Gripa udarila bolj zgodaj: cepljenih več kot 140.000 prebivalcev Slovenije

PORAST VIROZ

Največji porast med šolarji od 8 do 14 let.

V zadnjih dneh se na šoli soočamo z izrazitim porastom različnih viroz, v petek je bilo odsotnih več kot 100 od približno 400 učencev, pa tudi veliko zaposlenih, je v ponedeljek sporočilo vodstvo ene od ljubljanskih šol. Zapis ustreza podatkom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): V 47. tednu leta, od 17. do 23. novembra, je število obiskov in posvetov zaradi gripi podobne bolezni precej naraslo – skupna incidenca je bila 83,7 na 100.000 prebivalcev – in prestopilo prag začetka sezone gripe. »Največji porast gripi podobne bolezni je bil med malčki od 0 do 3 let, nato med šolarji od ...