Hoja za sprostitev in zdravje

Hoja, ta telesna dejavnost, za katero dejansko ne potrebujemo nobenih posebnih pripomočkov, razen dobrih športnih copat, je za nekatere hkrati tudi najbolj dolgočasna dejavnost. Že na začetku, ob tistih prvih korakih, se zdi, da daljše razdalje pred seboj ne bomo nikoli prehodili. A če premagamo to miselnost, lahko že po nekaj tednih ugotovimo, da je hoja ena najbolj učinkovitih telesnih vadb.

Za 60 odstotkov poveča ustvarjalnost posameznika.

Že samo prepričanje, da z njo ne moremo izgubiti kilogramov, je, seveda če hkrati skrbimo za uravnoteženo in zdravo prehrano in če ne naredimo le nekaj deset korakov na dan, povsem napačno. Strokovnjaki denimo ravno hitro hojo opisujejo kot najboljšo kardiovaskularno vadbo. Črpa namreč počasnejše vire energije, kot so zaloge maščobe, in ne hitrih, kot so zaloge glikogena in sladkorja. Fizioterapevt, specializiran za športno kondicijo, Pablo Gil je že pred časom za britanski Vogue pojasnil, da ko tečete, vaše telo porabi več energije in kalorij. »V nasprotju s tem hoja dvigne srce v cono 2, kar je približno 60 do 70 odstotkov maksimalnega srčnega utripa,« nadalje opisuje. »Ker telo tako takoj ne potrebuje energije, ima čas, da črpa iz počasnejših virov. To pomeni, da hoja običajno porabi več telesnih zalog maščobe.«

Prepričanje, da se s hojo ne da shujšati, je napačno. FOTO: Cirquedesprit/Getty Images

Hoja naj bi poleg tega na človeka delovala bolj pomirjujoče kot tek. S hojo se lahko ukvarja vsakdo, ne glede na starost in telesno težo. Hkrati ima manjši vpliv na sklepe oziroma je tveganje za poškodbo med hojo manjše kot pri teku. Z njo posameznik postopno izgublja težo in si tudi povečuje energijo in vzdržljivost. Hkrati preprečuje osteoporozo in izboljšuje kakovost spanca. Dokazano je, da že samo 10 minut hoje izboljša razpoloženje. Učinek je še bolj izrazit, če boste hodili po naravi. Hoja namreč pomirja živčni sistem, hkrati pa posamezniku pomaga, da odžene negativne misli, zaradi katerih se lahko počuti depresivnega ali tesnobnega. Poleg tega lahko sprehod spodbudi ustvarjalnost. Ena od študij je pokazala, da lahko hoja poveča ustvarjalnost posameznika v povprečju za 60 odstotkov. Med njo nam pogosto odtavajo misli, to pa spodbudi inovativno razmišljanje in reševanje problemov.

Tek v primerjavi s hojo zahteva boljšo telesno pripravljenost, kar je lahko za nekatere že tisto, kar jih odvrača od njega.

Na poti, ki jo nameravate prehoditi, se lahko odločite tudi, da boste del nje pretekli. Zakaj pa ne? Na tak način si boste še okrepili kosti in mišice, izgubili več kalorij ter si izboljšali pljučno kapaciteto in zdravje srca. Če boste sčasoma vedno več poti pretekli, bo tudi tek lahko za vas postala sproščujoča dejavnost. Tek namreč v primerjavi s hojo zahteva boljšo telesno pripravljenost, kar pa je lahko za nekatere že tisto, kar jih odvrača od njega.