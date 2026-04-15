REDNO IN ZMERNO

Gibanje v zrelih letih ohranja gibljivost

Staranje ne prizadene le hrustanca, temveč celoten sklep, pri čemer pomembno vlogo igrajo tudi mišice, vnetni procesi in spremembe na celični ravni.
Sklepom pomagamo, če okrepimo mišice. FOTO: Svetlana Mishchenko/Getty Images

Dolgotrajne obremenitve lahko obrabo pospešijo. FOTO: Sneksy/Getty Images

Pravočasno ukrepanje lahko upočasni napredovanje težav. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images

 15. 4. 2026 | 06:17
Posledice staranja pogosto najprej občutimo v sklepih. Ne zato, ker bi se starali hitreje od drugih delov telesa, temveč zato, ker nosijo velik del vsakodnevnih obremenitev. Prvi znaki so navadno jutranja okorelost, nekoliko manj lahkoten korak, občutek zategovanja pri vstajanju ali hoji po stopnicah. Šele pozneje se pridružita bolečina in opaznejša omejitev gibanja. V ozadju teh sprememb je postopno preoblikovanje celotnega sklepa. S starostjo hrustanec, ki omogoča gladko drsenje sklepnih površin, izgublja prožnost in sposobnost obnove. Postaja tanjši, manj odporen proti pritisku in slabše blaži obremenitve. Tudi sklepna tekočina, ki maže sklep in zmanjšuje trenje, sčasoma manj učinkovito opravlja svojo nalogo. Posledica ni le večje trenje med kostmi, ampak počasno porušenje ravnovesja, ki zdrav sklep ohranja gibljiv in neboleč. Ko se to ravnovesje poruši, se začnejo spremembe širiti na celoten sklep. Ne prizadenejo le hrustanca, temveč tudi kost, vezi in sklepno ovojnico. Sčasoma se lahko pojavijo tudi kostni izrastki, ki dodatno omejujejo gibanje in prispevajo k bolečini. Takšen razvoj vodi v osteoartritis, najpogostejšo bolezen sklepov v starejšem obdobju.

Težave se najprej pojavijo v sklepih, ki nosijo največjo težo.

Pomembno vlogo pri tem igrajo tudi mišice, ki sklepom zagotavljajo oporo. Z leti mišična masa upada, vezi in tetive pa postajajo manj prožne. Sklep izgubi del stabilnosti, zato je bolj izpostavljen obremenitvam in poškodbam. Prav zato se težave najprej pojavijo v sklepih, ki nosijo največjo težo, predvsem v kolenih, kolkih in hrbtenici, pa tudi v manjših sklepih rok.

Bolečina je opozorilo

Raziskave v zadnjih letih kažejo, da staranje sklepov ni zgolj posledica mehanske obrabe. V ospredje stopa vloga nizkointenzivnega kroničnega vnetja in sprememb v samih celicah hrustanca. Te s staranjem izgubijo sposobnost normalnega delovanja in začnejo izločati snovi, ki pospešujejo razgradnjo tkiva. Gre za počasen, a vztrajen proces, ki lahko pomembno vpliva na razvoj bolezni. Na hitrost teh sprememb vpliva več dejavnikov. Poleg starosti so pomembni telesna teža, življenjski slog, pretekle poškodbe in dedna nagnjenost. Dolgotrajne obremenitve lahko obrabo pospešijo, vendar tudi pomanjkanje gibanja sklepom škodi, saj vodi v oslabitev mišic in večjo togost.

Redna, zmerna telesna dejavnost pomaga ohranjati gibljivost in mišično moč.

Kljub temu staranje sklepov ni nujno enako pri vseh. Veliko lahko storimo sami. Redna, zmerna telesna dejavnost pomaga ohranjati gibljivost in mišično moč. Zlasti koristno je gibanje, ki sklepov ne obremenjuje pretirano, kot so hoja, plavanje ali kolesarjenje. Pomembno je tudi ohranjanje primerne telesne teže, saj dodatni kilogrami izrazito povečajo obremenitev, predvsem na kolenske in kolčne sklepe. Bolečina v sklepu je opozorilo, ki ga ne smemo prezreti. Ne pomeni nujno resne bolezni, lahko pa kaže na preobremenitev ali začetek sprememb v sklepu. Strokovna pomoč je potrebna, če bolečina traja več kot nekaj dni, se pojavi izrazita oteklina ali rdečina, sklep postane nestabilen ali močno omejen, se bolečine ponavljajo brez jasnega razloga. Pravočasno ukrepanje lahko upočasni napredovanje težav in pomaga ohraniti kakovost življenja. Čeprav staranja ne moremo ustaviti, lahko z ustrezno skrbjo poskrbimo, da sklepi ostanejo funkcionalni bistveno dlje.

