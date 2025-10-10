  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAUČIMO SE TEHNIK

Globoko dihanje sprošča in zmanjšuje bolečino

Kako intenzivno jo bomo občutili, je odvisno od nas.
Pomaga tudi meditacija z vizualizacijo prijetnih krajev. FOTO: Miljan Živković/Getty Images

Pomaga tudi meditacija z vizualizacijo prijetnih krajev. FOTO: Miljan Živković/Getty Images

S pomočjo biofeedbacka se lahko naučite boljšega upravljanja bolečine. FOTO: Andreaobzerova/Getty Images

S pomočjo biofeedbacka se lahko naučite boljšega upravljanja bolečine. FOTO: Andreaobzerova/Getty Images

Pomembno vlogo ima pozitivno razmišljanje. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Pomembno vlogo ima pozitivno razmišljanje. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Pomaga tudi meditacija z vizualizacijo prijetnih krajev. FOTO: Miljan Živković/Getty Images
S pomočjo biofeedbacka se lahko naučite boljšega upravljanja bolečine. FOTO: Andreaobzerova/Getty Images
Pomembno vlogo ima pozitivno razmišljanje. FOTO: Andreypopov/Getty Images
A. J.
 10. 10. 2025 | 09:10
3:45
A+A-

Bolečina ni le telesni občutek, nanjo vpliva tudi duševno stanje. Naša genetska zasnova, čustva, osebnost in življenjski slog vplivajo na to, kako jo zaznavamo. Pretekle izkušnje z bolečino spremenijo delovanje možganov, kar vodi do tega, da zaznavajo bolečinske signale, tudi ko ti niso več prisotni. Stres je eden najhujših sovražnikov občutka bolečine, saj stopnjuje kronično. Če se naučite obvladovati stres, bo tudi kronična bolečina bolj mila.

Raziskave kažejo, da lahko določene tehnike, kot sta meditacija in joga, spremenijo način zaznavanja bolečine, kar posledično zmanjša njeno intenzivnost.

Strokovnjaki priporočajo različne tehnike za nadzor bolečine brez zdravil, osnova vseh pa je globoko dihanje. To vključuje globoko vdihovanje, zadrževanje diha za nekaj sekund in nato počasno izdihovanje. Sproščanje napetosti v mišicah ob globokem dihanju še dodatno zmanjša bolečino. Postopek vključuje zapiranje oči, sproščanje vseh mišic in osredotočanje na globoko dihanje. Tudi vodena meditacija z vizualizacijo sproščujočih okolij lahko zmanjša potrebo po protibolečinskih zdravilih.

Če se naučite obvladovati stres, bo tudi kronična bolečina bolj mila.

Čuječnost vključuje popolno osredotočenost na trenutne aktivnosti, kot so branje poezije, hoja v naravi ali vrtnarjenje, kar pomeni, da smo manj osredotočeni na bolečino, posledično nas manj boli. Joga in taj či združujeta nadzor dihanja, meditacijo in gibanje za krepitev mišic in sproščanje napetosti in sta prav tako učinkovito naravno sredstvo za zmanjševanje občutka bolečine.

Strokovnjaki priporočajo, da se naučimo več tehnik, saj lahko kombinacija poveča učinkovitost lajšanja bolečine. Pri nadzoru te igra pomembno vlogo pozitivno razmišljanje. Vodenje dnevnika hvaležnosti, v katerega zapisujemo stvari, za katere smo hvaležni, nam pomaga ohraniti pozitiven pogled na svet, s tem pa tudi zmanjšati zaznavanje bolečine.

Pomoč vadbe

Biofeedback ali biološka povratna zanka je posebna metoda zdravljenja, ki je učinkovita pri odpravljanju bolečin. Poseben instrument je preko elektrod povezan s posameznikovo kožo ter oddaja svetlobne ali zvočne signale določenih frekvenc, ki poročajo o posameznikovi sproščenosti. Valovite črte in piski na priključenih monitorjih odražajo, kaj se dogaja v vašem telesu. Nato se naučite nadzorovati te vijugaste črte in piske; um usposobi biološki sistem, da se nauči boljšega upravljanja z bolečino.

