  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
REKREACIJA

Hoja za sprostitev in zdravje

Četudi se komu zdi dolgočasna telesna dejavnost, velja za eno najučinkovitejših vadb.
Gre za eno najbolj podcenjenih oblik rekreacije. FOTO: Alrphoto/Getty Images

Gre za eno najbolj podcenjenih oblik rekreacije. FOTO: Alrphoto/Getty Images

Povečuje ustvarjalnost. FOTO: Monstarrr/Getty Images

Povečuje ustvarjalnost. FOTO: Monstarrr/Getty Images

Prepričanje, da se s hojo ne da shujšati, je napačno. FOTO: Cirquedesprit/Getty Images

Prepričanje, da se s hojo ne da shujšati, je napačno. FOTO: Cirquedesprit/Getty Images

Gre za eno najbolj podcenjenih oblik rekreacije. FOTO: Alrphoto/Getty Images
Povečuje ustvarjalnost. FOTO: Monstarrr/Getty Images
Prepričanje, da se s hojo ne da shujšati, je napačno. FOTO: Cirquedesprit/Getty Images
Aleksander Brudar
 7. 7. 2026 | 21:11
3:16
A+A-

Hoja, ta telesna dejavnost, za katero dejansko ne potrebujemo nobenih posebnih pripomočkov, razen dobrih športnih copat, je za nekatere hkrati tudi najbolj dolgočasna dejavnost. Že na začetku, ob tistih prvih korakih, se zdi, da daljše razdalje pred seboj ne bomo nikoli prehodili. A če premagamo to miselnost, lahko že po nekaj tednih ugotovimo, da je hoja ena najbolj učinkovitih telesnih vadb.

Za 60 odstotkov poveča ustvarjalnost posameznika.

Že samo prepričanje, da z njo ne moremo izgubiti kilogramov, je, seveda če hkrati skrbimo za uravnoteženo in zdravo prehrano in če ne naredimo le nekaj deset korakov na dan, povsem napačno. Strokovnjaki denimo ravno hitro hojo opisujejo kot najboljšo kardiovaskularno vadbo. Črpa namreč počasnejše vire energije, kot so zaloge maščobe, in ne hitrih, kot so zaloge glikogena in sladkorja. Fizioterapevt, specializiran za športno kondicijo, Pablo Gil je že pred časom za britanski Vogue pojasnil, da ko tečete, vaše telo porabi več energije in kalorij. »V nasprotju s tem hoja dvigne srce v cono 2, kar je približno 60 do 70 odstotkov maksimalnega srčnega utripa,« nadalje opisuje. »Ker telo tako takoj ne potrebuje energije, ima čas, da črpa iz počasnejših virov. To pomeni, da hoja običajno porabi več telesnih zalog maščobe.«

Prepričanje, da se s hojo ne da shujšati, je napačno. FOTO: Cirquedesprit/Getty Images
Prepričanje, da se s hojo ne da shujšati, je napačno. FOTO: Cirquedesprit/Getty Images
Hoja naj bi poleg tega na človeka delovala bolj pomirjujoče kot tek. S hojo se lahko ukvarja vsakdo, ne glede na starost in telesno težo. Hkrati ima manjši vpliv na sklepe oziroma je tveganje za poškodbo med hojo manjše kot pri teku. Z njo posameznik postopno izgublja težo in si tudi povečuje energijo in vzdržljivost. Hkrati preprečuje osteoporozo in izboljšuje kakovost spanca. Dokazano je, da že samo 10 minut hoje izboljša razpoloženje. Učinek je še bolj izrazit, če boste hodili po naravi. Hoja namreč pomirja živčni sistem, hkrati pa posamezniku pomaga, da odžene negativne misli, zaradi katerih se lahko počuti depresivnega ali tesnobnega. Poleg tega lahko sprehod spodbudi ustvarjalnost. Ena od študij je pokazala, da lahko hoja poveča ustvarjalnost posameznika v povprečju za 60 odstotkov. Med njo nam pogosto odtavajo misli, to pa spodbudi inovativno razmišljanje in reševanje problemov.

Tek v primerjavi s hojo zahteva boljšo telesno pripravljenost, kar je lahko za nekatere že tisto, kar jih odvrača od njega.

Na poti, ki jo nameravate prehoditi, se lahko odločite tudi, da boste del nje pretekli. Zakaj pa ne? Na tak način si boste še okrepili kosti in mišice, izgubili več kalorij ter si izboljšali pljučno kapaciteto in zdravje srca. Če boste sčasoma vedno več poti pretekli, bo tudi tek lahko za vas postala sproščujoča dejavnost. Tek namreč v primerjavi s hojo zahteva boljšo telesno pripravljenost, kar pa je lahko za nekatere že tisto, kar jih odvrača od njega.

Povečuje ustvarjalnost. FOTO: Monstarrr/Getty Images
Povečuje ustvarjalnost. FOTO: Monstarrr/Getty Images

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

hojazdravjegibanjerekreacijaspostitev
ZADNJE NOVICE
21:00
Bulvar  |  Suzy
PRESREČEN

Gordon Ramsay: prvič bo dedek (Suzy)

Priznal je, da ima o novi življenjski vlogi tudi nekaj pomislekov.
7. 7. 2026 | 21:00
20:47
Novice  |  Slovenija
ZAŠČITA LETALSKIH POTNIKOV

Če potujete z letalom, pozor: to so nove pravice potnikov v EU, po treh urah čakanja vam pripada tudi obrok

Evropski poslanci potrdili nova pravila za zaščito letalskih potnikov.
7. 7. 2026 | 20:47
20:46
Šport  |  Tekme
SP V NOGOMETU

Preobrat! Argentinci z Messijem na čelu znova »vstali od mrtvih« (FOTO)

Egipčani so bili v osmini finala svetovnega prvenstva proti favoriziranim branilcem lovorike že na pragu senzacije.
Miha Šimnovec7. 7. 2026 | 20:46
20:30
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
LUKA KOPER

Tudi to je Slovenija! Zgaranega delavca zgrabil žerjav, za tragedijo ni odgovarjal še nihče

Domnevno odgovorna za smrt Trajčeja Dimova še nista stopila pred sodnika.
7. 7. 2026 | 20:30
20:26
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZELO NEVARNO

Drama v prestolnici: specialci obkolili hišo, v katero se je zaprl oborožen moški (FOTO)

Menda naj bi tudi odjeknili streli.
7. 7. 2026 | 20:26
20:25
Bulvar  |  Zanimivosti
HITROSTNO GOLTANJE

Prvak v goltanju hot dogov spet zmagal, ne boste verjeli, koliko jih je zbasal vase

Legendarni Joey Chestnut je tudi letos slavil na 18. tekmovanju v hitrostnem uživanju hot dogov.
7. 7. 2026 | 20:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POČITNICE BREZ SKRBI

Naj vas po dopustu ne pričaka visoka položnica

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Ko električni doseg zadošča tudi za Dalmacijo

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Ste ob nakupu rastline prejeli tudi njen rastlinski potni list?

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVE

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki