En dan v tednu počivamo, sicer tvegamo poškodbe

Redno gibanje z vajami za moč je nujno za ohranjanje mišične moči, vzdržljivosti in prožnih sklepov, a ortopedi opozarjajo, da včasih v preveliki vnemi in želji po dobrih rezultatih pretiravamo pri izvedbi ali številu ponovitev ter si tako pridelamo več škode kakor koristi. Za to so kar pogosto krivi vplivneži ali samooklicani strokovnjaki na družbenih omrežjih: ti namreč preradi delijo t. i. modrosti, ki jim mnogi slepo sledijo, a si zato kaj hitro pridelajo poškodbo ali pa vsaj bolečino in nelagodje. Katere so torej naše najpogostejše napake pri vadbi, ki jih ugotavljajo strokovnjaki?

Trda podlaga

Pretiravanje, tako v intenzivnosti kot v raztegu, je zelo pogosto pri vseh začetnikih in tistih, ki si želijo hitrih rezultatov. Mnogi, na primer, se pri počepu spustijo z zadnjico prenizko in tako obremenjujejo kolena, pri izpadnem koraku s kolenom rinejo naprej, prek prstov na nogi, z zadnjico pa proti tlom, s čimer ogrožajo kolke. Obraba hrustanca, vnetje in bolečina nas ob takšni izvedbi ne smejo presenetiti, poudarjajo in svetujejo manjši razkorak oziroma razpon, ki naj ne preseže 90 stopinj. Pravilna izvedba, pa čeprav pod občutno manjšim kotom, bo prinesla veliko boljše rezultate, torej odlično krepitev zadnjice in stegen brez nepotrebne obremenitve sklepov.

Mišicam ne odrekamo regeneracije.

Če vadba vključuje poskoke, ki so sicer koristni za ohranjanje kostne gostote in ravnotežja, je nikar ne izvajamo na trdi podlagi. Strokovnjaki odsvetujejo tudi tek po asfaltirani poti. Vsak udarec ob trdo podlago spodbuja vnetje in obrabo sklepov ter poškodbe, zato skačemo oziroma tečemo po makadamski ali travnati podlagi oziroma na ustrezni telovadni podlagi. Tečemo, hodimo, kolesarimo ali plavamo lahko skoraj vsak dan, kajti kardio vadbe so nadvse priporočljive tako kot samostojna oblika rekreacije ali pa kot oblika ogrevanja; vaj za isto mišično skupino pa raje ne ponavljamo več dni zapovrstjo, še svetujejo strokovnjaki. Mišice po intenzivni obremenitvi potrebujejo počitek in regeneracijo, zato se vsak dan posvetimo drugemu sklopu. Najmanj en dan v tednu pa naj telo povsem počiva oziroma zadostuje kratek sprehod.

Kardio vadbe so priporočljive kot samostojna oblika rekreacije ali oblika ogrevanja.

Visokointenzivni in intervalni treningi so primerni le za tiste, ki so v dobri telesni pripravljenosti in želijo svojo formo le še nadgraditi. Takšna vadba nikakor ni primerna za tiste, ki nenadoma obrnejo list v življenju in so prepričani, da si bodo čez noč izklesali postavo in izgubili kopico kilogramov. Začetniki naj se telovadbe lotijo zmerno, previdno, pravilno in pod ustreznim nadzorom, sicer tvegajo poškodbe.

Tečemo po mehki podlagi.