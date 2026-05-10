Epidemija sedenja ogroža zdravje: strokovnjaki pozivajo k več gibanja

Da nas je zajela epidemija sedenja, ni več nikakršnega dvoma: sedimo v službi, šoli, pri prevozu na delo ali v šolo, veliko sedimo tudi doma. Strokovnjaki vseskozi poudarjajo, da je redna telesna dejavnost eden od temeljev zdravja. Gibanje namreč zmanjšuje tveganje za bolezni srca in ožilja, sladkorno bolezen tipa 2, debelost, nekatere vrste raka, po drugi strani pa pozitivno vpliva tudi na duševno zdravje, spanec, razpoloženje in kognitivne sposobnosti. Pri otrocih gibanje pomembno vpliva na razvoj kosti, mišic in motoričnih sposobnosti, pri starejših pomaga ohranjati samostojnost, ravnotežje in zmanjšuje tveganje za padce.

Dejavni vsak dan

»Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da so otroci in mladostniki telesno dejavni najmanj 60 minut na dan, pri čemer naj bo dejavnost po večini zmerne do intenzivne obremenitve,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Odrasli naj bi opravili najmanj od 150 do 300 minut zmerne telesne dejavnosti na teden ali od 75 do 150 minut intenzivne, priporočljive so tudi vaje za moč vsaj dvakrat na teden. Tudi starostniki naj bi ostali telesno dejavni vsak dan, pri čemer je poseben poudarek na vajah za moč, gibljivost in ravnotežje.«

In kako se pri tem izkažemo Slovenke in Slovenci? Kot ugotavlja sogovornica, smo v naši deželi priča zanimivemu fenomenu: »Smo med najbolj športno aktivnimi nacijami, glede na število prebivalcev smo v svetovnem vrhu po uspehih vrhunskih športnikov. Po drugi strani pa strokovnjaki predvsem po epidemiji koronavirusa opozarjajo na opazen upad telesne zmogljivosti, še posebno otrok in mladine. Pri osnovnošolcih so opazni povečana telesna teža, slabša telesna drža in zmanjšana gibljivost. To so nekatere izmed težav, ki so bile še recimo pred desetletjem ali dvema praktično nične.«

Pozor, vročina!

Pomlad je z zmernimi temperaturami kot nalašč za gibanje na prostem, spodbuja zdravstvena stroka ob jutrišnjem svetovnem dnevu gibanja, pri čemer pa naj bodo nekateri vendarle previdni. »Prilagoditve telesne dejavnosti so nujne predvsem pri kroničnih bolnikih, starejših, nosečnicah, ljudeh po poškodbah ali osebah z zmanjšano telesno pripravljenostjo. Pomembno je, da aktivnost prilagodimo zdravstvenemu stanju, starosti in telesni pripravljenosti ter intenzivnost stopnjujemo postopoma. Pozorni moramo biti na opozorilne znake, kot so bolečina v prsih, omotica, težko dihanje, slabost ali pretirana utrujenost,« svetuje predsednica Lekarniške zbornice in opozarja na prihajajoče obdobje visokih temperatur: »Intenzivnejši aktivnosti se vsekakor izogibamo v najbolj vročem delu dneva, običajno med 10. in 17. uro. Primernejši so zgodnji jutranji ali večerni termini, pomembni pa so tudi primerna hidracija, lahka prehrana in prilagoditev intenzivnosti vadbe. Visoke temperature namreč dodatno obremenijo srce in ožilje. Med največjimi pastmi visokih temperatur so dehidracija, pregretje telesa, sončarica in toplotni udar. V tem pogledu so še posebno ogroženi otroci, starejši in kronični bolniki. Znaki pregrevanja vključujejo močno žejo, glavobol, vrtoglavico, slabost, pospešen srčni utrip in utrujenost. V hujših primerih tvegamo tudi izgubo zavesti.«

Na rekreacijo na prostem v toplih mesecih se ustrezno pripravimo. Priporočljiva so lahka, zračna in svetla oblačila, pokrivalo za zaščito glave, kakovostna športna obutev ter zaščita pred soncem z ustreznim zaščitnim faktorjem. Vedno moramo imeti pri sebi dovolj tekočine, pri daljših aktivnostih pa je priporočljivo poskrbeti tudi za nadomeščanje elektrolitov. In še, sklene sogovornica: »Vselej poslušamo svoje telo in ob prvih znakih izčrpanosti aktivnost prekinemo!«