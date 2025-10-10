Globoko dihanje sprošča in zmanjšuje bolečino

Bolečina ni le telesni občutek, nanjo vpliva tudi duševno stanje. Naša genetska zasnova, čustva, osebnost in življenjski slog vplivajo na to, kako jo zaznavamo. Pretekle izkušnje z bolečino spremenijo delovanje možganov, kar vodi do tega, da zaznavajo bolečinske signale, tudi ko ti niso več prisotni. Stres je eden najhujših sovražnikov občutka bolečine, saj stopnjuje kronično. Če se naučite obvladovati stres, bo tudi kronična bolečina bolj mila.

Raziskave kažejo, da lahko določene tehnike, kot sta meditacija in joga, spremenijo način zaznavanja bolečine, kar posledično zmanjša njeno intenzivnost.

Strokovnjaki priporočajo različne tehnike za nadzor bolečine brez zdravil, osnova vseh pa je globoko dihanje. To vključuje globoko vdihovanje, zadrževanje diha za nekaj sekund in nato počasno izdihovanje. Sproščanje napetosti v mišicah ob globokem dihanju še dodatno zmanjša bolečino. Postopek vključuje zapiranje oči, sproščanje vseh mišic in osredotočanje na globoko dihanje. Tudi vodena meditacija z vizualizacijo sproščujočih okolij lahko zmanjša potrebo po protibolečinskih zdravilih.

Čuječnost vključuje popolno osredotočenost na trenutne aktivnosti, kot so branje poezije, hoja v naravi ali vrtnarjenje, kar pomeni, da smo manj osredotočeni na bolečino, posledično nas manj boli. Joga in taj či združujeta nadzor dihanja, meditacijo in gibanje za krepitev mišic in sproščanje napetosti in sta prav tako učinkovito naravno sredstvo za zmanjševanje občutka bolečine.

Strokovnjaki priporočajo, da se naučimo več tehnik, saj lahko kombinacija poveča učinkovitost lajšanja bolečine. Pri nadzoru te igra pomembno vlogo pozitivno razmišljanje. Vodenje dnevnika hvaležnosti, v katerega zapisujemo stvari, za katere smo hvaležni, nam pomaga ohraniti pozitiven pogled na svet, s tem pa tudi zmanjšati zaznavanje bolečine.

Pomoč vadbe

Biofeedback ali biološka povratna zanka je posebna metoda zdravljenja, ki je učinkovita pri odpravljanju bolečin. Poseben instrument je preko elektrod povezan s posameznikovo kožo ter oddaja svetlobne ali zvočne signale določenih frekvenc, ki poročajo o posameznikovi sproščenosti. Valovite črte in piski na priključenih monitorjih odražajo, kaj se dogaja v vašem telesu. Nato se naučite nadzorovati te vijugaste črte in piske; um usposobi biološki sistem, da se nauči boljšega upravljanja z bolečino.

Zdravo življenje pripomore k lažjemu spopadanju z bolečino.

Tudi fizična aktivnost jo pomaga omiliti, če ni preveč intenzivna, predolga ali premočna, se lotite vaj. Če vas boli hrbet, koristijo vaje, ki krepijo hrbtne in trebušne mišice. Vadba lahko pomaga tudi pri ohranjanju telesne teže, zmanjšanju tveganja za srčne bolezni in nadzoru ravni sladkorja v krvi. Zviša tudi raven endorfinov, možganske kemikalije, ki pomagajo izboljšati razpoloženje, hkrati pa blokirajo signale bolečine. Posvetujte se z zdravnikom o tem, katera vadbena rutina je prava za vas.

Na splošno vse, kar je povezano z zdravim življenjem, pripomore k lažjemu spopadanju z bolečino in manj intenzivnim občutenjem te. Zdrava prehrana, dovolj spanja in gibanje so osnova, pomembno pa je tudi družabno in družinsko življenje oziroma druženje s pozitivno naravnanimi ljudmi, ki nas cenijo.

S pomočjo biofeedbacka se lahko naučite boljšega upravljanja bolečine. FOTO: Andreaobzerova/Getty Images