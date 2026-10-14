Dotik pomirja telo in duha, lahko je to objem ali božanje psa

Ko smo pod stresom, nam včasih bolj kot nasvet pomaga objem. Stisk roke, nežna dlan na rami ali božanje po hrbtu lahko ublažijo napetost in okrepijo občutek povezanosti. Dotik je ena prvih čutilnih izkušenj, ki jih doživimo po rojstvu, njegova vloga pa ostaja pomembna tudi pozneje v življenju. Koža možganom posreduje informacije o pritisku, temperaturi in nežnem stiku, telo pa se na prijetne dotike odziva tudi s spremembami v delovanju živčnega in hormonskega sistema. Ob prijetnem dotiku se lahko poveča sproščanje oksitocina, hormona, povezanega z občutkom zaupanja in navezanosti, hkrati pa se lahko zmanjša raven kortizola, ki sodeluje pri stresnem odzivu.

Včasih nam najbolj koristi strokovna masaža, drugič objem.

Raziskave potrjujejo, da lahko prijeten dotik koristi tako telesu kot tudi duševnemu počutju. Pregled številnih študij, objavljen leta 2024 v reviji Nature Human Behaviour, je pokazal, da lahko pomaga blažiti bolečino in tesnobo, zmanjšuje stres ter ugodno vpliva na nekatere simptome depresije. Vendar ni vsak dotik enako učinkovit in tudi ne ustreza vsem. Objem človeka, ki mu zaupamo, nas lahko pomiri, medtem ko nas nezaželen dotik spravi v nelagodje. Pomembno ni torej le, da se nas nekdo dotakne, temveč tudi, kdo to stori in kako se ob tem počutimo.

Blagodejni samodotik

Potreba po bližini se pogosto najbolj pokaže v težkih življenjskih trenutkih, ko besede ne zadostujejo. Ob izgubi bližnjega, hudi bolezni ali travmatičnem dogodku človek morda ne ve, kaj bi povedal, lahko je v šoku ali čustveno otopel. Če si bližine želi, mu objem ali stisk roke lahko pomagata začutiti, da ni sam. A tudi takrat dotik ni samoumeven: pri človeku, ki je doživel nasilje ali drugo travmo, lahko nepričakovan telesni stik sproži dodatno stisko. Zato je najbolje vprašati, ali si želi objema, in sprejeti njegov odgovor. Včasih največ pomenijo mirna navzočnost, poslušanje in pripravljenost ostati ob človeku, ne da bi ga silili v pogovor. Tak pristop poudarjajo tudi smernice Svetovne zdravstvene organizacije za psihološko prvo pomoč.

Dotik ni čudežno zdravilo, je eden od načinov, kako lahko podpiramo svoje telesno in duševno počutje.

Kaj pa, ko si želimo objema, pa ob sebi nimamo nikogar, ki bi nam ga lahko ponudil? Potreba po dotiku zaradi tega ne izgine, lahko pa si nekaj nežnosti namenimo sami. Roke prekrižamo čez prsni koš in se nežno objamemo, položimo dlan na prsi ali trebuh ali si počasi pomasiramo ramena in dlani. Tudi počasno nanašanje kreme ali masažnega olja na kožo je lahko priložnost, da se za hip ustavimo in pozornost namenimo svojemu telesu, namesto da hitimo k naslednjemu opravilu. Samoobjem seveda ne more nadomestiti bližine drugega človeka, lahko pa je preprost način samopomiritve, kadar nam druge oblike dotika niso na voljo.

Masaža sprošča

Podobno pomirjujoč je lahko stik z živaljo. Lastniki psov in mačk dobro vedo, kako prijetno je pobožati toplo dlako, začutiti žival ob sebi in opazovati, kako se odziva na našo bližino. Takšni trenutki nam lahko pomagajo odložiti vsakodnevne skrbi in okrepiti občutek povezanosti. Seveda moramo tudi pri tem upoštevati počutje živali in ji pustiti, da sama poišče stik.

Dotik pa ni pomemben le za duševno počutje, temveč lahko pomaga tudi pri nekaterih telesnih težavah. Masaža sprošča napete mišice, pri nekaterih ljudeh ublaži bolečino in prispeva k zmanjšanju stresa. Tudi v fizioterapiji imajo ročne tehnike svoje mesto pri obravnavi težav z gibanjem in bolečinami, vendar so njihovi učinki odvisni od težave in posameznika. Masaža je zato lahko koristna dopolnitev obravnave, ne more pa nadomestiti zdravljenja, kadar je to potrebno.

Dotik v telesu sproži različne fiziološke odzive. FOTO: Getty Images

Objem nas lahko pomiri. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images