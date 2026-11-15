Diabetes je vedno v rokah bolnika, pričakovati pa gre še večjo obolevnost

Število ljudi s sladkorno boleznijo se povečuje, še posebej pri starejših od 65 let. Pred desetimi leti je sladkorno bolezen z zdravili zdravilo približno 45.000 ljudi, mlajših od 65 let, in 61.000 starejših. »Leta 2025 je sladkorno bolezen z zdravili zdravilo približno 48.000 oseb, mlajših od 65 let, in kar 87.000 starejših. Skupno število vseh ljudi z znano sladkorno boleznijo v letu 2025 je ocenjeno na 159.800 oseb, pri čemer vemo, da obstaja še veliko ljudi, ki sladkorno bolezen že imajo, pa zanjo ne vedo. Tudi število ljudi, ki imajo veliko tveganje za pojav sladkorne bolezni, se ne zmanjšuje, tako da bo obolevnost v naslednjih letih zagotovo večja, predvsem zaradi staranja prebivalstva,« ob svetovnem dnevu opozarja glavna koordinatorica Državnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni doc. dr. Jelka Zaletel.

Nezdravljena bolezen lahko povzroči slepoto, amputacije nog, poveča tveganje za zgodnjo možgansko kap in težji potek miokardnega infarkta.

Največja dejavnika tveganja sta genetska nagnjenost in staranje. Med dejavniki, na katere lahko vplivamo, pa so prevelika telesna teža, premalo gibanja in uživanje premajhnih količin sveže zelenjave, nadaljuje: »Več let lahko traja, da se sladkorna bolezen pokaže tudi s težavami. Torej, sladkorna bolezen je lahko prisotna, tudi če ne čutimo težav, škoda telesu pa se že lahko dela. Ravno zato od novembra 2026. do 2027. v Sloveniji poteka kampanja Skupaj odkrivajmo sladkorno, katere namen je med ljudi prenesti sporočilo, da lahko sami zase ocenijo tveganje za sladkorno bolezen. Vprašalnik se imenuje FINDRISK in je dostopen na spletni strani Skupaj za zdravje, ki po zaključku ponudi tudi konkreten nasvet glede na zbrano število točk. Če je število točk 15 ali več, je potreben obisk zdravnika, saj je morda pri vas že prisotna še neprepoznana sladkorna bolezen.«

Zmanjšamo zaplete

Ob zgodnjem odkritju sladkorne bolezni tipa 2 lahko izrazito upočasnimo napredovanje bolezni, bistveno zmanjšamo tveganje za zaplete, kot so bolezni srca in ožilja, okvare oči, ledvic in živcev, in z zdravim življenjskim slogom izboljšamo kakovost življenja. »Pri zgodnjem odkritju predstopenj sladkorne bolezni tipa 2 (mejna bazalna glikemija in motena toleranca za glukozo) pa bolezen lahko celo preprečimo ali odložimo na poznejše življenjsko obdobje,« poudarja sogovornica in dodaja, da je razvoj zdravil in medicinskih pripomočkov na področju sladkorne bolezni izjemen in da lahko v Sloveniji uporabljamo vse najnovejše pridobitve, seveda v skladu s strokovnimi smernicami: »Sladkorna bolezen pa je ne glede na najsodobnejše zdravljenje še vedno v rokah osebe, ki jo ima. Tako kot se učimo voziti avto, se lahko ljudje učijo bolje 'voziti' svojo sladkorno bolezen v tečajih oziroma programih, ki se izvajajo v vseh zdravstvenih domovih oziroma v diabetoloških ambulantah. Z drugim letom se pripravljajo novosti, ki bodo obstoječe programe še bolj povezale z zdravljenjem v ambulanti družinske medicine.«

Zdrava prehrana je eden od temeljev obvladovanja sladkorne bolezni. FOTO: Shutterstock

Nezdravljena sladkorna bolezen lahko povzroči slepoto, amputacije nog in potrebo po dializnem zdravljenju ter poveča tveganje za zgodnjo možgansko kap in težji potek miokardnega infarkta. »Ampak, in to je ključna informacija, z ustreznim zdravljenjem lahko vse te najhujše oblike zelo uspešno odložimo na kasnejše življenjsko obdobje oziroma jih preprečimo. Vsa naložba v dobro sodelovanje v zdravljenju skupaj z zdravnikom in diplomirano medicinsko sestro se dobro obrestuje,« poudarja doc. dr. Zaletelova in sklene: »Letos ob svetovnem dnevu sporočamo, da je pravi čas – prej. Dobro je, da za sladkorno bolezen izveste čim prej, ko zbolite, saj tako veliko uspešneje preprečujemo najhujše oblike zapletov. Ob diagnozi sladkorne bolezni se torej življenje ne konča: odpre se nova priložnost, da uspešneje poskrbimo za svoje zdravje. S kampanjo Skupaj odkrivajmo sladkorno torej širimo tudi pozitivna sporočila in si prizadevamo, da bi ta dosegla čim več ljudi. Samo če veš, lahko tudi ukrepaš!«