ZDRAVSTVENE TEŽAVE MOŠKIH

Gibanje Movember: brki za podporo in zdravje

Gibanje Movember postavlja v ospredje zdravstvene težave moških, ki zaradi stereotipov pogosto omahujejo pri iskanju pomoči; novembra pozornost preusmerimo v raka prostate in mod ter duševno zdravje.
Predsodki mnoge ženejo v skrivanje svojih težav, občutke sramu in celo depresijo. FOTO: Rawpixel/Getty Images

Movember ozavešča o ključnih vprašanjih moškega zdravja. FOTO: Panuwat Dangsungnoen/Getty Images

Novembrsko gibanje opozarja na najpogostejše oblike raka pri moških, na vrhu pojavnosti je rak prostate. FOTO: Marco Marca/Getty Images

E. B.
 4. 11. 2025 | 15:44
3:35
Preprost izziv, ki si ga je leta 2003 zastavila trideseterica prijateljev v Avstraliji, je danes vplivno gibanje, ki povezuje milijone po svetu. In z brki ozavešča o ključnih vprašanjih moškega zdravja. Rožnatemu oktobru tako tradicionalno sledi movember, ko pozornost preusmerimo predvsem v raka prostate in mod ter duševno zdravje.

Moško zdravje in počutje sta pogosto spregledana, največkrat zaradi krivičnih stereotipov, da se morajo moški z boleznijo boriti stoično in da je čustvovanje znak slabosti. Prav takšni predsodki mnoge ženejo v prikrivanje težav, občutke sramu in celo depresijo, ki se lahko konča celo s samomorom.

Tudi letos lahko moški aktivno sodelujejo in v aplikaciji Movember oblikujejo javni profil, na katerem lahko delijo vse, kar počnejo za moško zdravje. Postavijo si lahko tudi cilj zbiranja sredstev. Obenem pa lahko delijo fotografije sebe in svojih brkov in tako podpirajo donacije dobrodelnim organizacijam. Zbrana sredstva omogočajo financiranje pomembnih projektov za zdravje moških. Od leta 2003 je gibanje Movember sicer financiralo več kot 1300 projektov na področju zdravja moških po vsem svetu, so poudarili pri gibanju.

V Sloveniji je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje vsaka 50. smrt samomor, moški si v primerjavi z ženskami skoraj štirikrat pogosteje sodijo sami, saj jih na poti do pomoči pogosto ovira stigma. Po svetu zaradi samomora tako vsako minuto ugasne eno moško življenje.

Čustvovanje ni znak slabosti!

Samopregledovanje

Cilj gibanja je do leta 2030 zmanjšati prezgodnjo umrljivost moških za 25 odstotkov; kot kažejo podatki, moški v povprečju umrejo 4,5 leta prej kot ženske. Novembrsko gibanje opozarja tudi na najpogostejše oblike raka pri moških, na vrhu pojavnosti je rak prostate, za katerim obolevajo predvsem starejši od 65 let, kar 80 odstotkov bolnikov je celo starejših od 80 let.

Dejavniki tveganja so sicer mastna hrana, čezmerna telesna teža, pomanjkanje gibanja in dednost, na bolezen pa opozarjajo pogosto uriniranje, zlasti ponoči, počasnejše odtekanje urina in tanjši curek, kri v urinu ali spermi, v poznejših fazah pa se pojavijo slabokrvnost in bolečine v kosteh. Bolezen praviloma poteka počasi, nekatere oblike pa so zelo agresivne in zahtevajo hitro zdravljenje. Raka prostate pri nas vsako leto na novo odkrijejo pri več kot 1400 moških, umre jih okrog 450.

In če je rak prostate praviloma bolezen starejših moških, rak mod največkrat doleti mlajše. K sreči je njegov delež med rakavimi obolenji moških le dvoodstoten in je dobro ozdravljiv, obolevnost pa je največja med moškimi, starimi med od 20 do 50 let. Z rednim mesečnim samopregledovanjem lahko moški sami pomembno pripomorejo k zgodnjemu odkrivanju.

Moške pogosto doleti tudi nemelanomski kožni rak, neredko tudi rak pljuč, debelega črevesa in danke. Strokovnjaki zato svetujejo dosledno preventivo z zdravim življenjskim slogom, redne zdravniške preglede in udeležbo v presejalnem programu Svit.

Rak mod največkrat doleti mlajše.

Pija Kapitanovič

