Deset živil, ki jih morate, če želite do poletja shujšati, danes vključiti v prehrano

Počasi se približuje poletje, koledarsko se začne v nedeljo, 21. junija in tedni pred njim so obdobje, ko se mnogi odločijo več pozornosti nameniti prehrani, se vrniti k bolj zdravim navadam in, da bi se bolje počutili v svojem telesu, izgubiti kakšen kilogram. Dobra novica je, da za spremembe niso nujne stroge diete in odrekanje: pogosto je dovolj v vsakodnevno prehrano vključiti živila, ki dlje časa zagotavljajo občutek sitosti, spodbujajo presnovo in pomagajo telesu lažje uravnavati tek.

FOTO: Julijadmitrijeva/Gettyimages

Pomembno je vedeti, da ne obstaja čudežno živilo, ki bi čez noč stopilo kilograme. S pravilno izbiro hrane, ki telo nahrani, nasiti in zmanjša potrebo po prenajedanju, pa lahko do poletja dosežete vidne rezultate, boljše počutje in več energije. Če so to vaši cilji, na jedilnik čim prej dodajte naslednja živila.

Jajca

Jajca so odličen vir beljakovin, zato dolgo ohranjajo občutek sitosti in zmanjšujejo potrebo po prigrizkih med obroki. Poleg tega vsebujejo številne pomembne hranilne snovi in so odlična izbira za hranljiv zajtrk. Redno uživanje jajc pomaga tudi pri uravnavanju ravni sladkorja v krvi in zmanjševanju nenadnih napadov lakote.

FOTO: Gettyimages

Grški jogurt

Grški jogurt vsebuje veliko beljakovin. Zaradi probiotikov pozitivno vpliva na prebavo in pomaga pri uravnavanju teka. Odličen je kot malica, lahko pa ga uporabite tudi kot osnovo za zdrav zajtrk s sadjem in oreščki.

Ovseni kosmiči

Ovseni kosmiči so bogati z vlakninami, ki upočasnjujejo prebavo in zagotavljajo dolgotrajen občutek sitosti. Prav zato lahko pomagajo zmanjšati skupni dnevni vnos kalorij in preprečujejo nenadne napade lakote. Poleg tega telesu zagotavljajo stabilen vir energije.

FOTO: Annapustynnikova/Gettyimages

Avokado

Avokado vsebuje zdrave maščobe, ki jih telo potrebuje za normalno delovanje in uravnavanje teka. Kljub višji vsebnosti maščob je zelo nasiten ter bogat z vlakninami in vitamini. Odlično se poda v solate, na toast ali v smutije ter pomaga ustvariti bolj uravnotežen obrok.

Losos

Losos je bogat z beljakovinami in omega-3 maščobnimi kislinami, ki lahko pomagajo pri boljši presnovi in zmanjševanju vnetij v telesu. Gre za hranljivo, a lahko živilo, ki telesa ne obremeni. Redno uživanje lososa prispeva tudi k boljšemu zdravju srca in večji ravni energije.

Jagodičevje

Jagodičevje, kot so maline, borovnice in jagode, ima malo energije, a veliko vlaknin in antioksidantov. Je odlična izbira, kadar si želite nekaj sladkega brez slabe vesti. Poleg tega lahko pomaga zmanjšati željo po industrijsko predelanih slaščicah.

FOTO: Gettyimages

Listnata zelena zelenjava

Listnata zelena zelenjava, denimo špinača, rukola, blitva in ohrovt, vsebuje veliko vode in vlaknin, zato nasiti z zelo malo kalorijami. Zaradi tega je idealna za ljudi, ki želijo hujšati brez občutka stradanja. Poleg tega telo oskrbi z vitamini, minerali in antioksidanti, pomembnimi za dobro počutje.

Oreščki

Oreščki, kot so mandlji, orehi in pistacije, so lahko odličen zaveznik pri hujšanju, če jih uživamo zmerno. Zdrave maščobe in beljakovine pomagajo zmanjševati lakoto in potrebo po nezdravih prigrizkih. Poleg tega vsebujejo številne minerale, ki podpirajo zdravje srca in možganov.

FOTO: Amarita/gettyimages

Stročnice

Stročnice, med katere sodijo leča, čičerika in fižol, so odličen vir rastlinskih beljakovin in vlaknin. Pomagajo ohranjati občutek sitosti ter ves dan zagotavljajo bolj stabilno raven energije. Ker se prebavljajo počasneje, lahko pomagajo tudi pri zmanjševanju želje po nezdravih prigrizkih.

Kumare

Kumare vsebujejo veliko vode in zelo malo kalorij, zato so idealna osvežilna malica v toplih dneh. Pomagajo pri hidraciji telesa in brez velike energijske vrednosti zagotavljajo občutek sitosti. Zaradi lahkotnosti so odlična izbira za solate, sendviče ali zdrave poletne prigrizke, svetuje Zadovoljna.hr.