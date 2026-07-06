Elektroliti imajo izjemno pomembno nalogo, v telesu jih mora biti ravno prav

Ko govorimo o zdravem življenjskem slogu, največ pozornosti običajno namenjamo vitaminom, beljakovinam in zadostnemu vnosu tekočine. Pogosto pa spregledamo snovi, brez katerih naše telo ne bi moglo opravljati niti najosnovnejših nalog. Mednje sodijo elektroliti, minerali, ki imajo ključno vlogo pri delovanju mišic, živčevja, srca in uravnavanju telesnih tekočin. Elektroliti so minerali, ki se v vodi raztopijo v električno nabite delce. Med najpomembnejšimi so natrij, kalij, kalcij, magnezij, klorid in fosfat.

Vsak elektrolit ima v telesu svojo nalogo, skupaj pa delujejo kot usklajen sistem. Omogočajo prenos električnih signalov med celicami, skrbijo za pravilno delovanje mišic in živcev ter pomagajo vzdrževati ravnovesje tekočin v organizmu. Kalcij poznamo predvsem kot mineral za kosti in zobe, vendar je pomemben tudi za krčenje mišic, strjevanje krvi in delovanje živcev. Magnezij sodeluje pri številnih encimskih procesih, pomaga mišicam pri sproščanju, podpira delovanje živčnega sistema in sodeluje pri nastajanju energije. Klorid skupaj z natrijem pomaga vzdrževati ravnovesje tekočin, pomemben pa je tudi za želodčno kislino, ki jo potrebujemo za prebavo. Fosfat sodeluje pri gradnji kosti in zob, pomemben je za energijo v celicah ter pomaga vzdrževati kislinsko-bazično ravnovesje. Bikarbonat deluje kot naravni blažilec kislin v telesu, saj pomaga ohranjati primerno pH-vrednost krvi.

Pitje prevelikih količin vode lahko povzroči pomanjkanje elektrolitov. FOTO: Ekaterina Goncharova/Getty Images

Prav zaradi elektrolitov srce utripa v pravilnem ritmu, mišice se lahko krčijo in sproščajo, živčni sistem pa nemoteno prenaša informacije po telesu. Tudi najmanjše odstopanje od normalnih vrednosti lahko povzroči težave, ki jih pogosto sprva niti ne povezujemo s pomanjkanjem mineralov.

Elektrolite izgubljamo vsak dan. Največ jih telo izloči z urinom, znojem in blatom. V običajnih okoliščinah izgubljene količine brez težav nadomestimo s hrano in pijačo. Težave pa se lahko pojavijo v obdobjih intenzivnega potenja, med vročinskimi valovi, ob dolgotrajni telesni aktivnosti ali pri boleznih, ki povzročajo bruhanje in drisko. Takrat telo izgublja tekočino in minerale hitreje, kot jih lahko nadomesti.

Pomanjkanje elektrolitov se lahko kaže na različne načine. Med pogostejšimi znaki so utrujenost, mišični krči, glavobol, omotica in občutek splošne oslabelosti. Pri hujših motnjah se lahko pojavijo tudi motnje srčnega ritma, zmedenost ali težave s koncentracijo. Posebno ranljivi so starejši ljudje, majhni otroci in športniki, ki so izpostavljeni večjim izgubam tekočine.

Kaj je pomembno?

Dodajanje v obliki izotoničnih pijač ni vedno smiselno. FOTO: Justin Paget/Getty Images

V zadnjih letih so elektroliti postali skoraj sinonim za športne napitke, vendar večina zdravih ljudi takšnih izdelkov ne potrebuje. Strokovnjaki poudarjajo, da je uravnotežena prehrana običajno povsem dovolj za vzdrževanje primerne ravni mineralov. Kalij najdemo v sadju in zelenjavi, magnezij v oreščkih in polnozrnatih živilih, kalcij v mlečnih izdelkih, natrij pa predvsem v kuhinjski soli. Športni napitki so lahko koristni predvsem pri dolgotrajnih in zelo intenzivnih telesnih naporih, ko telo izgubi večje količine tekočine in elektrolitov. Pomembno je tudi vedeti, da težav ne povzroča le pomanjkanje elektrolitov. Tudi previsoke koncentracije nekaterih mineralov lahko resno ogrozijo zdravje. Zato strokovnjaki odsvetujejo nenadzorovano jemanje prehranskih dopolnil brez predhodnega posveta z zdravnikom ali farmacevtom.