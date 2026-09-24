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ZDRAVJE

Dve telesni značilnosti, ki veliko povesta o zdravju: ena je povsem nepričakovana

Število kilogramov ni vedno popoln pokazatelj zdravstvenega stanja.
FOTO: Igor Barilo/Gettyimages

FOTO: Igor Barilo/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Sian Kennedy/Gettyimages

FOTO: Sian Kennedy/Gettyimages

FOTO: Kuppa_rock/Gettyimages

FOTO: Kuppa_rock/Gettyimages

FOTO: Minerva/Gettyimages

FOTO: Minerva/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Igor Barilo/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Sian Kennedy/Gettyimages
FOTO: Kuppa_rock/Gettyimages
FOTO: Minerva/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 24. 9. 2026 | 15:00
4:03
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Nova raziskava nakazuje, da bi lahko kombinacija šibkejšega stiska roke in večjega trebuha predstavljala pomemben pokazatelj zdravstvenega tveganja, zlasti kadar se obe značilnosti pojavita hkrati. Znanstveniki so analizirali podatke 5674 odraslih iz Združenih držav Amerike, zbranih med letoma 2011 in 2014. Udeležence so spremljali skoraj sedem let, v tem času pa jih je 373 umrlo.

Šibek stisk in večji trebuh skupaj predstavljata največje tveganje

Pod drobnogled so vzeli  dve meritvi: obseg trebuha in relativno moč stiska roke, pri čemer so moč stiska upoštevali glede na velikost telesa. Rezultati so pokazali, je bilo pri osebah, ki so imele hkrati večji obseg trebuha in šibkejši relativni stisk roke, 97 odstotkov večje tveganje za smrt v primerjavi s tistimi, pri katerih ni bila prisotna nobena od teh značilnosti. Povezava je ostala prisotna tudi ob upoštevanju starosti, življenjskih navad, socialnoekonomskih dejavnikov in obstoječih bolezni.

FOTO: Minerva/Gettyimages
FOTO: Minerva/Gettyimages

Pomemben tudi šibkejši stisk

Večji obseg trebuha sam po sebi v tej raziskavi ni bil statistično pomembno povezan z večjo umrljivostjo, nasprotno se je izkazalo za relativno moč stiska. Pri udeležencih z najšibkejšim je bilo tveganje za smrti iz kateregakoli razloga za skoraj 60 odstotkov večje. Največje tveganje so raziskovalci zabeležili pri osebah, pri katerih sta se hkrati pojavila šibkejši stisk in večji trebuh.

FOTO: Sian Kennedy/Gettyimages
FOTO: Sian Kennedy/Gettyimages

Zakaj je pomemben prav trebuh?

Avtorji menijo, da lahko obseg trebuha razkrije informacije, ki jih sama telesna masa ne pokaže. Maščoba, ki se kopiči okoli notranjih organov in je znana kot visceralna maščoba, je povezana s številnimi presnovnimi in srčno-žilnimi težavami. V tej raziskavi znanstveniki niso neposredno merili količine visceralne maščobe, temveč tako imenovani sagitalni premer trebuha, torej razdaljo od sprednje do zadnje strani trebuha. Avtorji menijo, da je ta meritev uporabna pri ocenjevanju trebušne debelosti.

FOTO: Kuppa_rock/Gettyimages
FOTO: Kuppa_rock/Gettyimages

Moč stiska pove tudi nekaj o mišični funkciji

Stisk roke se že dolgo uporablja kot preprost pokazatelj mišične moči in funkcionalnega stanja organizma. Njegova prednost je, da ga je mogoče hitro in preprosto izmeriti z napravo, imenovano dinamometer. Novejše raziskave dodatno kažejo, da lahko kombinacija podatkov o trebušni maščobi in moči stiska zagotovi koristnejše informacije kot opazovanje samo enega dejavnika. V veliki raziskavi, v katero je bilo vključenih skoraj pol milijona udeležencev britanske biobanke, je bilo pri osebah z večjim obsegom pasu in šibkejšim stiskom največje tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Ali to pomeni, da lahko pozabimo na indeks telesne mase (ITM)?

Strokovnjaki opozarjajo, da je indeks telesne mase oziroma ITM še vedno koristen kot eden od osnovnih kazalnikov, vendar ga ne bi smeli obravnavati ločeno. ITM ne razlikuje med mišično maso in maščobnim tkivom ter ne pokaže, kje na telesu se maščoba nahaja. Zato je zdravstveno stanje mogoče natančneje oceniti, če se poleg ITM upoštevajo tudi obseg ali premer trebuha, telesna moč, spremembe telesne teže, telesna pripravljenost in drugi zdravstveni kazalniki.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

En sam test ne more napovedati zdravja

Avtorji poudarjajo, da ne more nobena posamezna meritev zanesljivo napovedati človekovega prihodnjega zdravja ali življenjske dobe. Rezultati raziskave kažejo povezavo, vendar ne dokazujejo, da večji trebuh in šibkejši stisk roke sama po sebi povzročata prezgodnjo smrt. Preden bi kombinirano merjenje trebuha in moči stiska postalo del rutinskih zdravniških pregledov, bodo potrebne še dodatne študije, povzema 24 sata.

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