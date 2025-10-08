Hruške ali jabolka: kaj je bolj zdravo?

Hruške so eni izmed najbolj priljubljenih jesenskih sadežev, ki jih mnogi povezujejo s toplino doma, vonjem po pecivu in sezonskimi sladicami. A poleg tega, da so okusne in sočne, skrivajo številne koristi za zdravje, zaradi katerih jih lahko uvrstimo med najbolj zdravo sadje.

Čeprav so jabolka pogosto prva izbira, ko pomislimo na zdrav prigrizek, jih hruške zaradi nekaterih lastnosti vendarle prekašajo.

FOTO: Kristen Prahl/Gettyimages

Več prehranskih vlaknin

Najpomembnejša razlika med hruškami in jabolki je količina vlaknin. Hruške jih vsebujejo več, kar pomeni, da dlje časa ohranjajo občutek sitosti, podpirajo zdravo prebavo in pomagajo pri uravnavanju ravni holesterola.

Vsebujejo tudi pektin, posebno vrsto vlaknin, ki prispeva k zdravju srca in stabilnejši ravni sladkorja v krvi.

Nizek glikemični indeks

Hruške imajo v primerjavi z jabolki nižji glikemični indeks. To pomeni, da se naravni sladkorji iz hrušk sproščajo počasneje, kar preprečuje nenadne skoke in padce energije.

Zaradi tega so odličen izbor za vse, ki želijo uravnavati krvni sladkor, še posebej za ljudi s sladkorno boleznijo ali za tiste, ki pazijo na težo.

FOTO: Nitrub/Gettyimages

Primerne za otroke in občutljive osebe

So nežne, lahko prebavljive in hipoalergene, zato so pogosto prvo sadje, ki ga dojenčkom uvajamo v prehrano. Zaradi mehke teksture in naravne sladkobe so idealne za najmlajše.

Ker vsebujejo več kot 80 odstotkov vode, so tudi odličen vir hidracije.

Polne vitaminov in mineralov

Bogate so z vitaminom C in bakrom, ki krepita imunski sistem ter podpirata tvorbo kolagena in s kalijem, ki pomaga uravnavati krvni tlak. Redno uživanje hrušk tako koristi zdravju kože, kosti in celega telesa.

Poleg tega imajoantioksidativne lastnosti, ter ščitijo celice pred poškodbami in upočasnjujejo staranje.

Ne glede na to, ali jih jeste sveže, pečene, v sladicah ali v kombinaciji s sirom in orehi, hruške so prava jesenska superhrana.

FOTO: Alter_photo/Gettyimages

Če jim doslej niste posvečali veliko pozornosti, je morda zdaj pravi čas, da jim daste prednost, zdravje vam bo hvaležno, piše Zadovoljna.hr.