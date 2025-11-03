Dobro je vedeti, iz hrane vitamin D absorbiramo le malo

Vitamin D je edini vitamin, ki ga strokovnjaki vsem priporočajo dodajati, saj ga telo ne more proizvesti v zadostnih količinah, zlasti v jesensko-zimskem času.

»Pravzaprav ne gre za pravi vitamin, ampak prohormon, ki v telesu deluje kot glavno biokemično stikalo, ki sproža različne procese. Njegova naravna sinteza poteka v koži ob izpostavljenosti sončni svetlobi, vendar je ta proces v hladnejših mesecih zelo omejen zaradi manjše intenzivnosti sončnih žarkov in krajšega dneva, pa tudi zato, ker preživimo več časa v zaprtih prostorih,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.

Študije kažejo, da ga od novembra do aprila primanjkuje približno 80 tisoč odraslim Slovencem. FOTO: Batuhan Toker/Getty Images

Vitamin D okrepi prvo linijo obrambe telesa.

Skozi vse leto

Prehranski viri vitamina D so razmeroma redki in pogosto ne zadostujejo za kritje dnevnih potreb. Mastne ribe, rumenjak in obogateni mlečni izdelki sicer vsebujejo vitamin D, a ga kljub temu telo ne pridobi dovolj, poleg tega pa je njegova absorpcija iz hrane sorazmerno slaba: »Strokovnjaki zato priporočajo redno dodajanje vitamina D skozi vse leto, še posebej pri posameznikih, ki so dovzetnejši za pomanjkanje, kot so starejši, otroci, nosečnice in ljudje, ki živijo na območjih z manj sončne svetlobe. Vitamin D je ključen dejavnik v homeostazi presnove kalcija in fosfata, nujen je za normalno rast in obnovo kosti ter delovanje mišic. Pri otrocih preprečuje pojav rahitisa, pri odraslih pa osteopenijo in osteoporozo. Številne študije v zadnjem času dokazujejo ugodne učinke vitamina D na zmanjšanje pojavnosti avtoimunskih bolezni, akutnih okužb dihal, nekaterih vrst raka prebavil ter sladkorne bolezni. Poleg tega podpira imunski sistem, vpliva na razpoloženje, na delovanje živcev in mišic ter lahko pomaga pri preprečevanju nekaterih kroničnih bolezni.«

Vsebujejo ga mastne ribe, rumenjak in obogateni mlečni izdelki. FOTO: Bit245/Getty Images

Preveliko odmerjanje lahko povzroči hiperkalcemijo.

Za serotonin

Zadnja leta je vse bolj v ospredju njegova vloga pri boju proti okužbam, saj vitamin D aktivira celice, ki se postavljajo po robu virusom, bakterijam ali parazitom: »Vitamin D torej okrepi prvo linijo obrambe, uravnava imunski odziv in telesu pomaga, da hitreje prepozna povzročitelje bolezni. Pomanjkanje lahko po drugi strani poveča tveganje za nalezljive bolezni. Študije kažejo, da vitamina D od novembra do aprila primanjkuje približno 80 tisoč odraslim Slovencem. Znaki pomanjkanja so lahko bolečine in šibkost sklepov ter mišic, vsesplošna utrujenost, pogoste okužbe pa tudi depresija, vitamin D ima namreč pomembno vlogo pri ohranjanju zdrave ravni serotonina v možganih. Največja zdravstvena težava so krhki zobje in kosti ter povečano tveganje za osteoporozo.«

Pred uživanjem se vsekakor velja posvetovati s strokovnjakom, še sklene sogovornica: preveliko odmerjanje vitamina D je sicer redko, a lahko povzroči hiperkalcemijo, ki se kaže z zaprtjem, slabostjo in ledvičnimi težavami. Držimo se priporočenih mej varnega vnosa, ki so določene glede na starost in zdravstveno stanje.