SLUŠNE CELICE SE NE OBNAVLJAJO

Hrup ne vpliva le na sluh, povečuje tveganje za več bolezni

Vse več raziskav potrjuje, da lahko hrup poveča tudi tveganje za povišan krvni tlak, srčni infarkt in možgansko kap.
Pojavi se lahko tudi šumenje v ušesih oziroma tinitus. FOTO: Bymuratdeniz/Getty Images

Pojavi se lahko tudi šumenje v ušesih oziroma tinitus. FOTO: Bymuratdeniz/Getty Images

Slušalke uporabljamo preudarno. FOTO: Xavier Lorenzo/Getty Images

Slušalke uporabljamo preudarno. FOTO: Xavier Lorenzo/Getty Images

Bodimo uvidevni do okolice. FOTO: Milan2099/Getty Images

Bodimo uvidevni do okolice. FOTO: Milan2099/Getty Images

Pojavi se lahko tudi šumenje v ušesih oziroma tinitus. FOTO: Bymuratdeniz/Getty Images
Slušalke uporabljamo preudarno. FOTO: Xavier Lorenzo/Getty Images
Bodimo uvidevni do okolice. FOTO: Milan2099/Getty Images
E. B.
 29. 4. 2026 | 14:55
2:49
A+A-

Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu, ki ga vsako leto zaznamujemo zadnjo aprilsko sredo, letos poteka pod geslom Zaščiti svoj sluh, zaščiti svoje zdravje, letošnja posebna tema Zvok prihodnosti pa opozarja, kako pomembno je ustvarjati zdravo zvočno okolje, še zlasti za mlade, ki so vsak dan izpostavljeni različnim virom hrupa, predvsem prek slušalk.

Te so v sodobnem času postale nepogrešljiv del vsakdanjika, a čeprav prinašajo udobje in zasebnost, lahko pretirana in nepravilna uporaba povzroči dolgoročne posledice, opozarjajo strokovnjaki in poudarjajo, da je pri tem ena največjih težav glasnost. Mladi pogosto poslušajo glasbo zelo glasno, da bi preglasili okolico ali se še bolj vživeli v vsebino, s tem pa škodujejo slušnim celicam v notranjem ušesu. Te celice se ne obnavljajo, kar pomeni, da je izguba sluha trajna. Poleg tega se lahko pojavijo šumenje v ušesih oziroma tinitus, občutljivost za zvok in težave z razumevanjem govora.

Slušalke uporabljamo preudarno. FOTO: Xavier Lorenzo/Getty Images
Slušalke uporabljamo preudarno. FOTO: Xavier Lorenzo/Getty Images

Hrupa se navadimo, a nam lahko resno škoduje.

Pravilo 60/60

Hrup pa ne vpliva le na sluh, raziskave namreč kažejo, da lahko povzroča tudi stres, motnje koncentracije in slabši spanec, posledično lahko vpliva na učno uspešnost in splošno počutje, namesto sprostitve, ki naj bi jo prinesla glasba, pa lahko pretirana uporaba slušalk vodi v utrujenost in razdražljivost. Čedalje več raziskav potrjuje, da lahko hrup poveča tudi tveganje za visok krvni tlak, srčni infarkt in možgansko kap. Strokovnjaki poudarjajo, naj se pri uporabi slušalk držimo pravila 60/60, torej glasbo poslušamo največ 60 minut na dan pri največ 60-odstotni glasnosti.

Bodimo uvidevni do okolice. FOTO: Milan2099/Getty Images
Bodimo uvidevni do okolice. FOTO: Milan2099/Getty Images

Hrup sicer opredeljujemo kot vsak nezaželeni ali moteči zvok, merimo ga v decibelih (dB), zvoki nad 85 dB lahko ob dolgotrajni izpostavljenosti že povzročajo okvare sluha. Za primerjavo: običajen pogovor doseže približno 60 dB, promet v mestu pa lahko preseže 80 dB. Hrupa se običajno navadimo in ga sprejmemo kot del vsakdanjika, a nam lahko resno škoduje. In ker izgubljenega sluha ne moremo povrniti, si prizadevajmo za preventivo. Zmanjšajmo izpostavljenost hrupu, ko je le mogoče, izogibajmo se glasnemu okolju, omejimo uporabo slušalk in nastavimo varno glasnost, uporabimo zaščito, denimo čepke, ko je to potrebno, bivalno okolje ustrezno izolirajmo in spimo v najmirnejšem delu doma, upoštevajmo predpise o hrupu in bodimo uvidevni do okolice.

Slušne celice se ne obnavljajo.

hrupglasbasluhzdravjeraziskava
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
