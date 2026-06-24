Dopust ni izbira, ampak nuja

Dopust je pomemben del skrbi za zdravje. Telo in možgani niso narejeni za neprekinjen pritisk, roke, obveznosti, sestanke, sporočila in nenehno dosegljivost. Če si človek počitka ne vzame pravočasno, ga telo pogosto prisili k ustavitvi. Za boljše zdravje in normalno učinkovitost je ključno, da si redno vzamemo čas za počitek. »Počitek je nujen za ohranjanje našega zdravja in preživetja. Telo si v tem času obnovi energijo in normalizira okolje, v katerem lahko vse telesne celice nemoteno delujejo naprej,« poudarjajo na NIJZ.
Dopust je pomemben del skrbi za zdravje.
Odmik od dela je povezan z nižjim stresom, boljšim razpoloženjem, več motivacije in boljšim splošnim počutjem. To koristi tako duševnemu kot telesnemu zdravju. Manj stresa med drugim pripomore k bolj zdravemu srčno-žilnemu sistemu. Stres se pogosto pokaže tudi telesno: kot napet vrat, ramena, glavoboli, bolečine v hrbtu, stisnjena čeljust ali splošna telesna napetost. Ko se človek umakne iz ritma stalne pripravljenosti, se mišična napetost zmanjša, telo pa se lažje obnavlja. Stres vpliva na tek, prebavo, želodec in črevesje. Na dopustu, ko človek počasneje je, bolje spi in ima manj pritiska, se umiri tudi prebavni sistem. Telesna odpornost se ob odmiku od stresa poveča.