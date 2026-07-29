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Dermatologi razkrivajo najboljši način za preprečevanje izgube kolagena in ohranjanje mladostne kože

Najučinkovitejši način za ohranjanje kolagena je precej preprostejši od jemanja kapsul ali prehranskih dopolnil.
FOTO: Centralitalliance/Gettyimages

FOTO: Centralitalliance/Gettyimages

FOTO: Verona_s/Gettyimages

FOTO: Verona_s/Gettyimages

FOTO: Tom Merton/Gettyimages

FOTO: Tom Merton/Gettyimages

FOTO: Wavebreakmedia/Gettyimages

FOTO: Wavebreakmedia/Gettyimages

FOTO: Rosshelen/Gettyimages

FOTO: Rosshelen/Gettyimages

FOTO: Centralitalliance/Gettyimages
FOTO: Verona_s/Gettyimages
FOTO: Tom Merton/Gettyimages
FOTO: Wavebreakmedia/Gettyimages
FOTO: Rosshelen/Gettyimages
M. Fl.
 29. 7. 2026 | 15:00
2:58
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Kolagen je v zadnjih letih postal eden najbolj priljubljenih prehranskih dodatkov in pogosta sestavina izdelkov za nego kože. Vendar strokovnjaki poudarjajo, da je najučinkovitejši način za ohranjanje kolagena med staranjem precej preprostejši od jemanja kapsul ali prehranskih dopolnil. Kolagen je glavna strukturna beljakovina kože, ki ji daje oporo, čvrstost, elastičnost in polnost. S staranjem se njegova naravna tvorba postopoma zmanjšuje, kar vodi v nastanek drobnih linij, gub in povešene kože. Čeprav tega procesa ni mogoče popolnoma ustaviti, dermatologi pravijo, da obstaja preprost korak, ki bi moral postati del vsakodnevne rutine nege kože: redna zaščita pred soncem.

FOTO: Rosshelen/Gettyimages
FOTO: Rosshelen/Gettyimages

Po besedah dr. Michelle Henry je vsakodnevna uporaba kreme z zaščitnim faktorjem ena najpomembnejših navad za ohranjanje zdrave in mladostne kože. »Sonce pomembno prispeva k razgradnji kolagena,« pojasnjuje. Dodaja, da UV-sevanje deluje kot škarje, ki dobesedno prerežejo kolagenska vlakna. Zato lahko dosledna zaščita kože pred sončnimi žarki občutno zmanjša škodljive učinke UV-sevanja in upočasni izgubo kolagena.

FOTO: Verona_s/Gettyimages
FOTO: Verona_s/Gettyimages

Strokovnjaki kolagen pogosto primerjajo z ogrodjem vzmetnice ali stavbe: koži daje oporo in strukturo. Po približno 30. letu njegova naravna proizvodnja začne upadati. Posledice so manj napeta koža, gube, drobne linije in izguba volumna obraza. Prav zato je ohranjanje obstoječega kolagena ključnega pomena za čvrstejši in bolj svež videz kože tudi v procesu staranja. Ko gre za zaščito pred soncem, dermatologi priporočajo vsakodnevno uporabo krem z zaščitnim faktorjem najmanj SPF 30. Osebam, ki veliko časa preživijo na prostem, svetujejo uporabo zaščitnega faktorja SPF 50.

FOTO: Tom Merton/Gettyimages
FOTO: Tom Merton/Gettyimages

Pomembna ni le višina zaščitnega faktorja, temveč tudi pravilna uporaba izdelka. Kremo je treba nanesti v zadostni količini na vse izpostavljene dele kože ter jo čez dan redno obnavljati. Dodatno zaščito zagotavljajo zadrževanje v senci in zaščitna oblačila. Poleg zaščitnih krem je priporočljiva uporaba izdelkov s peptidi, ki spodbujajo nastajanje kolagena, ter antioksidanti, kot je vitamin C. »Antioksidanti so pomembni, ker prosti radikali poškodujejo kolagenska vlakna,« pojasnjuje Henryjeva.

FOTO: Wavebreakmedia/Gettyimages
FOTO: Wavebreakmedia/Gettyimages

Strokovnjaki poudarjajo tudi pomen uravnotežene prehrane, bogate z aminokislinami, antioksidanti in minerali, saj so ti ključni za nastajanje in ohranjanje kolagena. »Brez kakovostne in uravnotežene prehrane telo ne more učinkovito proizvajati kolagena,« besede dermatologinje povzema portal 24sata.hr.

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