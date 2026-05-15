  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOBRO JE VEDETI

Dihanje je temelj zdravja, to so učinkovite tehnike

Z različnimi tehnikami lahko izboljšamo spanec in koncentracijo, zmanjšamo stres in okrepimo odpornost telesa.
Z metodo 4-7-8 izboljšamo spanec. FOTO: Abraham Gonzalez Fernandez/Getty Images

Z metodo 4-7-8 izboljšamo spanec. FOTO: Abraham Gonzalez Fernandez/Getty Images

Tehniko dihanja skozi nos lahko uporabimo, ko želimo povečati koncentracijo. FOTO: Hello Africa/Getty Images

Tehniko dihanja skozi nos lahko uporabimo, ko želimo povečati koncentracijo. FOTO: Hello Africa/Getty Images

Dihanje krepi odpornost. FOTO: Connect Images/Getty Images

Dihanje krepi odpornost. FOTO: Connect Images/Getty Images

Z metodo 4-7-8 izboljšamo spanec. FOTO: Abraham Gonzalez Fernandez/Getty Images
Tehniko dihanja skozi nos lahko uporabimo, ko želimo povečati koncentracijo. FOTO: Hello Africa/Getty Images
Dihanje krepi odpornost. FOTO: Connect Images/Getty Images
A. J.
 15. 5. 2026 | 20:44
3:24
A+A-

Vpliv dihanja na zdravje je znanstveno dokazan. Številne študije so pokazale, da počasno dihanje ali pranajama (dihalne tehnike iz joge) zmanjšuje stres, izboljšuje parasimpatični živčni sistem (ki vpliva na regeneracijo telesa) in niža ravni vnetnih markerjev. Študije, ki so preučevale vpliv dihanja na srčni utrip, krvni tlak in ravni stresnih hormonov, so pokazale statistično pomembne spremembe. Znanstveniki so ugotovili tudi, da globoko dihanje zmanjša vnetne citokine, kar je ključno za zmanjšanje vnetja in izboljšanje imunskega odziva.

Poznavanje posameznih tehnik dihanja in uporabnosti teh lahko olajša vsakodnevne tegobe ter nas naredi bolj odporne in zdrave. Najbolj enostavno je v vsakodnevno rutino uvesti globoko ali abdominalno dihanje. Gre za dihanje, pri katerem vdihnemo zrak do trebuha. Ta vrsta dihanja spodbuja prekrvavitev in uravnava krvni tlak, povečuje raven energije in spodbuja mentalno jasnost. Z njim si pomagamo, kadar smo pod stresom ali tesnobni.

Tehniko dihanja skozi nos lahko uporabimo, ko želimo povečati koncentracijo. FOTO: Hello Africa/Getty Images
Tehniko dihanja skozi nos lahko uporabimo, ko želimo povečati koncentracijo. FOTO: Hello Africa/Getty Images

Najbolje je, če tehnike dihanja izvajamo redno.

Dihanje skozi nos je naravno in zdravo. Ko zrak prehaja skozi nosne poti, se filtrira, segreje in vlaži, preden doseže pljuča. To izboljša kakovost zraka, ki ga vdihavamo, hkrati pa omogoča boljši nadzor nad dihanjem. Znanstveniki, med drugimi raziskovalci z Univerze v Ottawi, so dokazali, da dihanje skozi nos učinkovito povečuje koncentracijo in umirja um, saj povečuje raven kisika v možganih, kar izboljša mentalno zdravje.

Adijo, stres

Ena najučinkovitejših dihalnih tehnik za zmanjšanje stresa in izboljšanje kakovosti spanja je metoda 4–7–8, ki so jo popularizirali številni strokovnjaki za duševno zdravje: vdih traja štiri sekunde, zadrževanje zraka sedem, izdih pa osem sekund. Študija, 2016. objavljena v Journal of Clinical Psychology, je pokazala, da so ljudje, ki so izvajali to tehniko, poročali o zmanjšanju simptomov tesnobe in boljšem spanju. S to tehniko dihanja uravnamo živčni sistem, kar vodi v hitrejšo sprostitev in globlji spanec.

