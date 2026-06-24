Dopust ni izbira, ampak nuja

Dopust je pomemben del skrbi za zdravje. Telo in možgani niso narejeni za neprekinjen pritisk, roke, obveznosti, sestanke, sporočila in nenehno dosegljivost. Če si človek počitka ne vzame pravočasno, ga telo pogosto prisili k ustavitvi. Za boljše zdravje in normalno učinkovitost je ključno, da si redno vzamemo čas za počitek. »Počitek je nujen za ohranjanje našega zdravja in preživetja. Telo si v tem času obnovi energijo in normalizira okolje, v katerem lahko vse telesne celice nemoteno delujejo naprej,« poudarjajo na NIJZ.

Dopust je pomemben del skrbi za zdravje.

Odmik od dela je povezan z nižjim stresom, boljšim razpoloženjem, več motivacije in boljšim splošnim počutjem. To koristi tako duševnemu kot telesnemu zdravju. Manj stresa med drugim pripomore k bolj zdravemu srčno-žilnemu sistemu. Stres se pogosto pokaže tudi telesno: kot napet vrat, ramena, glavoboli, bolečine v hrbtu, stisnjena čeljust ali splošna telesna napetost. Ko se človek umakne iz ritma stalne pripravljenosti, se mišična napetost zmanjša, telo pa se lažje obnavlja. Stres vpliva na tek, prebavo, želodec in črevesje. Na dopustu, ko človek počasneje je, bolje spi in ima manj pritiska, se umiri tudi prebavni sistem. Telesna odpornost se ob odmiku od stresa poveča.

Deluje le, če si privoščimo popoln odklop. FOTO: Thomas Barwick/Getty Images

Dopust izboljša splošno delovanje možganov in spodbuja kemične procese, povezane z dobrim počutjem, navajajo na kliniki v Clevelandu. To se pokaže kot več jasnosti, boljša zbranost in več ustvarjalnosti. Zdravstveni strokovnjaki ne predpisujejo natančnega števila dni dopusta, ki bi veljalo za vse, raziskave pa kažejo, da je za telo in glavo koristno, če si človek vzame vsaj en daljši odklop, dolg približno teden do dva, ter si skozi leto privošči več krajših odmorov. Dopust najbolje učinkuje takrat, ko se človek res umakne od dela, ne preverja službene pošte in si dovoli spati, se gibati ter upočasniti ritem. Dolgoročno pa dopust sam ne more rešiti vsega. Če je človek mesece ali leta preobremenjen, če počitek ne pomaga več, če izgubi voljo, se umika od ljudi, je ves čas napet, razdražljiv ali ima občutek, da ne zmore več, to ni več le utrujenost pred počitnicami. Takrat nekaj prostih dni morda ne bo dovolj. Smiselno je poiskati pomoč pri osebnem zdravniku ali strokovnjaku za duševno zdravje.