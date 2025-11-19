Devet naravnih odvajal: zaužijte to in očistite črevesje

Zaprtje je stanje, pri katerem črevesje ne deluje pravilno, kar otežuje odvajanje blata. Preprosto povedano, to postane suho in trdo, kar otežuje veliko potrebo.
Neprimerna prehrana: premalo vlaknin (iz zelenjave, sadja, polnozrnatih žit) upočasni delovanje črevesja in povzroči trdo blato.
Pomanjkanje tekočine: če pijete premalo vode, telo zadržuje vlago, kar povzroča suho blato.
Sedeči način življenja: telesna aktivnost spodbuja gibanje črevesja, peristaltiko, preveč sedenja ta proces ovira.
Stres in anksioznost: možgani so povezani s črevesjem, močna čustva lahko slabo vplivajo na prebavo.
Nekatera zdravila: zlasti zdravila proti bolečinam, antidepresivi in antacidi (zdravila, ki nevtralizirajo želodčno kislino in s tem hitro lajšajo simptome pekoče zgage) lahko povzročijo zaprtje.
Zaprtje samo po sebi ni bolezen, je pa opozorilni znak telesa, da nekaj ni v najlepšem redu. Pomembno je, da se težavo hitro reši in prepreči težje zaplete.
Vodo: ohranjanje hidracije pomaga pri mehčanju blata in spodbuja praznjenje črevesja. Barva urina pokaže, ali pijete dovolj.
Jogurt in kefir: probiotiki obnavljajo črevesno mikrofloro, izboljšujejo prebavo in krepijo imunski sistem.
Listnato zelenjavo: špinača, ohrovt in podobno so bogati z vlakninami in magnezijem, ki naravno mehčajo blato in spodbujajo gibanje črevesja.
Chia semena: v vodi tvorijo sluz, ki olajša prehod blata. Dve žlici vsebujeta 10 grmov vlaknin, ne jejte pa suhih.
Laneno seme: ena žlica vsebuje skoraj 3 grame vlaknin. Tvorijo sluz, ki olajša gibanje blata, vsebujejo tudi magnezij.
Sadje z veliko vlaknin: jagodičevje, suho sadje (marelice, fige, suhe slive) spodbujajo črevesno gibanje in delujejo protivnetno.
Sadje in zelenjavo z malo škroba: brokoli, paprika, korenje so bogati z vlakninami in vodo, kar podpira normalno delovanje črevesja.
Olja: majhne količine olivnega, sončničnega ali lanenega olja mehčajo blato in olajšajo odvajanje. Uporabite ga v solati ali pri kuhanju.
Kavo in čaj: kofein spodbuja peristaltiko, nekateri čaji, denimo ingverjev, pomagajo pospešiti praznjenje črevesja, navaja Stil Kurir.