Dihanje krepi odpornost. FOTO: Connect Images/Getty Images
Dihanje krepi odpornost. FOTO: Connect Images/Getty Images

Izmenično dihanje skozi nos (nadi shodhana) je starodavna jogijska tehnika, ki spodbuja ravnovesje telesa in duha. Z izmeničnim dihanjem skozi nosnice uravnavamo energijo v telesu. Tehnika pomaga zmanjšati stres in anksioznost, hkrati povečuje občutek notranjega miru. Tovrstno dihanje izboljšuje prekrvavitev in povečuje mentalno jasnost, kar nam pomaga, da se osredotočimo na naloge in sprostimo napetost. Tudi kapalbhati je jogijska tehnika dihanja, vključuje hitro in energično izdihovanje, ki spodbuja hitrejše izločanje strupov iz telesa, spodbuja delovanje prebavil, krepi imunski sistem in povečuje splošno vitalnost telesa. Omogoča zmanjšanje stresa in napetosti. Tehnike dihanja so lahko prva pomoč, ko jo potrebujemo, še bolje pa je, če jih izvajamo redno. Že nekaj minut zjutraj lahko naredi opazno razliko v zdravju in počutju.

Globoko dihanje uravnava krvni tlak in spodbuja prekrvavitev.

Več iz teme

dihanjepravilno dihanjezdravjestresdihanje skozi nossprostitevjogastres v službiraziskavasrčni utrip
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Definicija ...

O interventnem zakonu.
Aljana Fridauer Primožič15. 5. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Bojana Budje: Mečnik in Novice

Slovenske novice v deželici pod Alpami pišejo vzorec in zgodbo medijske trdoživosti.
Bojan Budja15. 5. 2026 | 22:25
22:02
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Umetnost prisotnosti

Kako ostati umirjen in zbran, biti tukaj in zdaj, tudi v stresnih trenutkih.
15. 5. 2026 | 22:02
21:43
Šport  |  Športni trači
PRVI BRITANSKI ŠPORTNIK

Za njim so nekoč vzdihovala dekleta po vsem svetu, zdaj je postal milijarder

Je tudi solastnik Inter Miamija, ki je z 1,2 milijarde evrov ocenjen kot najvrednejši klub v severnoameriški nogometni ligi MLS.
15. 5. 2026 | 21:43
21:29
Bulvar  |  Zanimivosti
TEHNOLOGIJA

Strokovnjaki svarijo: umetna inteligenca že zdaj dovolj močna, da ogrozi človeštvo?!

Vse kaže na potrebo po temeljitejšem nadzoru in obvladovanju UI tehnologij, ki bi lahko bile zlorabljene.
15. 5. 2026 | 21:29
21:13
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Spolna želja se z leti spreminja, včasih pomaga že objem

Tudi poljub ali prijazen pogled; spanec in iskren pogovor sta tudi pomembna.
15. 5. 2026 | 21:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Slovenski velikan ruši stara pravila

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Slovenski velikan ruši stara pravila

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Skriti adut Jadrana: tukaj lahko oddihujete ceneje in bolj sproščeno

Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
Promo Delo14. 5. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Vprašanja, ki bi morala zaskrbeti slovenske podjetnike

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 08:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČ KOT VIDEZ

Povešene veke niso le estetska tema

Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
Promo Slovenske novice14. 5. 2026 | 15:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Kupiti ali prenoviti? Odgovor marsikoga neprijetno preseneti

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Več kot milijon nevarnih dogodkov na slovenskih cestah

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI ODDIH

Skriti adut Sredozemlja: tukaj dobite več za manj denarja

Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
Promo Delo14. 5. 2026 | 14:10
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
VRTIČKANJE

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 15:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
Promo Slovenske novice15. 5. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Kam po novo poletno garderobo? Presenetilo vas bo!

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
15. 5. 2026 | 08:06
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Skrivnost družine, ki plačuje 70 % manj

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki