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Družinski zdravnik ne more biti človek za vse

Družinska medicina na Slovenskem se spoprijema z mnogimi izzivi, a kot opozarja naš sogovornik prim. asist. dr. Aleksander Stepanović: »Kakovostnega zdravstva ni mogoče graditi samo z nenehnim povečevanjem obremenitev.«
FOTO: Depositphotos

FOTO: Depositphotos

prim. asist. dr. Aleksander Stepanović, predsednik Združenja zdravnikov družinske medicine FOTO: Blaž Kondža

prim. asist. dr. Aleksander Stepanović, predsednik Združenja zdravnikov družinske medicine FOTO: Blaž Kondža

FOTO: Depositphotos

FOTO: Depositphotos

Zdravstveni dom Škofja Loka FOTO: Blaž Samec

Zdravstveni dom Škofja Loka FOTO: Blaž Samec

FOTO: Shutterstock

FOTO: Shutterstock

FOTO: Leon Vidic

FOTO: Leon Vidic

FOTO: Depositphotos
prim. asist. dr. Aleksander Stepanović, predsednik Združenja zdravnikov družinske medicine FOTO: Blaž Kondža
FOTO: Depositphotos
Zdravstveni dom Škofja Loka FOTO: Blaž Samec
FOTO: Shutterstock
FOTO: Leon Vidic
Blaž Kondža
 20. 10. 2026 | 05:00
13:44
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Slovenska družinska medicina še vedno zagotavlja kakovostno primarno zdravstveno obravnavo, vendar je vse bolj na meji svojih zmogljivosti. Družinski zdravnik je za večino ljudi prvi stik z zdravstvenim sistemom in pogosto tudi tisti, ki skozi leta najbolje pozna njihove zdravstvene težave. Toda ta temelj zdravstvenega sistema je vse bolj obremenjen. Prebivalstvo se stara, kroničnih bolezni je več, obravnava pacientov je zahtevnejša, družinski zdravniki pa ob njej prevzemajo tudi številne druge naloge.

prim. asist. dr. Aleksander Stepanović, predsednik Združenja zdravnikov družinske medicine FOTO: Blaž Kondža
prim. asist. dr. Aleksander Stepanović, predsednik Združenja zdravnikov družinske medicine FOTO: Blaž Kondža

Naš tokratni sogovornik prim. asist. dr. Aleksander Stepanović, specialist družinske medicine, predsednik Združenja zdravnikov družinske medicine pri Slovenskem zdravniškem društvu in direktor ZD Škofja Loka, opozarja, da težave niso samo posledica pomanjkanja zdravnikov. Rešitev vidi tudi v drugačni organizaciji dela, prenosu kompetenc in odgovornosti na druge zdravstvene profile, zmanjšanju nepotrebne administracije ter stabilnejšem financiranju.

Kako bi opisali trenutno stanje slovenske družinske medicine? Ali je sistem še sposoben zagotavljati kakovostno obravnavo pacientov?

Slovenska družinska medicina zagotavlja velik del zdravstvene obravnave prebivalstva in številni zdravniki vsak dan opravijo veliko zelo kakovostnega dela. Čeprav se v javnosti včasih ustvarja vtis, da je družinska medicina tik pred razpadom, tega ne bi rekel. Sistem ni odpovedal, a je nedvomno pod velikim pritiskom in ponekod že na meji svojih zmogljivosti.

Za tem sistemom so ljudje. Zdravniki, medicinske sestre in drugi zdravstveni delavci si želimo pacientom zagotoviti dobro oskrbo, vendar imamo tudi svoje meje. Kakovostnega zdravstva ne moremo graditi samo z nenehnim povečevanjem obremenitev.

Ali je po vašem mnenju glavna težava pomanjkanje družinskih zdravnikov ali predvsem način organizacije dela?

Oboje. Imamo premalo zdravnikov in hkrati premalo učinkovito organiziran sistem. Samo povečanje njihovega števila ne bo rešilo problema, tako kot ga ne bo rešila samo reorganizacija. Že pred nekaj leti je bila ocena Zdravniške zbornice Slovenije, da glede na takratni standard potrebujemo približno 450 dodatnih zdravnikov. Če pogledamo število zdravnikov družinske medicine na prebivalca, smo na repu Evrope.

Toda ni pomembna samo številka. Prebivalstvo se stara, kroničnih bolezni je več, pacienti so kompleksnejši, od družinskega zdravnika pa se pričakuje tudi vse več nalog, ki niso nujno samo zdravniške. Potrebujemo dovolj zdravnikov, da lahko posamezna ambulanta deluje z obremenitvijo, ki omogoča varno in kakovostno delo.

Tri spremembe za boljšo družinsko medicino

Manj administracije

Zdravniku je treba vrniti več časa za pacienta.
Več odgovornosti v timu
Naloge in kompetence je treba smiselno prenesti na druge zdravstvene profile, skupaj z odgovornostjo za njihovo delo.

Stabilno financiranje
Zdravstvenega sistema ni mogoče dolgoročno načrtovati z interventnimi ukrepi iz leta v leto.

Družinska medicina je bila pred leti za mlade zdravnike precej manj privlačna. Se je položaj izboljšal?

V zadnjih letih zagotovo. Mladi zdravniki niso izgubili zanimanja za družinsko medicino, pri izbiri specializacije pa racionalno razmišljajo o tem, kako bo videti njihovo poklicno življenje čez deset, dvajset ali trideset let.

Družinska medicina ponuja veliko strokovne širine, dolgotrajen odnos s pacienti in precej samostojnosti. Hkrati pa mladi vidijo veliko administracije, veliko odgovornosti in vse zahtevnejše paciente. Prisoten je tudi občutek, da naj bi družinski zdravnik rešil skoraj vse težave zdravstvenega sistema.

Pred približno desetimi leti smo imeli 20 do 30 novih specializantov družinske medicine na leto, potrebovali pa bi jih vsaj 100. Zdaj smo se tej številki na srečo precej približali. Če želimo ta trend ohraniti, moramo mladim zdravnikom pokazati, da so lahko dobri družinski zdravniki in imajo hkrati normalno poklicno in zasebno življenje.

FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

Kaj bi bilo treba spremeniti pri organizaciji dela?

Ena ključnih stvari je administracija. Seveda ni vsaka administracija nepotrebna, saj moramo voditi zdravstveno dokumentacijo in izpolnjevati določene zakonske obveznosti. Problem nastane, ko zdravnik porablja čas za naloge, ki niso nujno zdravniške in bi jih lahko enako dobro ali bolje opravil nekdo drug oziroma bi jih lahko celo avtomatizirali.

Pomemben je tudi prenos dela na druge člane tima. Pri tem pa moramo razčistiti nekaj zelo pomembnega: določeni strokovnjaki imajo kompetence, nimajo pa ustreznih odgovornosti. Če se tim širi samo tako, da se poveča dostop pacientov do zdravstvenega sistema, na koncu pa se vse spet zlije k zdravniku, ki mora biti odgovoren za vse in vse podpisati, nismo rešili problema.

Kako bo na družinsko medicino vplivalo staranje prebivalstva in vse več kroničnih bolezni?

To bo eden največjih izzivov prihodnosti. Pacient verjetno ne bo imel samo ene bolezni, ampak več kroničnih bolezni hkrati. Potreboval bo več zdravil, več različnih oblik zdravstvene in tudi socialne obravnave. Zato bo vse pomembnejša koordinacija.

Potrebujemo močne multidisciplinarne time, v katerih sodelujejo medicinske sestre, farmacevti, fizioterapevti, psihologi in drugi strokovnjaki. V Škofji Loki smo denimo odprli Center za duševno zdravje odraslih, že prej smo imeli center za otroke in mladostnike. Pri mlajših opažamo veliko duševnih težav in izgorelosti, pri starejših pa so bolj v ospredju kronične nenalezljive bolezni.

Ali je več duševnih težav pri mladih posledica današnjega načina življenja ali jih danes samo bolje prepoznavamo?

Verjetno oboje. Življenje postaja vse bolj stresno. Težko je usklajevati poklicno in zasebno življenje, tehnologija pa je povzročila, da smo ves čas dosegljivi. Tudi ko smo na dopustu, preverjamo elektronsko pošto, telefone in druga sporočila.

Včasih smo šli na dopust in za nekaj tednov skoraj izginili s sveta. Danes smo ves čas v pogonu. Tudi stroji se morajo ohladiti, ljudje pa se pogosto ne znamo več. Zdi se mi, da je to eden od razlogov, zakaj pri mladih opažamo več težav, povezanih z duševnim zdravjem in izgorelostjo.

Zdravstveni dom Škofja Loka FOTO: Blaž Samec
Zdravstveni dom Škofja Loka FOTO: Blaž Samec

V ambulante pa vse pogosteje prihajajo tudi pacienti, ki so pred obiskom zdravnika svoje simptome preverili na googlu ali vprašali umetno inteligenco. Je to za zdravnike pomoč ali težava?

Nisem povsem kritičen do novih tehnologij. Dobro je, da se pacienti zanimajo za svoje zdravje in poskušajo določene težave razumeti, še preden pridejo v ambulanto. Osebno se mi zdi chatgpt v nekaterih pogledih celo bolj uporaben od klasičnega iskanja po googlu, saj je tam človek hitro naletel na množico nepreverjenih informacij in težko ločil zrno od plev.

Težava nastane, če pacient informacije vzame kot dokončno diagnozo in pričakuje preiskave, ki niso potrebne ali so lahko celo škodljive. Tukaj je zelo pomembna komunikacija med zdravnikom in pacientom. Tehnologija je lahko pripomoček, ne more pa nadomestiti človeka – zdravnika, ki mora informacije preveriti in jih postaviti v pravi kontekst.

Tudi umetna inteligenca ni nezmotljiva. Lahko si izmisli tudi vir oziroma literaturo, ki ne obstaja. Zato je pri njeni uporabi potrebna previdnost.

Če se za hip dotakneva še financiranja družinske medicine. Ali je sedanji način dovolj pravičen ali bi moral še bolj upoštevati zahtevnost pacientov?

Prvi koraki v tej smeri so bili že narejeni, saj se pri financiranju upošteva starost. Toda dva pacienta iste starosti nista nujno primerljiva. Imamo lahko 35-letnika brez kroničnih bolezni in 82-letnika s številnimi pridruženimi boleznimi in socialnimi težavami. Količina dela in čas, ki ga potrebujemo za obravnavo, sta popolnoma različna.

Toda tudi mlajši pacient je lahko zelo zahteven, na primer zaradi duševnih težav, kot sta depresija ali izgorelost. Zelo težko je oblikovati sistem, ki bi v celoti upošteval starost, kronične bolezni, kompleksnost in dejansko zahtevnost populacije. Februarja 2025 je bil narejen korak v tej smeri, zdaj pa bo treba spremljati njegove učinke in sistem še naprej razvijati.

Kaj pa digitalizacija zdravstvenega sistema? Ali je zdravnikom delo olajšala ali jim prinesla samo novo obliko administracije?

Digitalizacija ima velik potencial, vendar mora biti narejena za uporabnika in ne proti njemu. Pri razvoju digitalnih orodij se premalokrat zgodi, da bi najprej vprašali zdravstvene delavce, kaj dejansko potrebujejo. Če zdravnik podatek vnese v en sistem in ga lahko varno uporabljajo vsi, ki ga potrebujejo, je to velika pridobitev. Če pa moramo isti podatek vnašati v tri različne sisteme, je to samo nova oblika administracije.

Digitalizacija sama po sebi torej ni cilj. Pomembno je zmanjšati podvajanje dela, izboljšati pretok informacij in omogočiti boljšo obravnavo pacienta.

V zadnjih letih se je veliko govorilo o reformah zdravstva. Ali politika težave družinske medicine rešuje dolgoročno ali predvsem z ukrepi, ki učinkujejo v času posameznega mandata?

V zadnjih letih je bilo sprejetih nekaj ukrepov, ki so šli v pravo smer. Tudi OECD je izpostavil nov način financiranja primarne ravni, pomembne so finančne spodbude za mlade zdravnike, ki se odločijo za specializacijo iz družinske medicine, in ukrepi za prenos nalog na druge profile.

Toda posamezni ukrepi niso dovolj za dolgoročno strategijo. Zdravnika ne moremo izobraziti čez noč. Najprej je šest let fakultete, nato najmanj štiri leta specializacije. Zato sistema ne moremo ves čas reševati z interventnimi ukrepi. Potrebujemo celoten model dela. Če bomo samo povečali število zdravnikov in jih vključili v enak sistem, jih bo čez nekaj časa spet premalo.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Če bi morali kot stroka navesti tri ključne spremembe, brez katerih ne bo bolje, katere bi bile?

