avtomatski zunanji defibrilator. Da mora biti ta blizu, ljudje pa hkrati tudi pripravljeni pomagati, poudarjajo v Društvu AED. Ob nenadnem srčnem zastoju je namreč najpomembnejši človek, ki je najbližje. »S pravočasnim oživljanjem in uporabo defibrilatorja lahko pomaga rešiti življenje še pred prihodom reševalcev,« so poudarili v društvu, ki skrbi za mrežo 892 AED po Sloveniji, kar predstavlja približno četrtino vseh naprav v državi. »Ob širjenju in vzdrževanju mreže je doslej omogočilo tudi 6219 ur brezplačnih delavnic temeljnih postopkov oživljanja.«

Če smo sami, ne iščite defibrilatorja, temveč nemudoma začnemo temeljne postopke oživljanja.

Pomemben del širjenja mreže je projekt AED v vsako občino, s katerim društvo občinam zagotavlja nepovratna sredstva za nakup defibrilatorja in pripadajoče omarice. »Projekt je prvič izvedlo oktobra 2024, letos oktobra pa je že četrtič k sodelovanju povabilo vseh 212 slovenskih občin,« so poudarili. In hkrati občine pozvali, naj preverijo, kje bi dodatna naprava izboljšala dostopnost pomoči. »En defibrilator na občino namreč ni dovolj. Naprava v občinskem središču je lahko za prebivalca oddaljene vasi predaleč. Ob srčnem zastoju štejejo minute, zato je treba mrežo načrtovati glede na dejansko dostopnost naprav in potrebe prebivalcev.«

Obnovimo znanje

oživljanja

Poleg dostopa do AED je treba doseči tudi, da ga bodo ljudje znali uporabljati. Zato v društvu pripravljajo slovensko digitalno rešitev za učenje temeljnih postopkov oživljanja po vzoru britanskega programa RevivR. Osnovno znanje se bo z njo tako približalo še več ljudem in jim omogočilo preprosto, dostopno učenje. »Ob svetovnem dnevu oživljanja društvo poziva vsakogar, naj preveri, kje je najbližji javno dostopni AED, in obnovi znanje oživljanja. Morda bomo prav mi prvi ob človeku, ki bo potreboval pomoč,« so dodali v društvu.

892 AED po Sloveniji nadzoruje društvo.

V vsakem so slovenska navodila za uporabo. FOTO: Oste Bakal

O tem, kako pomembna ob zastoju srca je hitra uporaba AED, smo v Slovenskih novicah že večkrat pisali. Pred tremi leti je odmevala novica, kako so ob nogometnem igrišču v Slovenski Bistrici reševali življenje nekdanjega odličnega nogometaša in trenerja bistriškega drugoligaša, 46-letnega. Ko je ta padel na tla, je, ki pri Nafti 1903 opravlja delo fizioterapevta, pograbil avtomatski defibrilator ter bil v nekaj sekundah pri Stankoviću. »Preveril sem dihanje, to je bilo nepravilno, pulz sem sprva čutil, kmalu pa ne več. Takrat sta na vrsto prišla masaža srca in defibrilator. Slednjega imam s seboj na vsakem treningu in na vsakem srečanju. Takrat se mi je že pridružila zdravniška ekipa, ki je bila na srečanju, a so do klopi potrebovali nekaj časa, saj niso bili tako blizu kot mi,« je razlagal za Slovenske novice. »Brez pulza je bil kar dvakrat. Sreča je bila, da smo reagirali nemudoma in imeli pri sebi defibrilator,« je še pojasnil.

Uporabe naprave AED se nikakor ni bati. V društvu poudarjajo, da so bile razvite z mislijo na ljudi, ki ga še nikoli niso uporabili, in da je enostaven in varen za uporabo. »Takoj po vklopu vas naprava z glasovnimi navodili v slovenščini vodi skozi postopek oživljanja,« so poudarili. In še, da osebi s srčnim zastojem z AED ne morete škodovati. »Ko elektrode naprave namestimo na obolelega, naprava samodejno analizira srčni ritem in bo električni sunek naročila le v primeru, ko je to res potrebno. Če naprava zazna, da srce obolelega bije normalno, sunka ne bo dovolila.« V vseh AED, ki so dostopni v Sloveniji, so navodila v slovenščini.

Pod sloganom Prva pomoč brez meja – pomoč vsakomur, povsod je potekal letošnji mesec prve pomoči.

Na vprašanje, kaj storiti najprej, oživljati ali iskati defibrilator, v društvu odgovarjajo, da je to odvisno od tega, ali se v taki situaciji znajdemo sami ali je poleg nas še kdo. »Če ste sami, nikakor ne iščite defibrilatorja, temveč nemudoma začnite temeljne postopke oživljanja. Če vas je več, si razdelite delo. Ena oseba naj vedno ostane pri obolelem in izvaja stise prsnega koša ter daje vpihe. Druga oseba lahko nemudoma pokliče na 112 in steče po najbližji AED.«