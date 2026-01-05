Dobra novica: to priljubljeno živilo lahko zniža tveganje za demenco

Nova študija je pokazala, da je vsakodnevno uživanje 50 gramov ali več polnomastnega sira povezano z nižjim tveganjem za razvoj demence. To vključuje vse sire z več kot 20 odstotki maščobe, kot so brie, gouda, cheddar, parmezan, gruyère in mocarela. Obsežna raziskava je skoraj 25 let spremljala 27.670 odraslih na Švedskem. Rezultati so pokazali statistično pomembno povezavo med rednim uživanjem polnomastnega sira in nižjim tveganjem za demenco. Znanstveniki sicer poudarjajo, da bodo potrebne dodatne raziskave za razjasnitev natančnega mehanizma tega učinka.

»Desetletja so razprave o prehrani z veliko ali malo maščob oblikovale zdravstvena priporočila, pri čemer je bil sir pogosto označen kot nezdravo živilo, ki bi ga bilo treba omejevati. Naša študija kaže, da lahko nekateri polnomastni mlečni izdelki dejansko zmanjšajo tveganje za demenco, kar postavlja pod vprašaj dolgoletne predstave o maščobah in zdravju možganov,« je povedala Emily Sonestedt, prehranska epidemiologinja z Univerze v Lundu.

Kaj je demenca?

Demenca je skupno ime za skupino motenj, ki prizadenejo kognitivne funkcije, med njimi alzheimerjevo bolezen (najpogostejšo obliko), vaskularno demenco ter demenco, povezano z boleznimi, kot je parkinsonova bolezen. Ocenjuje se, da je leta 2021 z demenco živelo 57 milijonov ljudi, vsako leto se odkrije približno deset milijonov novih primerov. Po napovedih bi se lahko do leta 2050 to število povečalo na 153 milijonov.

Prehrana in demenca

Zaradi pomanjkanja učinkovitih terapij se znanstveniki vse bolj osredotočajo na zniževanje tveganja za razvoj te motnje, pri čemer ima prehrana pomembno vlogo. Prehrana MIND, ki je dopolnitev mediteranske prehrane z DASH dieto, namenjeni predvsem zniževanju krvnega tlaka, je pokazala obetavne rezultate, vendar so dosedanje študije prinesle neenotne zaključke. Mlečni izdelki, zlasti sir, so že dolgo predmet razprav, saj so različne raziskave na Finskem, v Združenem kraljestvu in na Japonskem pokazale različne povezave med uživanjem sira in demenco.

Kako je bila raziskava izvedena?

Raziskavo, ki jo je vodil Yufeng Du z Univerze v Lundu. Udeleženci so na začetku vodili sedemdnevni prehranski dnevnik, izpolnjevali vprašalnike o pogostosti uživanja različnih živil in sodelovali v podrobnih intervjujih o prehranskih navadah. V 25 letih je demenco razvilo 3.208 udeležencev. Približno deset odstotkov oseb, ki so dnevno zaužile 50 gramov ali več polnomastnega sira, je zbolelo za demenco. V primerjavi s tem se je demenca pojavila pri približno 13 odstotkih tistih, ki so zaužili manj kot 15 gramov sira na dan. Po prilagoditvi glede na starost, spol, izobrazbo in splošno prehrano se je pokazalo, da so imeli posamezniki z visokim vnosom polnomastnega sira za 13 odstotkov manjše skupno tveganje za te oblike motenj.

Kaj ni imelo enakega učinka?

Raziskovalci podobne povezave niso zaznali pri:

siru z manj maščobe

smetani

mleku (ne glede na vrsto)

fermentiranih mlečnih izdelkih, kot sta jogurt in kefir

Maslo je pokazalo mešane rezultate, vključno z možnim povečanim tveganjem za alzheimerjevo bolezen pri zelo visokem vnosu.

Previdnost pri razlagi rezultatov

Strokovnjaki opozarjajo, da ima študija tudi omejitve. »Ena največjih pomanjkljivosti je, da je bila prehrana zabeležena le enkrat, in to kar 25 let pred diagnozo demence. Zelo verjetno je, da so se prehranske in življenjske navade udeležencev v tem času spremenile,« je dejala Tara Spires-Jones z Inštituta za raziskovanje demence v Združenem kraljestvu, ki v raziskavi ni sodelovala. Čeprav rezultati zvenijo obetavno, se v zaščiti pred demenco ni priporočljivo zanašati na eno samo živilo. Uravnotežena prehrana, zdrav življenjski slog in nadaljnje znanstvene raziskave ostajajo ključni v boju proti tej zapleteni bolezni, piše Science Alert.