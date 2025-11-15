  • Delo d.o.o.
SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2

Ena najpogostejših kroničnih bolezni današnjega časa

Svetovni dan sladkorne bolezni, 14. november, je namenjen ozaveščanju o vseh oblikah te bolezni, med katerimi pa je sladkorna bolezen tipa 2 daleč najpogostejša.
Nika Vistoropski
 15. 11. 2025 | 06:45
5:21
Za njo največkrat zbolijo odrasli, vendar zdravniki opozarjajo, da jo zaradi načina življenja (manj gibanja, več sedenja in hitre prehrane) odkrijejo tudi pri vedno več mlajših.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje ima v Sloveniji sladkorno bolezen približno 149.000 ljudi, od tega kar 90 odstotkov tip 2.

Število bolnikov se je v zadnjem desetletju povečalo za več kot 37 odstotkov.

Kako jo prepoznamo in obvladujemo

Sladkorna bolezen tipa 2 je ena najpogostejših kroničnih bolezni današnjega časa. Pri njej se raven glukoze v krvi zviša zaradi dveh hkratnih dejavnikov; trebušna slinavka ne izloča dovolj inzulina, hkrati pa se telesna tkiva, predvsem mišice in jetra, na inzulin ne odzovejo več tako učinkovito. Ker se to dogaja postopoma, se bolezen pogosto razvija tiho in lahko več let ostane neodkrita.

Pogosti znaki, na katere je treba biti pozoren, so žeja, pogosto uriniranje, utrujenost, počasno celjenje ran in zamegljen vid. Diagnozo zdravnik postavi z laboratorijsko preiskavo; najpogosteje z meritvijo glukoze na tešče in/ali testom HbA1c.

Temelj zdravljenja ostaja zdrav življenjski slog: redno gibanje, uravnotežena prehrana, kakovosten spanec in opustitev kajenja.

Pri sladkorni bolezni tipa 2 je priporočeno vsaj 150 minut telesne dejavnosti na teden, za dodatne koristi pa približno 300 minut, razporejenih v vsaj tri dni. Pomembno je, da med vadbama ne mine več kot dva dneva.

Če sprememba življenjskega sloga ni dovolj, zdravniki uvedejo zdravila v obliki tablet ali injekcij, pri napredovali bolezni tudi inzulin. Cilj zdravljenja je znižati krvni sladkor, uravnati krvni tlak in maščobe ter preprečiti zaplete.

Novi dosežki v zdravljenju

Zadnja leta prinašajo velik napredek. V raziskavi, objavljeni v reviji New England Journal of Medicine, so preizkusili zdravilo, ki združuje dve učinkovini – cagrilintid in semaglutid. Skupaj delujeta tako, da hkrati znižujeta krvni sladkor in zmanjšujeta apetit, kar vodi v izgubo telesne teže.

V 68 tednih so bolniki izgubili povprečno skoraj 14 odstotkov telesne mase, sladkor pa uspešno uravnali. Najpogostejši stranski učinki so bile blage prebavne težave.

Druga novost prihaja iz istega razreda zdravil, vendar v novi obliki. Zdravilo orforglipron ima podoben učinek kot znani injekcijski GLP-1 agonisti, a ga bolniki jemljejo kot navadno tableto. V 40-tedenski raziskavi so udeleženci znižali krvni sladkor za približno 1,5 odstotne točke in izgubili do 7 odstotkov telesne teže.

Do zdaj so bila takšna zdravila na voljo le v obliki injekcij, medtem ko so starejše tablete za sladkorno bolezen delovale na druge načine in so imele le blag vpliv na težo. Orforglipron učinkuje enako kot zdravilo, ki se daje z injekcijo, le da je v obliki tablete, kar pomeni preprostejše in za mnoge tudi prijetnejše zdravljenje.

Napredek je prav tako na področju inzulinskih črpalk. Naprave, ki samodejno uravnavajo dovajanje inzulina, so bile nekoč namenjene le ljudem s sladkorno boleznijo tipa 1, danes pa vse pogosteje pomagajo tudi tistim s tipom 2. V novi raziskavi so pri bolnikih, ki že uporabljajo inzulin, pametne črpalke znižale vrednosti krvnega sladkorja skoraj trikrat učinkoviteje kot klasični režimi, hkrati pa zmanjšale nevarna nihanja glukoze.

Pomembno novo spoznanje pa se nanaša na področje življenjskega sloga. Študija, objavljena v reviji Lancet, je pokazala, da lahko ljudje po izgubi in ohranjanju telesne teže dosežejo remisijo; stanje, ko imajo normalne vrednosti krvnega sladkorja brez zdravil. Po petih letih je v remisiji ostalo 13 odstotkov udeležencev, ki so imeli stalno podporo pri nadzoru teže.

Remisija torej ni izjema, temveč dokaz, da se telo ob dovolj veliki in trajni spremembi lahko povrne v ravnovesje.

Polno, zdravo in dolgo življenje

V Sloveniji ima kar devet od desetih bolnikov s sladkorno boleznijo prav tip 2. Dejstvo, da se vse pogosteje pojavlja pri mlajših, strokovnjaki povezujejo z nezdravimi prehranskimi navadami in pomanjkanjem gibanja.

Prav zato NIJZ poudarja pomen redne telesne dejavnosti, uravnotežene prehrane in ozaveščanja o simptomih, ki jih ne gre spregledati.

Redno preverjanje ravni sladkorja, dovolj spanja in manj sedenja so preprosti, a ključni koraki, s katerimi lahko posameznik bistveno vpliva na potek bolezni – ali celo prepreči, da bi se razvila.

Zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2 danes pomeni več možnosti, manj stigme in boljše rezultate. Napredna zdravila in tehnologije omogočajo učinkovitejši nadzor nad ravnjo sladkorja, hkrati pa pomagajo pri uravnavanju telesne teže.

Kljub temu ostaja najpomembnejše sporočilo preprosto: z vsakodnevno skrbjo zase, rednim gibanjem in nadzorom lahko živimo polno, zdravo in dolgo življenje – tudi s sladkorno boleznijo tipa 2.

Lifestyle  |  Polet
NEVARNA SLADKOBA

To je najbolj tihi sovražnik našega srca. Uživamo pa ga vsak dan

Spametujmo se. Nikoli ni prepozno. Še najbolje pa ga je omejiti že v zgodnji mladosti.
Miroslav Cvjetičanin6. 11. 2025 | 14:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NUJNO JE POZNATI SVOJE OMEJITVE

Redna telesna dejavnost v starosti je ključna

Redna telesna dejavnost v starosti je ključna za ohranjanje telesnega zdravja, samostojnosti in dobrega počutja ter bistveno pripomore k višji kakovosti življenja.
Ema Bubanj25. 10. 2025 | 15:15
Premium
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVA ONA

Darja Lovšin, ustanoviteljica Zavoda Diabetes: Slabo zdravljen diabetes je smrtna bolezen

Darja Lovšin je kot urednica in ustanoviteljica Zavoda Diabetes s sodelavci Zavoda in revije Dita, ki jo izdaja, znatno prispevala k ozaveščanju o sladkorni bolezni.
24. 7. 2024 | 06:45

