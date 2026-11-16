Hoja proti napihnjenosti? Tako bo še učinkovitejša

Napihnjenost, občutek prepolnega želodca in neprijetni vetrovi so, zlasti po obilnejšem obroku, po jedi pogoste težave. Čeprav se mnogi po kosilu ali večerji najraje usedejo na kavč, je lahkotno gibanje z vidika premagovanja teh veliko boljša izbira. Že deset minut hoje namreč spodbudi premikanje plinov skozi prebavni sistem in ublaži neprijeten občutek napihnjenosti. Poleg hoje pa je vredno pozornost nameniti tudi dihanju. Kombinacija lahkotnega sprehoda in počasnega, zavestnega dihanja je preprosta navada, ki lahko dodatno pripomore k boljšemu počutju po obroku.

FOTO: Jordi Salas/Gettyimages

Zakaj je dihanje pomembno pri napihnjenosti?

Napihnjenost ni vedno posledica prevelike količine v prebavilih ujetih plinov. Včasih je povezana tudi z načinom, kako se prepona in trebušne mišice odzivajo po obroku. Raziskave kažejo, da lahko vaje diafragmalnega oziroma trebušnega dihanja pomagajo ublažiti funkcionalno napihnjenost. Takšno dihanje spodbuja sproščanje telesa in vključuje nežno premikanje trebuha med vdihom, brez nepotrebnega naprezanja.

FOTO: Gettyimages

Kako združiti hojo in pravilno dihanje?

Po obroku se odpravite na lahkoten sprehod, ki naj traja od 10 do 15 minut. Hodite v sproščenem tempu in poskušajte pozornost usmeriti na dihanje.

Počasi vdihnite skozi nos in pustite, da se trebuh med vdihom naravno razširi. Nato mirno in počasi izdihnite.

Trebuha ne vlecite navznoter in ne silite v pretirano globoko dihanje. Cilj je najti prijeten in naraven ritem.

Gre za preprosto rutino, ki jo lahko brez težav vključite v vsakdan.

FOTO: Gettyimages

Namesto da se po obroku takoj usedete na kavč, si privoščite nekaj minut lahkotnega gibanja in umirjenega dihanja. Tako lahko na preprost način spodbudite prebavo ter ublažite občutek napihnjenosti in teže v želodcu.