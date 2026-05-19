  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZDRAVJE IN PREHRANA

Deset živil, ki jih morate, če želite do poletja shujšati, danes vključiti v prehrano

Za lepšo postavo je mogoče poskrbeti tudi brez stroge diete.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Annapustynnikova/Gettyimages

FOTO: Annapustynnikova/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Amarita/gettyimages

FOTO: Amarita/gettyimages

FOTO: Julijadmitrijeva/Gettyimages

FOTO: Julijadmitrijeva/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Annapustynnikova/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Amarita/gettyimages
FOTO: Julijadmitrijeva/Gettyimages
M. Fl.
 19. 5. 2026 | 15:00
4:29
A+A-

Počasi se približuje poletje, koledarsko se začne v nedeljo, 21. junija in tedni pred njim so obdobje, ko se mnogi odločijo več pozornosti nameniti prehrani, se vrniti k bolj zdravim navadam in, da bi se bolje počutili v svojem telesu, izgubiti kakšen kilogram. Dobra novica je, da za spremembe niso nujne stroge diete in odrekanje: pogosto je dovolj v vsakodnevno prehrano vključiti živila, ki dlje časa zagotavljajo občutek sitosti, spodbujajo presnovo in pomagajo telesu lažje uravnavati tek.

FOTO: Julijadmitrijeva/Gettyimages
FOTO: Julijadmitrijeva/Gettyimages

Pomembno je vedeti, da ne obstaja čudežno živilo, ki bi čez noč stopilo kilograme. S pravilno izbiro hrane, ki telo nahrani, nasiti in zmanjša potrebo po prenajedanju, pa lahko do poletja dosežete vidne rezultate, boljše počutje in več energije. Če so to vaši cilji, na jedilnik čim prej dodajte naslednja živila.

Jajca

Jajca so odličen vir beljakovin, zato dolgo ohranjajo občutek sitosti in zmanjšujejo potrebo po prigrizkih med obroki. Poleg tega vsebujejo številne pomembne hranilne snovi in so odlična izbira za hranljiv zajtrk. Redno uživanje jajc pomaga tudi pri uravnavanju ravni sladkorja v krvi in zmanjševanju nenadnih napadov lakote.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Grški jogurt

Grški jogurt vsebuje veliko beljakovin. Zaradi probiotikov pozitivno vpliva na prebavo in pomaga pri uravnavanju teka. Odličen je kot malica, lahko pa ga uporabite tudi kot osnovo za zdrav zajtrk s sadjem in oreščki.

Ovseni kosmiči

Ovseni kosmiči so bogati z vlakninami, ki upočasnjujejo prebavo in zagotavljajo dolgotrajen občutek sitosti. Prav zato lahko pomagajo zmanjšati skupni dnevni vnos kalorij in preprečujejo nenadne napade lakote. Poleg tega telesu zagotavljajo stabilen vir energije.

FOTO: Annapustynnikova/Gettyimages
FOTO: Annapustynnikova/Gettyimages

Avokado

Avokado vsebuje zdrave maščobe, ki jih telo potrebuje za normalno delovanje in uravnavanje teka. Kljub višji vsebnosti maščob je zelo nasiten ter bogat z vlakninami in vitamini. Odlično se poda v solate, na toast ali v smutije ter pomaga ustvariti bolj uravnotežen obrok.

Losos

Losos je bogat z beljakovinami in omega-3 maščobnimi kislinami, ki lahko pomagajo pri boljši presnovi in zmanjševanju vnetij v telesu. Gre za hranljivo, a lahko živilo, ki telesa ne obremeni. Redno uživanje lososa prispeva tudi k boljšemu zdravju srca in večji ravni energije.

