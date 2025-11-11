Dr. Samo Rugelj: »Ženske so z leti vedno bolj zanimive.«
Ko dr. Samo Rugelj govori o maratonu, ne govori le o teku. Govori o življenju, o ritmu, o vztrajnosti, ki jo človek potrebuje, da ostane zvest sebi. Znan je kot urednik založbe UMco, publicist, pisatelj in maratonec, ki svoje življenje že dolgo meri v kilometrih in knjigah.
Samo Rugelj FOTO: Črt Piksi
Nika Vistoropski
11. 11. 2025 | 06:45
Tek, delo in družina se v Rugljevem življenju prepletajo; napor ga utrjuje, ljubezen mehča, odgovornost prizemljuje, svoboda pa žene naprej.
Njegova nova, že dvajseta knjiga En korak, en utrip srca je osebna izpoved in hkrati razmislek o tem, kako tek in vztrajnost pomagata človeku predvsem takrat, ko se življenje zapleta. In je vabilo, da se ozrete naokoli in najdete, če še niste, svoj najbližji »Golovec«.
»Meni je maraton spremenil življenje. Naredil me je vzdržljivejšega, kreativnejšega in trpežnejšega. Ko sem leta 2012 začel redno teči maratone, sem končno lahko začel tudi delati in ...
