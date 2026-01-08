Učinkovite in preproste vaje doma, ki lahko koristijo zdravju

ZDRAVO TELO

Naj gre za vzdržljivostne vaje ali tiste za moč, vse lahko izvajamo brez dodatne opreme.

Redna vadba je za zdravje, sploh če smo starejši, izjemnega pomena, saj smo po njeni zaslugi vitalnejši, bolj zdravi in bolj odporni. Odkar smo med epidemijo ugotovili, da je mogoče povsem kakovostno vaditi tudi doma, izgovorov ni več. Tudi v udobju doma je mogoče doseči vsaj 150 minut zmerne do bolj intenzivne telesne dejavnosti na teden, kolikor priporočajo strokovnjaki in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Poleg tega so priporočljive tudi redne vaje za krepitev večjih mišičnih skupin vsaj dvakrat na teden, pri starejših, zlasti tistih nad 65 let, pa še vaje za ravnotežje vsaj ...