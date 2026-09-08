Fige za boljšo prebavo in zdrav krvni tlak

Fige že tisočletja veljajo za pomemben del zdrave sredozemske prehrane. So bogat vir prehranskih vlaknin, mineralov in predvsem polifenolov, rastlinskih spojin z močnim antioksidativnim delovanjem. To so razlogi, da jih znanstveniki uvrščajo med živila, ki pozitivno vplivajo na zdravje in pomagajo pri preprečevanju nekaterih bolezni. Ena od raziskav, objavljena v reviji Journal of Agriculture and Food Chemistry, je proučevala antioksidativno delovanje šestih komercialnih sort fig različnih barv: črnih, rdečih, rumenih in zelenih. Znanstveniki so analizirali vsebnost polifenolov, antocianinov in drugih spojin, povezanih z antioksidativnim delovanjem.

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Rezultati so pokazali zelo visoko vsebnost polifenolov. Temnejše in bolj intenzivno obarvane fige so imele praviloma več koristnih rastlinskih spojin in močnejše antioksidativno delovanje. Največ polifenolov in antocianinov ter najmočnejše antioksidativno delovanje so ugotovili pri sorti mission, ki ima črno-vijolično lupino in rožnato meso. Zanimivo je, da je največ fitokemikalij prav v olupku, zato je pri dobro opranih sadežih smiselno zaužiti tudi ta del.

Pomagajo pri uravnavanju holesterola

Fige vsebujejo rastlinske sterole, med drugim stigmasterol in lanosterol. Ti se v črevesju povezujejo s holesterolom in zmanjšujejo njegovo absorpcijo, zato lahko prispevajo k ugodnejši ravni holesterola v krvi. Pretekle študije so pokazale, da so zelo bogat vir polifenolov. Njihova vsebnost je višja kot pri nekaterih drugih živilih, ki jih običajno povezujemo z antioksidanti, med njimi jabolkih, borovnicah, grozdju, pomarančah, slivah in jagodah. Polifenoli so prisotni tudi v pijačah, kot sta črno vino in zeleni čaj.

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V figah so še spojine, kot sta benzaldehid in kumarini, ki so jih raziskovalci proučevali zaradi njihovega potencialnega protirakavega delovanja. Rezultati nekaterih raziskav so spodbudni, predvsem pri preučevanju raka prostate, kože in ploščatoceličnega raka, vendar to še ne pomeni, da lahko fige preprečijo ali zdravijo raka.

Obstaja veliko različnih sort

Figa je plod drevesa Ficus carica, ki spada v družino murvovk. Poznamo več kot 150 sort, ki se med seboj razlikujejo predvsem po barvi in nekoliko tudi po strukturi. Sezona svežih je kratka in so izjemno občutljive. Najboljše so kmalu po obiranju in po kratkem shranjevanju v hladilniku. Ker so sveže na voljo le nekaj mesecev na leto, so suhe fige odlična možnost za uživanje skozi vse leto.

Bogate z vlakninami in minerali

Sveže in suhe fige vsebujejo številne pomembne minerale, predvsem kalij, magnezij in kalcij. Pri suhih je vsebnost kalcija bistveno višja, zato so dober rastlinski vir tega minerala. Posebno dragocene so zaradi prehranskih vlaknin, med katerimi je veliko topnih. Te pomagajo pri uravnavanju prebave ter ugodno vplivajo na raven glukoze in holesterola v krvi. Fige vsebujejo še beta-karoten, polifenole, antocianine in rastlinske sterole.

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Koristne za srce in krvni tlak

Kot del uravnotežene prehrane prispevajo k zdravju srca in ožilja. Njihovi polifenoli delujejo kot antioksidanti in pomagajo zaščititi LDL-lipoproteine pred oksidacijo, kar je povezano z razvojem ateroskleroze. Kalij ima pomembno vlogo pri uravnavanju krvnega tlaka, vlaknine in rastlinski steroli pa pomagajo pri vzdrževanju primerne ravni holesterola. Prehranske vlaknine iz njih vplivajo tudi na presnovo sladkorja. Nekatere raziskave so pokazale zanimive učinke spojin iz listov fig.

Sveže ali suhe?

Suhe fige so zelo hranljive, saj se z odstranitvijo vode hranila in sladkorji koncentrirajo. So priročen prigrizek, zlasti za športnike in vse, ki potrebujejo hitro dostopno energijo. V kombinaciji z oreščki predstavljajo nasiten in hranljiv vmesni obrok. Kljub številnim koristnim lastnostim je pri suhem sadju pomembna zmernost. Zaradi manjše vsebnosti vode vsebujejo suhe fige na enako težo več sladkorja in energije kot sveže.

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Ko se pozno poletje počasi prevesi v jesen, so tako fige eden najbolj okusnih sezonskih sadežev. Poleg sladkega okusa ponujajo še precej vlaknin, mineralov in različnih rastlinskih spojin, zaradi katerih so odličen del raznolike in uravnotežene prehrane.