Najprej zmanjšanje nepotrebne administracije in vrnitev časa, ki pripada pacientu. Druga je drugačna organizacija dela, predvsem prenos kompetenc in odgovornosti na druge zdravstvene profile. Tretja pa stabilno in predvidljivo financiranje zdravstvenega sistema za daljše obdobje.

Na kratko: več časa za pacienta in boljši pogoji za zdravstvene delavce.

Ko za zdravstveni nasvet vprašamo umetno inteligenco

Umetna inteligenca (UI) je lahko koristen pripomoček, vendar ni zdravnik. Ko jo uporabljamo za razlago simptomov in nasvete za samozdravljenje, moramo biti previdni.

Ne jemljimo odgovora kot diagnoze.
UI lahko pomaga razložiti zdravstvene informacije, ne more pa pacienta pregledati in njegovega stanja oceniti v celotnem kontekstu.

Preverimo informacije.
Tudi sodobna orodja niso nezmotljiva. Lahko podajo napačen odgovor ali celo navedejo literaturo oziroma vir, ki ne obstaja.

Ne zahtevajmo preiskav samo zato, ker jih predlaga UI.
Če nas odgovor prestraši, lahko začnemo pričakovati preiskave, ki niso potrebne ali so lahko celo škodljive.

Pogovor z zdravnikom ostaja ključen.
Pomembno je presoditi, kaj je treba narediti takoj, kaj lahko počaka in česa za pacientovo dobro sploh ni smiselno početi.

UI naj bo pripomoček, ne nadomestilo za strokovno presojo.
Kot pravi dr. Stepanović, je pomembno, da je po uporabi tehnologije še vedno človek tisti, ki informacije preveri in jih postavi v pravi kontekst.

FOTO: Leon Vidic
FOTO: Leon Vidic

Če bi imeli čarobno palčko: kakšna bi morala biti slovenska družinska medicina čez deset let?

Želim si sistem, v katerem pacient tudi čez deset let ve, kam se lahko obrne po pomoč, in jo tam tudi pravočasno dobi. Na primarni ravni, blizu svojega doma, bi moral dobiti večino zdravstvene oskrbe, ki jo potrebuje. Družinski zdravnik lahko koordinira delo različnih specialistov, ni pa cilj, da prevzame njihovo delo.

Prav tako ne sme postati dodatna ovira do specialista. Če pacient specialista potrebuje, ga mora v doglednem času dobiti.

Želim si tudi, da bi se mladi zdravniki odločali za družinsko medicino, ker bi v njej videli strokovno zahtevno, cenjeno in dolgoročno vzdržno kariero. Pacient potrebuje zdravnika, ki ima dovolj časa, znanja in energije, da se mu lahko posveti. Zdravnik pa potrebuje sistem, v katerem je to mogoče.

V resnici tu ni konflikta interesov. Ne bi smeli govoriti o pacientih in zdravnikih kot o nasprotnih si straneh. Vsi smo del istega sistema in vsi smo tukaj zaradi pacienta. Hkrati pa se moramo izogniti tako pretiranemu negativizmu kot zanikanju težav, s katerimi se zdravstveni sistem sooča. Slovenija ima še vedno kakovostno primarno zdravstvo. Naša naloga je, da ga v prihodnje še nadgradimo.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.

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September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
14. 10. 2026 | 10:55
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Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Zakaj nekatere ženske uspejo, druge pa ostajajo v ozadju?

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
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Novice  |  Slovenija
KULTURNO IN ZABAVNO

Preverite, kdo prihaja v prestolnico!

Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 08:53
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Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Kupujete nov avto? Morda je med temi Hyundaji tudi pravi za vas!

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
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Novice  |  Slovenija
USTVARJANJE

Znani ljubljanski grafitar spreminja podobo prestolnice

To nedeljo bo Ljubljana zaživela v znamenju tekaškega praznika.
16. 10. 2026 | 13:52
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Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 09:25
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Novice  |  Slovenija
PREGLED

Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
19. 10. 2026 | 09:44
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