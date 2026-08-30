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KOREJSKI STROKOVNJAKI

Dobra novica za vse zaspance! Lenarjenje ob koncu tedna je lahko koristno, pravi nova študija

Študija je sedem let spremljala 40.000 odraslih.
Dodaten spanec ob koncu tedna omogoči telesu regeneracijo. FOTO: Yuliia Kaveshnikova Getty Images
Dodaten spanec ob koncu tedna omogoči telesu regeneracijo. FOTO: Yuliia Kaveshnikova Getty Images
N. P.
 30. 8. 2026 | 21:16
 30. 8. 2026 | 21:16
2:56
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Strokovnjaki so leta in leta opozarjali na tveganja zaradi poležavanja do poznih ur ob koncu tedna, saj naj bi to porušilo našo notranjo biološko uro. Nova obsežna raziskava pa prinaša spodbudno ugotovitev: zmerno nadomeščanje zamujenega spanca ob koncu tedna pomaga zaščititi telo pred visokim krvnim tlakom. 

Čeprav se večina strokovnjakov še vedno strinja, da sta stalna rutina odhajanja v posteljo in zgodnje vstajanje ključna za ohranjanje zdravja, študija potrjuje, da ima zmerno lovljenje spanca po napornem delovnem tednu pozitiven učinek. Povišan krvni tlak po svetu pestiti več kot 1,3 milijarde ljudi ter močno povečuje tveganje za srčni napad, možgansko kap, obolenja ledvic in prezgodnjo smrt. Zato strokovnjaki poudarjajo, da se ljudem ob koncu tedna ni več treba počutiti krive, če v postelji ostanejo dlje.

»Pomanjkanje spanca telo izpostavlja dodatnemu stresu, saj morajo srce in žile delati močneje, kar dviguje krvni tlak,« pojasnjuje dr. Lee.

Raziskavo, ki jo je izvedla dr. Nawon Lee s korejske univerze v Seulu, so predstavili na letnem kongresu Evropskega kardiološkega društva v Münchnu. Študija je sedem let spremljala 40.000 odraslih in pokazala, da dodatni počitek ob koncu tedna zmanjša verjetnost za pojav hipertenzije za 6 odstotkov. Še večjo korist so opazili pri telesno manj aktivnih ljudeh, pri katerih se je tveganje zmanjšalo za 6,9 odstotka. Najboljši rezultat pa so izmerili pri tistih, ki so spali 1 uro in 27 minut dlje od svojega tedenskega povprečja, saj se je pri njih tveganje za povišan krvni tlak zmanjšalo za 9 odstotkov.

Mnogi se med tednom zaradi delovnih in družinskih obveznosti težko dovolj naspimo. FOTO: Peopleimages Getty Images/istockphoto
Mnogi se med tednom zaradi delovnih in družinskih obveznosti težko dovolj naspimo. FOTO: Peopleimages Getty Images/istockphoto

»Pomanjkanje spanca telo izpostavlja dodatnemu stresu, saj morajo srce in žile delati močneje, kar dviguje krvni tlak,« pojasnjuje dr. Lee. »Dodatni spanec ob koncu tedna omogoči telesu regeneracijo. Ljudje se ne bi smeli počutiti leni ali krivi, ker ob koncu tedna spijo malo dlje. Če med tednom niso dobili dovolj spanca, je to preprosto način, kako se telo obnovi.« Kljub ugodnim vplivom pa raziskovalka opozarja na zmernost. Dodatno spanje, ki presega štiri ure, lahko povzroči nasproten učinek in tveganje za povišan krvni tlak znova poveča, saj pretirano poruši biološki ritem.

Kardiologinja dr. Sonya Babu-Narayan iz britanske fundacije za srce ob tem dodaja: »Mnogi se med tednom zaradi delovnih in družinskih obveznosti težko dovolj naspimo, zato je povsem naravno, da si ob koncu tedna privoščimo malo več počitka. Ta študija sicer ni zelena luč za opustitev telesne aktivnosti, vsekakor pa nam za zdaj ni treba čutiti krivde, če si ob koncu tedna privoščimo kasnejše vstajanje.«

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