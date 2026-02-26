  • Delo d.o.o.
Ena žlica tega olja lahko zmanjša tveganje za smrt zaradi demence

Še en pozitiven učinek mediteranske prehrane.
M. Fl.
 26. 2. 2026 | 15:00
Ena žlica olivnega olja na dan bi lahko zmanjšala tveganje za smrt zaradi demence, je pokazala raziskava znanstvenikov z univerze Harvard. Raziskava, objavljena v reviji JAMA Network Open, v kateri so 28 let spremljali več kot 92.000 oseb, je pripeljala do zaključka, da je bilo pri tistih, ki so na dan zaužili več kot pol žlice olivnega olja, za 28 odstotkov manjše tveganje za smrt zaradi demence v primerjavi s tistimi, ki to olje uživajo redko ali ga sploh ne. Študija je recenzirana in dokončna različica povzetka zgodnje raziskave, ki so jo avtorji predstavili julija 2023 na letnem srečanju Ameriškega društva za nutricionistiko. Po navedbah avtorjev je to tudi prva raziskava, ki je proučevala povezavo med mediteransko prehrano in tveganjem smrti zaradi demence.

»Naša raziskava potrjuje prehranske smernice, ki priporočajo rastlinska olja, kot je olivno, ter nakazuje, da ta priporočila ne koristijo le zdravju srca, temveč potencialno tudi zdravju možganov,« je pojasnila soavtorica študije Anne-Julie Tessier, raziskovalka s področja prehrane na Harvardski šoli javnega zdravja (Harvard T.H. Chan School of Public Health). »Izbrati olivno olje namesto maščob, kot sta margarina in majoneza, je varna izbira in lahko zmanjša tveganje za smrtno obliko demence,« je poudarila. Avtorji najnovejše študije so prehrano udeležencev vsakih štiri leta ocenjevali z vprašalniki in z indeksom zdravega prehranjevanja, ki ocenjuje živila in prehranske izdelke ter napoveduje tveganje za kronične bolezni. Višji kot je rezultat na tem indeksu, boljša je kakovost prehrane.

Zamenjava petih gramov margarine ali majoneze na dan z olivnim oljem je bila povezana z osem do 14-odstotno manjšim tveganjem smrti zaradi demence. Zamenjava z drugimi rastlinskimi olji ali maslom ni pokazala statistično pomembnih rezultatov. »Potencialne koristi olivnega olja za zdravje možganov bi lahko bile posledica antioksidativnih spojin, ki lahko prehajajo krvno-možgansko pregrado in neposredno vplivajo na možgane,« je pojasnila Tessierjeva. Čeprav splošna kakovost prehrane udeležencev ni vplivala na ugotovitve, bi lahko tisti, ki uživajo olivno olje, na splošno sledili bolj zdravemu življenjskemu slogu.

»Pomembno je tudi, da je približno polovica primerov demence posledica žilnih bolezni,« je dodal David Curtis, zaslužni profesor genetike, evolucije in okolja na univerzitetnem kolidžu  London. »Pričakovati je, da bo vse, kar izboljšuje zdravje srčno-žilnega sistema, na primer ne-kajenje, zmanjšalo tudi tveganje za demenco,« je dejal. »Dokazano je, da je uživanje olivnega olja povezano z boljšim srčno-žilnim zdravjem, zato bi lahko pričakovali tudi povezavo z manjšim tveganjem za demenco,« povzema portal miss zdrava.

