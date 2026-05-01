Dobra novica za ljubitelje kave: blagodejno vpliva na prebavo, zmanjšuje stres in še kaj

Raziskava, ki so jo izvedli na University College Cork na Irskem, se je osredotočala učinke kave na mikrobiom črevesja in razpoloženje. Cilj raziskave je bil razumeti, kako redno uživanje kave, tako kofeinske kot brezkofeinske, vpliva na sestavo črevesnih mikroorganizmov in posledično na razpoloženje in stresne ravni posameznikov. Raziskovalci so želeli ugotoviti, ali so učinki kave odvisni od prisotnosti kofeina ali drugih sestavin kave, kot so polifenoli in antioksidanti.

Raziskava je vključevala 62 udeležencev, razdeljenih v dve skupini: 31 pivcev kave in 31 ne-pivcev. Udeleženci so bili podvrženi različnim testom, vključno s psihološkim ocenjevanjem, analizo vzorcev blata in urina, raziskovalci pa so spremljali tudi njihove prehranjevalne navade. Po začetnih testih so pivci kave za dva tedna prenehali uživati kavo in druge vire kofeina. Nato so jih razdelili v dve skupini: ena je uživala kofeinsko, druga pa brezkofeinsko kavo.

Rezultati so pokazali, da je uživanje kave, ne glede na vsebnost kofeina, povzročilo pomembne spremembe v mikrobiomu črevesja. Pivci kave so imeli višje ravni določenih koristnih bakterij, kot so Cryptobacterium curtum, povezane z ustnim zdravjem, Eggertella sp., povezane s sintezo žolčnih kislin, in Firmicutes, ki jo povezujejo s pozitivnimi čustvi pri ženskah. Te bakterije igrajo ključno vlogo pri prebavi in zdravju črevesja, saj pomagajo pri sproščanju želodčnih kislin in ustvarjanju žolča, kar prispeva k odstranjevanju škodljivih bakterij in obvladovanju vnetij. Poleg tega so se pri pivcih kave zmanjšale ravni stresa, depresije in impulzivnosti, kar kaže na pozitiven vpliv kave na razpoloženje. Kofeinska kava je bila posebej povezana z zmanjšano anksioznostjo, izboljšano pozornostjo in nižjim krvnim tlakom, medtem ko je brezkofeinska kava izboljšala spanec, telesno aktivnost in spomin. Raziskava je tako pokazala, da kava, ne glede na vsebnost kofeina, vpliva na zdravje črevesja in razpoloženje.