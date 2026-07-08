Holesterol: mnogi ne vedo, da so ogroženi

Ob omembi povišanih vrednosti holesterola marsikdo najprej pomisli na konec vseh kulinaričnih užitkov. A to sploh ne drži, mirijo strokovnjaki, kajti holesterol sam po sebi ni naš sovražnik – brez njega naše telo sploh ne bi moglo normalno delovati. Holesterol, maščobi podobno snov, telo potrebuje za gradnjo celic, nastajanje hormonov, vitamina D in žolčnih kislin. Večino ga proizvedejo jetra, manjši del pa ga zaužijemo s hrano. Težave pa se pojavijo takrat, ko ga je v krvi preveč in se začne nalagati na stenah žil.

Celostno tveganje

Veliko ljudi pozna izraza dobri in slabi holesterol, a v resnici gre za različna prenašalca. LDL oziroma tako imenovani slabi holesterol prenaša holesterol iz jeter po telesu. Če ga je preveč, se lahko začne odlagati na stenah arterij. Sčasoma nastajajo obloge, žile postanejo ožje in manj prožne, tveganje za srčni infarkt ali možgansko kap pa se poveča. HDL ali dobri holesterol deluje nekoliko drugače, odvečni holesterol pobira iz tkiv in ga vrača v jetra, kjer ga telo razgradi. Zato si želimo višjih vrednosti HDL in nižjih vrednosti LDL.

Nujna je opustitev kajenja.

Že dolgo je znano, da je pomembnejše celostno tveganje posameznika kot ena sama vrednost na laboratorijskem izvidu. Kdor ima sladkorno bolezen, visok krvni tlak ali je že prebolel srčno-žilni dogodek, si mora prizadevati za veliko nižje vrednosti LDL kot sicer zdrav človek. Žal se mnogi sploh ne zavedajo, da so morebiti ogroženi, dokler jih ne doletijo hudi zapleti, kot so srčni infarkt, možganska kap ali zožene arterije na nogah. Zdravniki zato priporočajo, da si odrasli redno merimo maščobe v krvi, sploh če so bolezni srca in ožilja znan dejavnik tveganja v družini.

Gibanje večino dni

Za ustrezne vrednosti holesterola lahko seveda veliko naredimo sami. Ne, ni se treba odpovedati jajcem, ob zmernem uživanju so namreč povsem zdravo živilo, veliko uslugo pa si naredimo, če z jedilnika črtamo hitro prehrano, zamrznjene obroke, predelane mesnine, prigrizke ter sladke in gazirane pijače. Na krožniku naj bo več zelenjave, sadja, stročnic, ovsenih kosmičev in polnovrednih žit, saj topne prehranske vlaknine pomagajo zniževati LDL-holesterol. Koristni so tudi oreški, semena in ribe, zlasti mastne morske ribe, ki vsebujejo dragocene maščobne kisline omega-3. Priporočljivi sta še oljčno in repično olje.

Želimo si višjih vrednosti HDL in nižjih vrednosti LDL.

Že pol ure hitre hoje, kolesarjenja ali plavanja večino dni v tednu pomembno pripomore k boljšemu zdravju srca in ožilja, zato naj bo gibanje del našega vsakdanjika. Nujna je tudi opustitev kajenja, saj tako izboljšamo raven zaščitnega HDL-holesterola. Včasih pa brez zdravil ne gre, saj je tveganje za srčno-žilni dogodek preveliko, da bi se lahko oprli zgolj na zdrav življenjski slog.

Redno preverjamo maščobe v krvi. FOTO: Westend61/Getty Images