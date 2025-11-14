Domača naloga za vikend: poiščite bunde in kape, prihaja prava zima

Napovedi kažejo, da bodo izdatnejšo pošiljko snega do konca prihodnjega tedna dobili naši vrhovi v Alpah. O tem, kako nizko se bo spustila meja sneženja, je zaenkrat še prezgodaj govoriti, a vendarle: v drugi polovici prihodnjega tedna obstaja potencial za sneženje tudi po nižinah. Še pestreje bo v alpski soseščini, kjer bodo številna italijanska, švicarska, francoska in avstrijska smučišča lahko zagnala žičniške naprave, napoveduje meteorolog Aleš Rozman.

Imeli smo suho jesen, a zdaj se bo vreme postavilo na glavo

Po daljšem obdobju suhega vremena je pred nami razgibano obdobje s pogostimi prodori hladnega zraka proti Alpam in Sredozemlju ter posledično večjim številom ciklonov nad severnim Sredozemljem, ki bodo k nam prinašali pogoste padavine, ponekod tudi sneg. Meja sneženja bo odvisna od natančne postavitve »doline« hladnega zraka ki bo dosegla Alpe in Jadran. Občasno bomo glede na trenutne izračune lahko deležni sneženja vse do nižin.

Zakaj je trenutno toplo in megleno?

Nad severovzhodnim delom Atlantskega oceana se nahaja obsežno ciklonsko območje. To v teh dneh nad večji del Evrope prinaša topel zrak, saj po vzhodni strani ciklona pihajo vetrovi južnih smeri. Na naše kraje vpliva šibko območje visokega zračnega tlaka s centrom nad Sredozemljem. V višjih plasteh ozračja pihajo vetrovi zahodnih smeri, po nižinah in kotlinah pa so vetrovi spremenljivih smeri zelo šibki.

Posledica vsega tega je pojav inverzije, kar pomeni, da je v hribih precej topleje kot po nižinah in kotlinah, kjer prav zaradi pojava inverzije nastaja megla. Slednja se bo čez vikend zaradi krepitve vetrov in prihoda spremembe vremena povsod razkrojila. Nad severnim Sredozemljem bodo zaradi vdorov hladnega zraka z vremenskimi frontami nastajali cikloni, ki bodo predvidoma potovali v smeri Balkana, Madžarske in proti vzhodu Evrope. Količina padavin, meja sneženja in drugo dogajanje bo odvisno predvsem od obsežnosti teh ciklonov ter njihove poti gibanja.

Od torka bo mraz: padec temperatur za okoli 10 stopinj

Glede na krivulje temperature lahko razberemo, da nas bo prva hladna fronta dosegla v torek, ko se temperatura na višini 850 hPa predvidoma spusti za okoli 10 stopinj Celzija.