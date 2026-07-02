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Fantazirajo o seksu na prostem

Poleti navdušujejo plaže, gozdovi, bazeni in šotori, a pasti je veliko! Najpogostejša izbira je kljub temu varno zavetje avtomobila.
Med priljubljenimi lokacijami so tudi odmaknjene razgledne točke. FOTO: Nemke/Getty Images
Med priljubljenimi lokacijami so tudi odmaknjene razgledne točke. FOTO: Nemke/Getty Images
Katarina Golob
 2. 7. 2026 | 18:00
2:51
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Čeprav večina ljudi spolnost še vedno najraje doživlja med štirimi stenami, raziskave kažejo, da je seks na prostem ena najpogostejših fantazij. Anketa podjetja z erotičnimi igračkami je pokazala, da je približno 60 odstotkov odraslih že poskusilo intimnost zunaj spalnice ali si je želi. Kateri pa so najbolj priljubljeni skriti kotički?

Avto na vrhu

Največ parov se za pobeg odloči kar v avtomobilu, ki zagotavlja nekaj zasebnosti, hkrati pa prinaša občutek pustolovščine in spontanosti, in prav zato ostaja daleč najbolj priljubljena izbira.

Plaža je klasika

Romantičen zvok valov bodisi morja bodisi reke in poletje marsikoga zapeljeta v razmišljanje o seksu na plaži, a pesek in trda skalna podlaga v resnici pogosto prineseta veliko manj romantično izkušnjo. Fantazija je običajno lepša od resničnosti.

Gozd navdušuje

Med najbolj priljubljenimi lokacijami so tudi gozdne jase in odmaknjene poti. Pari jih izbirajo zaradi občutka zasebnosti, miru in povezanosti z naravo, morda pa tudi z rajem, iz katerega sta pobegnila Adam in Eva.

Šotor je svoboda

Kampiranje je za številne pare enakovredno popolni sproščenosti. Raziskave kažejo, da si številni prav na dopustu v šotoru upajo uresničiti fantazije, o katerih doma ne razmišljajo. Poredni taborniki so radi na pohodu.

Bazen je tvegan

Čeprav bazeni in džakuziji pogosto veljajo za zelo seksi kuliso, strokovnjaki opozarjajo, da voda ni najboljši naravni lubrikant, saj lahko klor in morska voda povzročita draženje kože in sluznice, poleg tega pa ustvarjata tvegano okolje za razvoj okužb.

Streha z razgledom

Razgled nad mestom je pogosta filmska fantazija, vendar se v resnici le redki odločijo za takšno dogodivščino. Kljub temu se visoko uvršča med najbolj zaželene lokacije, predvsem zaradi občutka romantike in umaknjenosti sredi urbanega okolja.

Na domačem vrtu

Presenetljivo veliko parov pravi, da jih najbolj privlačita lastni vrt ali pa celo terasa. Zasebnost, svež zrak in domačnost so pogosto veliko privlačnejši od iskanja oddaljenih lokacij.

Samotno v gorah

Med priljubljenimi lokacijami so pogosto tudi odmaknjeni hribi, razgledne točke in gorske jase. Pari jih povezujejo z občutkom popolne svobode, tišine in pobega od vsakdanjega vrveža. V praksi pa lahko tako romantiko hitro prekinejo mrzel veter, trda podlaga in drugi pohodniki. 

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