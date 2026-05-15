Dihanje je temelj zdravja, to so učinkovite tehnike

Vpliv dihanja na zdravje je znanstveno dokazan. Številne študije so pokazale, da počasno dihanje ali pranajama (dihalne tehnike iz joge) zmanjšuje stres, izboljšuje parasimpatični živčni sistem (ki vpliva na regeneracijo telesa) in niža ravni vnetnih markerjev. Študije, ki so preučevale vpliv dihanja na srčni utrip, krvni tlak in ravni stresnih hormonov, so pokazale statistično pomembne spremembe. Znanstveniki so ugotovili tudi, da globoko dihanje zmanjša vnetne citokine, kar je ključno za zmanjšanje vnetja in izboljšanje imunskega odziva.

Poznavanje posameznih tehnik dihanja in uporabnosti teh lahko olajša vsakodnevne tegobe ter nas naredi bolj odporne in zdrave. Najbolj enostavno je v vsakodnevno rutino uvesti globoko ali abdominalno dihanje. Gre za dihanje, pri katerem vdihnemo zrak do trebuha. Ta vrsta dihanja spodbuja prekrvavitev in uravnava krvni tlak, povečuje raven energije in spodbuja mentalno jasnost. Z njim si pomagamo, kadar smo pod stresom ali tesnobni.

Najbolje je, če tehnike dihanja izvajamo redno.

Dihanje skozi nos je naravno in zdravo. Ko zrak prehaja skozi nosne poti, se filtrira, segreje in vlaži, preden doseže pljuča. To izboljša kakovost zraka, ki ga vdihavamo, hkrati pa omogoča boljši nadzor nad dihanjem. Znanstveniki, med drugimi raziskovalci z Univerze v Ottawi, so dokazali, da dihanje skozi nos učinkovito povečuje koncentracijo in umirja um, saj povečuje raven kisika v možganih, kar izboljša mentalno zdravje.

Adijo, stres

Ena najučinkovitejših dihalnih tehnik za zmanjšanje stresa in izboljšanje kakovosti spanja je metoda 4–7–8, ki so jo popularizirali številni strokovnjaki za duševno zdravje: vdih traja štiri sekunde, zadrževanje zraka sedem, izdih pa osem sekund. Študija, 2016. objavljena v Journal of Clinical Psychology, je pokazala, da so ljudje, ki so izvajali to tehniko, poročali o zmanjšanju simptomov tesnobe in boljšem spanju. S to tehniko dihanja uravnamo živčni sistem, kar vodi v hitrejšo sprostitev in globlji spanec.

Izmenično dihanje skozi nos (nadi shodhana) je starodavna jogijska tehnika, ki spodbuja ravnovesje telesa in duha. Z izmeničnim dihanjem skozi nosnice uravnavamo energijo v telesu. Tehnika pomaga zmanjšati stres in anksioznost, hkrati povečuje občutek notranjega miru. Tovrstno dihanje izboljšuje prekrvavitev in povečuje mentalno jasnost, kar nam pomaga, da se osredotočimo na naloge in sprostimo napetost. Tudi kapalbhati je jogijska tehnika dihanja, vključuje hitro in energično izdihovanje, ki spodbuja hitrejše izločanje strupov iz telesa, spodbuja delovanje prebavil, krepi imunski sistem in povečuje splošno vitalnost telesa. Omogoča zmanjšanje stresa in napetosti. Tehnike dihanja so lahko prva pomoč, ko jo potrebujemo, še bolje pa je, če jih izvajamo redno. Že nekaj minut zjutraj lahko naredi opazno razliko v zdravju in počutju.