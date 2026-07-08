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Ekcem ni le kožna težava, vpliva tudi na psihološko stanje

Atopijski dermatitis je ena najpogostejših kroničnih kožnih bolezni sodobnega časa.
Zdravnik predpiše lokalna protivnetna zdravila. FOTO: Irina Esau/Getty Images

Zdravnik predpiše lokalna protivnetna zdravila. FOTO: Irina Esau/Getty Images

Bolezen vpliva tudi na psihološko stanje. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Bolezen vpliva tudi na psihološko stanje. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Obdobja izboljšanja se izmenjujejo z obdobji poslabšanja. FOTO: Olga Shefer/Getty Images

Obdobja izboljšanja se izmenjujejo z obdobji poslabšanja. FOTO: Olga Shefer/Getty Images

Zdravnik predpiše lokalna protivnetna zdravila. FOTO: Irina Esau/Getty Images
Bolezen vpliva tudi na psihološko stanje. FOTO: Halfpoint/Getty Images
Obdobja izboljšanja se izmenjujejo z obdobji poslabšanja. FOTO: Olga Shefer/Getty Images
A. J.
 8. 7. 2026 | 22:51
3:54
A+A-

Atopijski dermatitis je dolgotrajno, ponavljajoče se vnetje kože, ki se praviloma začne že v zgodnjem otroštvu, vendar lahko vztraja ali se prvič pojavi tudi v odrasli dobi. Po podatkih slovenskih zdravstvenih ustanov prizadene med pet in dvajset odstotki otrok, kar ga uvršča med najpogostejše kronične bolezni v pediatrični populaciji. Bolezen ima izrazito kompleksen značaj. Ne gre zgolj za kožno težavo, temveč za stanje, pri katerem se prepletajo genetski dejavniki, motnje v delovanju kožne pregrade in spremenjen imunski odziv. Pri posameznikih z atopijskim dermatitisom je zaščitna funkcija kože oslabljena, zaradi česar koža hitreje izgublja vlago, postaja suha, razpokana in bolj dovzetna za vplive iz okolja. Alergeni, dražilne snovi in mikroorganizmi lažje prodrejo skozi kožo, kar sproža vnetne procese in poslabšanje bolezni.

Klinična slika atopijskega dermatitisa se razlikuje glede na starost, vendar ostaja osrednji simptom ves čas enak – izrazita srbečica. Ta je pogosto najmočnejša ponoči in lahko bistveno vpliva na kakovost spanja ter vsakodnevno delovanje. Pri dojenčkih se spremembe običajno pojavijo na obrazu in lasišču, kasneje pa se značilno selijo v pregibe komolcev, kolen, na vrat in zapestja. Koža je suha, pordela in vneta, pri dolgotrajni bolezni pa lahko postane zadebeljena in hrapava. Atopijski dermatitis poteka v zagonih. Obdobja izboljšanja se izmenjujejo z obdobji poslabšanja, ki jih pogosto sprožijo zunanji ali notranji dejavniki. Med najpogostejšimi so stik z alergeni, uporaba agresivnih mil in detergentov, vremenske spremembe, zlasti suh in hladen zrak, ter pregrevanje in potenje. Pomembno vlogo ima tudi stres, ki lahko pri številnih bolnikih povzroči izrazito poslabšanje simptomov.

Razlogi za pojav so genetski dejavniki, motnje v delovanju kožne pregrade in spremenjen imunski odziv.

Zaradi stalnega praskanja je koža dodatno poškodovana, kar poveča tveganje za okužbe, najpogosteje z bakterijami. To lahko vodi v še izrazitejše vnetje in dodatne zaplete, zato je prekinitev kroga srbenja in praskanja eden ključnih ciljev obvladovanja bolezni. Čeprav atopijski dermatitis prizadene kožo, njegove posledice pogosto segajo širše. Srbečica, vidne spremembe in kroničen potek bolezni lahko vplivajo na psihološko stanje posameznika. Pri otrocih se lahko kažejo v razdražljivosti, težavah s spanjem in koncentracijo, pri odraslih pa tudi v zmanjšani kakovosti življenja in socialni umaknjenosti. Temelj obvladovanja bolezni je redna in dosledna nega kože. Ključnega pomena je ohranjanje vlažnosti kože z uporabo ustreznih negovalnih pripravkov, ki krepijo kožno pregrado. Pomembno je tudi izogibanje znanim sprožilcem, kot so dišeča kozmetika, agresivni čistilni izdelki in neustrezni materiali, ki lahko dodatno dražijo kožo.

V obdobjih poslabšanja zdravniki predpisujejo lokalna protivnetna zdravila, najpogosteje kortikosteroidne ali druge pripravke, ki uravnavajo imunski odziv kože in zmanjšujejo vnetje. V hujših primerih so lahko potrebne tudi sistemske oblike zdravljenja. Pri tem je pomembno, da bolniki upoštevajo navodila zdravnika in terapijo uporabljajo pravilno, saj lahko nepravilna uporaba zmanjša učinkovitost zdravljenja ali poveča tveganje za neželene učinke. Čeprav bolezni danes še ni mogoče dokončno pozdraviti, sodobni pristopi omogočajo učinkovito obvladovanje simptomov. S kombinacijo ustrezne nege, izogibanja sprožilcem in po potrebi medicinskega zdravljenja lahko večina bolnikov doseže dobro kontrolo bolezni in živi kakovostno življenje.

Bolezen vpliva tudi na psihološko stanje. FOTO: Halfpoint/Getty Images
Bolezen vpliva tudi na psihološko stanje. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Obdobja izboljšanja se izmenjujejo z obdobji poslabšanja. FOTO: Olga Shefer/Getty Images
Obdobja izboljšanja se izmenjujejo z obdobji poslabšanja. FOTO: Olga Shefer/Getty Images

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