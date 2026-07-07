Hoja za sprostitev in zdravje

Hoja, ta telesna dejavnost, za katero dejansko ne potrebujemo nobenih posebnih pripomočkov, razen dobrih športnih copat, je za nekatere hkrati tudi najbolj dolgočasna dejavnost. Že na začetku, ob tistih prvih korakih, se zdi, da daljše razdalje pred seboj ne bomo nikoli prehodili. A če premagamo to miselnost, lahko že po nekaj tednih ugotovimo, da je hoja ena najbolj učinkovitih telesnih vadb.
Za 60 odstotkov poveča ustvarjalnost posameznika.
Že samo prepričanje, da z njo ne moremo izgubiti kilogramov, je, seveda če hkrati skrbimo za uravnoteženo in zdravo prehrano in če ne naredimo le nekaj deset korakov na dan, povsem napačno. Strokovnjaki denimo ravno hitro hojo opisujejo kot najboljšo kardiovaskularno vadbo. Črpa namreč počasnejše vire energije, kot so zaloge maščobe, in ne hitrih, kot so zaloge glikogena in sladkorja. Fizioterapevt, specializiran za športno kondicijo, Pablo Gil je že pred časom za britanski Vogue pojasnil, da ko tečete, vaše telo porabi več energije in kalorij. »V nasprotju s tem hoja dvigne srce v cono 2, kar je približno 60 do 70 odstotkov maksimalnega srčnega utripa,« nadalje opisuje. »Ker telo tako takoj ne potrebuje energije, ima čas, da črpa iz počasnejših virov. To pomeni, da hoja običajno porabi več telesnih zalog maščobe.«
Tek v primerjavi s hojo zahteva boljšo telesno pripravljenost, kar je lahko za nekatere že tisto, kar jih odvrača od njega.
Na poti, ki jo nameravate prehoditi, se lahko odločite tudi, da boste del nje pretekli. Zakaj pa ne? Na tak način si boste še okrepili kosti in mišice, izgubili več kalorij ter si izboljšali pljučno kapaciteto in zdravje srca. Če boste sčasoma vedno več poti pretekli, bo tudi tek lahko za vas postala sproščujoča dejavnost. Tek namreč v primerjavi s hojo zahteva boljšo telesno pripravljenost, kar pa je lahko za nekatere že tisto, kar jih odvrača od njega.