Jagodičevje

Jagodičevje, kot so maline, borovnice in jagode, ima malo energije, a veliko vlaknin in antioksidantov. Je odlična izbira, kadar si želite nekaj sladkega brez slabe vesti. Poleg tega lahko pomaga zmanjšati željo po industrijsko predelanih slaščicah.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Listnata zelena zelenjava

Listnata zelena zelenjava, denimo špinača, rukola, blitva in ohrovt, vsebuje veliko vode in vlaknin, zato nasiti z zelo malo kalorijami. Zaradi tega je idealna za ljudi, ki želijo hujšati brez občutka stradanja. Poleg tega telo oskrbi z vitamini, minerali in antioksidanti, pomembnimi za dobro počutje.

Oreščki

Oreščki, kot so mandlji, orehi in pistacije, so lahko odličen zaveznik pri hujšanju, če jih uživamo zmerno. Zdrave maščobe in beljakovine pomagajo zmanjševati lakoto in potrebo po nezdravih prigrizkih. Poleg tega vsebujejo številne minerale, ki podpirajo zdravje srca in možganov.

FOTO: Amarita/gettyimages
FOTO: Amarita/gettyimages

Stročnice

Stročnice, med katere sodijo leča, čičerika in fižol, so odličen vir rastlinskih beljakovin in vlaknin. Pomagajo ohranjati občutek sitosti ter ves dan zagotavljajo bolj stabilno raven energije. Ker se prebavljajo počasneje, lahko pomagajo tudi pri zmanjševanju želje po nezdravih prigrizkih.

Kumare

Kumare vsebujejo veliko vode in zelo malo kalorij, zato so idealna osvežilna malica v toplih dneh. Pomagajo pri hidraciji telesa in brez velike energijske vrednosti zagotavljajo občutek sitosti. Zaradi lahkotnosti so odlična izbira za solate, sendviče ali zdrave poletne prigrizke, svetuje Zadovoljna.hr.

Več iz teme

hranazdrava prehranahujšanjebeljakovinepoletje
ZADNJE NOVICE
16:17
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Ali progresirano Sonce v šesti hiši prinese bolezen?

Ne nujno, a telo nas lahko glasno opozori, zato ga moramo poslušati.
19. 5. 2026 | 16:17
16:12
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BELI MORSKI PES

Groza ob obali: morski pes pred očmi prijateljev ubil očeta dveh otrok (FOTO)

Približno v času napada, okoli 10. ure dopoldne, so na tem območju opazili skoraj pet metrov dolgega velikega belega morskega psa.
19. 5. 2026 | 16:12
16:09
Bulvar  |  Domači trači
KRAJŠI ODDIH

Urška Klakočar Zupančič obiskala papeža (FOTO)

Z Borom Zuljanom sta uživala v Italiji.
19. 5. 2026 | 16:09
16:00
Lifestyle  |  Polet
PREPROSTE VAJE ZA DOMA

5 najpomembnejših mišičnih skupin, ki jih je smiselno krepiti s staranjem, in najboljše vaje za vsako od njih

Ohranjanje mišične moči in gibljivosti v starejših letih je ključno za zmanjšanje tveganja padcev ter ohranjanje samostojnosti.
Miroslav Cvjetičanin19. 5. 2026 | 16:00
15:51
Novice  |  Slovenija
PODKUPOVANJE IZBRANCEV LJUDSTVA?

Katja Kokot: »Na 3 poslance so nedovoljeno vplivali!« Asta Vrečko pa: »Naj konkretno pove, kdo in kdaj je ponujal podkupnine!«

Kdo naj bi nanje vplival, ni razkrila, ponudbe pa naj bi prihajale z levega političnega pola. Policiji zadev še niso prijavili.
19. 5. 2026 | 15:51
15:15
Novice  |  Svet
LARRY

Slavni muc preživel šest premierjev

Larry je postal junak šal o trenutni politični krizi. Maček v ulici Downing živi že od leta 2011.
19. 5. 2026 | 15:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Novost v slovenski energetiki

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Tudi Slovenci navdušeni nad to novostjo v Zagrebu (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice19. 5. 2026 | 07:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Se bo črna statistika letos ponovila?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Na poti skozi Evropo: kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Pozabite na prenatrpane obale: ta del Hrvaške letos izstopa

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Deset živil, ki jih morate, če želite do poletja shujšati, danes vključiti v prehrano