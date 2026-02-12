Dobra novica za ljubitelje kave: niža tveganje za to bolezen

Po podatkih nove raziskave lahko pitje nekaj skodelic kave ali čaja s kofeinom v manjši meri pomaga ohraniti duševne sposobnosti in preprečiti demenco. Osebe, ki so pile več kave, so imele za 18 odstotkov nižje tveganje za razvoj demence v primerjavi s tistimi, ki so je uživale manj, je pokazala študija, ki je temeljila na anketnih vprašalnikih 132.000 odraslih Američanov v obdobju štirih desetletij. Raziskava, objavljena v reviji JAMA, je pokazala še, da so imeli tisti, ki so pili največ kave, v primerjavi z ljudmi, ki so je pili manj, skoraj za dve odstotni točki manj težav s spominom ali razmišljanjem.

Podobni rezultati so bili opaženi tudi pitju pravega čaja, ne pa pri pijačah brez kofeina, so povedali raziskovalci. Kljub temu so poudarili, da sama raziskava ne dokazuje, da kofein neposredno ščiti možgane. Če obstaja pozitiven učinek kofeina, je ta majhen, medtem ko obstajajo bolje dokumentirani načini za ohranjanje kognitivnih funkcij med staranjem, je v izjavi povedal vodja raziskave Daniel Wang z univerze Harvard. Življenjski slog, povezan z nižjim tveganjem za demenco, vključuje telesno dejavnost, zdravo prehrano in zadosten spanec, so pokazale prejšnje raziskave.

»Naša študija nakazuje, da je uživanje kave ali čaja s kofeinom lahko eden izmed delov te sestavljanke,« je dodal Wang. Rezultati so bili najbolj izraziti pri udeležencih, ki so dnevno popili dve do tri skodelice kave ali eno do dve skodelici čaja s kofeinom, so sporočili raziskovalci. Tisti, ki so pili kavo s kofeinom, so tudi dosegli boljše rezultate pri nekaterih objektivnih testih kognitivnih sposobnosti, kaže raziskava, ki jo je financiral ameriški Nacionalni inštitut za zdravje.

Za potrditev dejavnikov in mehanizmov, odgovornih za ugotovitve, so potrebne nadaljnje raziskave, so dodali znanstveniki. Poudarili so, da biološko aktivne sestavine v kavi ali čaju, kot sta kofein ali polifenoli, lahko ublažijo vnetje živčnih celic in ščitijo pred kognitivnim upadom. »Prav tako smo primerjali ljudi z različnimi genetskimi predispozicijami za razvoj demence in prišli do istih rezultatov, kar pomeni, da sta kava in čaj morda enako koristna tako za ljudi z visokim kot z nizkim genetskim tveganjem za demenco,« je povedal soavtor raziskave Yu Zhang.