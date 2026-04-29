Hrup ne vpliva le na sluh, povečuje tveganje za več bolezni

Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu, ki ga vsako leto zaznamujemo zadnjo aprilsko sredo, letos poteka pod geslom Zaščiti svoj sluh, zaščiti svoje zdravje, letošnja posebna tema Zvok prihodnosti pa opozarja, kako pomembno je ustvarjati zdravo zvočno okolje, še zlasti za mlade, ki so vsak dan izpostavljeni različnim virom hrupa, predvsem prek slušalk.

Te so v sodobnem času postale nepogrešljiv del vsakdanjika, a čeprav prinašajo udobje in zasebnost, lahko pretirana in nepravilna uporaba povzroči dolgoročne posledice, opozarjajo strokovnjaki in poudarjajo, da je pri tem ena največjih težav glasnost. Mladi pogosto poslušajo glasbo zelo glasno, da bi preglasili okolico ali se še bolj vživeli v vsebino, s tem pa škodujejo slušnim celicam v notranjem ušesu. Te celice se ne obnavljajo, kar pomeni, da je izguba sluha trajna. Poleg tega se lahko pojavijo šumenje v ušesih oziroma tinitus, občutljivost za zvok in težave z razumevanjem govora.

Pravilo 60/60

Hrup pa ne vpliva le na sluh, raziskave namreč kažejo, da lahko povzroča tudi stres, motnje koncentracije in slabši spanec, posledično lahko vpliva na učno uspešnost in splošno počutje, namesto sprostitve, ki naj bi jo prinesla glasba, pa lahko pretirana uporaba slušalk vodi v utrujenost in razdražljivost. Čedalje več raziskav potrjuje, da lahko hrup poveča tudi tveganje za visok krvni tlak, srčni infarkt in možgansko kap. Strokovnjaki poudarjajo, naj se pri uporabi slušalk držimo pravila 60/60, torej glasbo poslušamo največ 60 minut na dan pri največ 60-odstotni glasnosti.

Hrup sicer opredeljujemo kot vsak nezaželeni ali moteči zvok, merimo ga v decibelih (dB), zvoki nad 85 dB lahko ob dolgotrajni izpostavljenosti že povzročajo okvare sluha. Za primerjavo: običajen pogovor doseže približno 60 dB, promet v mestu pa lahko preseže 80 dB. Hrupa se običajno navadimo in ga sprejmemo kot del vsakdanjika, a nam lahko resno škoduje. In ker izgubljenega sluha ne moremo povrniti, si prizadevajmo za preventivo. Zmanjšajmo izpostavljenost hrupu, ko je le mogoče, izogibajmo se glasnemu okolju, omejimo uporabo slušalk in nastavimo varno glasnost, uporabimo zaščito, denimo čepke, ko je to potrebno, bivalno okolje ustrezno izolirajmo in spimo v najmirnejšem delu doma, upoštevajmo predpise o hrupu in bodimo uvidevni do okolice.