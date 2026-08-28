Diploma je začetek, ne konec

Vseživljenjsko učenje ni več zgolj priporočilo, temveč postaja ena ključnih sposobnosti sodobnega človeka. Izobraževanje se ne konča z zadnjim šolskim spričevalom ali diplomo, pravzaprav se takrat šele začne njegova nova, bolj osebna faza.

Ko govorimo o izobraževanju, najprej pomislimo na šolo, srednjo šolo, fakulteto in morda še na različne oblike poklicnega izobraževanja. Toda človek se uči veliko dlje, kot traja njegovo formalno šolanje. Uči se pri delu, v odnosih z drugimi, na potovanjih, skozi nove izkušnje, pri uporabi tehnologije, ob branju knjig in tudi takrat, ko se mora spopasti z nečim, česar še nikoli ni počel.

Prav zato je pojem vseživljenjskega učenja precej širši od klasičnega pojmovanja izobraževanja. Pomeni predvsem pripravljenost, da ostanemo radovedni, odprti za nove informacije in pripravljeni spreminjati svoje znanje, navade ter pogled na svet.

Začetek, ne konec

V preteklosti je veljalo, da človek z izobrazbo pridobi znanje, ki mu bo večinoma zadostovalo za celotno poklicno pot. Danes je slika drugačna. Digitalizacija, umetna inteligenca, avtomatizacija, nove tehnologije in spremembe na trgu dela hitro spreminjajo številne poklice. Znanje, ki je bilo pred desetletjem zelo iskano, danes morda ni več dovolj. Hkrati nastajajo nova delovna mesta in poklici, ki jih pred leti sploh ni bilo. Posameznik zato ne potrebuje samo strokovnega znanja, ampak tudi sposobnost, da se novega znanja hitro nauči in ga zna uporabiti. Ni več dovolj, da nekaj znamo. Pomembno je tudi, da se znamo učiti. Človek, ki je pripravljen dopolnjevati svoje znanje, lažje sledi spremembam in se prilagaja novim okoliščinam.

Učenje ima pomembno vlogo tudi zunaj poklicnega življenja. Človeški možgani niso statični organ, ki bi po koncu šolanja preprosto prešel v stanje mirovanja. Prilagajajo se izkušnjam in zahtevam okolja. Ko se učimo nekaj novega, morajo možgani vzpostavljati in utrjevati nove povezave. Pri tem ne gre samo za pomnjenje podatkov. Zahtevnejše učenje vključuje pozornost, razumevanje, reševanje problemov, sprejemanje odločitev in prilagajanje.

Ni več dovolj, da nekaj znamo. Pomembno je tudi, da se znamo učiti.

Zato je lahko koristno, da si tudi v zrelejših letih zavestno postavljamo intelektualne izzive. Branje zahtevnejših knjig, učenje jezika, igranje glasbila, reševanje miselnih nalog, pridobivanje novih digitalnih znanj ali ukvarjanje z novim področjem so načini, s katerimi ohranjamo um aktiven.

Pri tem pa velja pomembno pravilo: najbolj koristno je tisto učenje, pri katerem se moramo zares potruditi. Če je dejavnost vedno popolnoma avtomatizirana in nam ne predstavlja nobenega izziva, je njen učinek na razvoj novih sposobnosti manjši.