Zdravo življenje pripomore k lažjemu spopadanju z bolečino.

Tudi fizična aktivnost jo pomaga omiliti, če ni preveč intenzivna, predolga ali premočna, se lotite vaj. Če vas boli hrbet, koristijo vaje, ki krepijo hrbtne in trebušne mišice. Vadba lahko pomaga tudi pri ohranjanju telesne teže, zmanjšanju tveganja za srčne bolezni in nadzoru ravni sladkorja v krvi. Zviša tudi raven endorfinov, možganske kemikalije, ki pomagajo izboljšati razpoloženje, hkrati pa blokirajo signale bolečine. Posvetujte se z zdravnikom o tem, katera vadbena rutina je prava za vas.

Na splošno vse, kar je povezano z zdravim življenjem, pripomore k lažjemu spopadanju z bolečino in manj intenzivnim občutenjem te. Zdrava prehrana, dovolj spanja in gibanje so osnova, pomembno pa je tudi družabno in družinsko življenje oziroma druženje s pozitivno naravnanimi ljudmi, ki nas cenijo.

S pomočjo biofeedbacka se lahko naučite boljšega upravljanja bolečine. FOTO: Andreaobzerova/Getty Images
S pomočjo biofeedbacka se lahko naučite boljšega upravljanja bolečine. FOTO: Andreaobzerova/Getty Images

Pomembno vlogo ima pozitivno razmišljanje. FOTO: Andreypopov/Getty Images
Pomembno vlogo ima pozitivno razmišljanje. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Več iz teme

bolečinasproščanjestresdihanje
ZADNJE NOVICE
10:36
Razno
ŽIVLJENJE NA TEHTNICI

Teja iz šova rodila tri mesece prezgodaj: Trenutno je moja edina želja ... (FOTO)

Z Denisom sta se spoznala v resničnostnem šovu, avgusta pa sta sporočila veselo novico.
10. 10. 2025 | 10:36
10:32
Novice  |  Slovenija
STANJE JE VEDNO SLABŠE

Ni mu vseeno: Matic teče, da bi ohranil za gostilne, ki izumirajo (FOTO)

Matic Kokošar se bojuje za ohranjanje gostiln v Baški grapi.
10. 10. 2025 | 10:32
10:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRAJE IN VLOMI

Šok za dolenjskega kmeta: ponoči so mu iz hleva ukradli bika, a to še ni bilo vse

Policisti so imeli polne roke dela ...
10. 10. 2025 | 10:15
10:05
Razno
SREČA V EDNINI

Zakaj ženske po 40. letu izbirajo samskost pred partnerstvom

Raziskave in strokovnjaki ugotavljajo, da se za žensko izbiro samskega življenja skriva veliko tehtnih razlogov, med drugim: samske ženske živijo dlje od vezanih.
Barbara Kotnik10. 10. 2025 | 10:05
09:45
Novice  |  Slovenija
POTREBUJE NAŠO PODPORO

Četrtošolcu Jaki propadajo mišice, za zdravilo mora zbrati 3,2 milijona

Zdravniki so sprva mislili, da gre za vnetje kolkov, po dodatni preiskavi pri nevrologu je bila postavljena diagnoza redke genske bolezni.
10. 10. 2025 | 09:45
09:30
Bulvar  |  Zanimivosti
NEVERJETNO

V jastrebovem gnezdu našli 750 let star sandal

V gnezdih bradatih jastrebov so našli številne dobro ohranjene ostanke in tudi človeške predmete.
10. 10. 2025 | 09:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

To napako pred potovanjem naredi skoraj vsak – in lahko vas stane tisoče evrov!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

5 metod za boljše počutje

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki