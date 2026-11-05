Glavobol ima več obrazov: preden vzamemo zdravilo, poskusimo z domačimi ukrepi

Glavobolu, ki ga večina med nami občuti vsaj občasno, lahko botrujejo različni dejavniki, na primer stres, neprespana noč, pomanjkanje tekočine, izpuščen obrok, dolgotrajno gledanje v zaslon, pojavi se tudi ob nekaterih boleznih, denimo prehladu in gripi. Včasih pa gre za samostojno zdravstveno motnjo, ki zahteva posebno obravnavo. Med primarnimi glavoboli sta najpogostejša tenzijski in migrena, redkejši je grozdni glavobol. Razlikujejo se po značaju in trajanju bolečine ter spremljajočih znakih, zato jih je koristno poznati.

Tenzijski glavobol je navadno blag do zmerno močan. Zanj je značilna topa, stiskajoča bolečina, kot bi nam nekdo okoli glave zategnil pretesen trak. Običajno boli na obeh straneh, v predelu čela, senc ali zatilja. Včasih so občutljive tudi mišice vratu in ramen, slabost ter izrazita občutljivost za svetlobo in zvok pa praviloma nista značilni. Sprožijo ga lahko stres, motnje spanja, utrujenost in mišična napetost. Napad lahko traja od pol ure do več dni, običajne vsakodnevne dejavnosti pa bolečine praviloma ne poslabšajo.

Migrena se kaže drugače. Bolečina je pogosto utripajoča, srednje močna ali zelo huda, pojavi se lahko na eni ali obeh straneh glave. Spremljajo jo slabost, včasih bruhanje ter občutljivost za svetlobo in zvoke. Telesna dejavnost jo pogosto poslabša, zato človek potrebuje mir in temo. Napad lahko traja od štirih ur do treh dni. Pri nekaterih se pred glavobolom pojavijo opozorilni znaki, imenovani avra. Najpogosteje gre za motnje vida, denimo svetlikanje, cikcakaste črte ali slepe lise, redkeje za mravljinčenje ali prehodne težave z govorom.

Glavobol ima lahko različne vzroke in znake. FOTO: Getty Images

Grozdni glavobol je redkejši, a izjemno boleč. Zanj so značilni ponavljajoči se napadi zelo hude bolečine okoli enega očesa. Spremljajo jih lahko solzenje in pordelost očesa ter zamašen nos na isti strani. Napadi trajajo od 15 minut do treh ur in se lahko v obdobju, ko se bolezen pojavlja, ponovijo večkrat na dan.

Od počitka do zdravil

Ob glavobolu najprej poskusimo z nekaj preprostimi ukrepi: nadomestimo tekočino in poskrbimo za redne obroke, saj lahko preskakovanje hrane pri nekaterih sproži bolečino. Pri tenzijskem glavobolu lahko pomagajo odmik od zaslona, kratek sprehod, sproščanje in nežno raztezanje vratu ter ramen. Pomaga lahko tudi blaga masaža senc, zatilja in ramen. Ob mišični napetosti poskusimo s toplim obkladkom ali tušem, pri migreni nekaterim ustreza hladen obkladek na čelu. Občutljivost za svetlobo in zvoke je razlog več, da se umaknemo v miren, zatemnjen prostor.

Kadar domači ukrepi ne zadostujejo, lahko posežemo po protibolečinskih zdravilih, kot sta paracetamol ali ibuprofen. Za zdravljenje migrene so na voljo tudi posebna zdravila, denimo triptani, ki jih predpiše zdravnik. Upoštevajmo navodila za uporabo. Prepogosto jemanje protibolečinskih zdravil ima namreč lahko nasprotni učinek, torej glavobol. Ob pogosti potrebi po njih je smiseln posvet z zdravnikom.

Bolečine blažijo tudi topli ali hladni obkladki. FOTO: Thinkstock/Getty Images

Ponavljajoče se težave lahko pomagajo preprečevati urejen življenjski ritem, reden spanec, dovolj tekočine, redni obroki in zmerno gibanje. Ob dolgotrajnem sedenju si večkrat vzemimo odmor, spremenimo položaj in razgibajmo vrat ter ramena. Stres lahko obvladujemo tudi s sprostitvenimi tehnikami. Pri migreni je koristno prepoznati osebne sprožilce, med katerimi so lahko pomanjkanje spanja, alkohol, določena živila, močni vonji ali hormonska nihanja. Ker se razlikujejo od človeka do človeka, ni smiselno vnaprej izločati celih skupin živil. Koristen je dnevnik glavobola, v katerega zapisujemo pogostost, trajanje, jakost in okoliščine pojava bolečine.

Večina glavobolov ni nevarna, vendar nekaterih znakov ne smemo spregledati. Nenadna, izjemno močna bolečina, ki doseže vrhunec v nekaj sekundah ali minutah, zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Enako velja za glavobol, ki ga spremljajo motnje govora, ohromelost, zmedenost, izguba vida, visoka vročina ali otrdel vrat. Pregled je priporočljiv tudi ob ponavljajočih se glavobolih, ki postajajo močnejši ali pogostejši, oziroma ob nenadni spremembi njihovega značaja.