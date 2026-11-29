Se bomo v prihodnosti lahko znebili odvečnih kilogramov brez strogih diet in naporne vadbe? Znanstveniki so odkrili posebno vrsto sladkorja, ki ga proizvaja črevesna bakterija in ki spodbuja porabo energije ter izgorevanje visceralne maščobe. Gre za nevarno maščobo, ki se kopiči okoli notranjih organov in je tesno povezana z boleznimi srca ter sladkorno boleznijo tipa 2.

Skrivnost se skriva v črevesni bakteriji

Raziskovalci z univerze Duke in medicinske fakultete Duke-NUS v Singapurju, ki so svoje ugotovitve objavili v znanstveni reviji Cell Host & Microbe, so se osredotočili na črevesno bakterijo Clostridium immunis. Ta proizvaja posebno molekulo sladkorja, imenovano eksopolisaharid (EPS).

Čeprav so ugotovitve obetavne, bo treba učinkovitost in varnost takšnega zdravljenja pri ljudeh še dokazati. Za zdaj torej še ne gre za dokazano metodo hujšanja brez diete in gibanja. FOTO: Delo Ui

Ko se ta molekula kemično spremeni s pomočjo fosfoholina, deluje kot nekakšno stikalo, ki spodbuja porabo energije v maščobnih celicah in zavira pridobivanje telesne teže. Znanstvenike je presenetilo predvsem to, da učinek ni bil posledica manjšega vnosa hrane ali povečane telesne dejavnosti. Molekula je namreč spremenila način, kako visceralno maščobno tkivo porablja energijo. Prva avtorica študije dr.je izpostavila presenetljiv mehanizem delovanja te molekule.

»Presenetilo nas je, da ta bakterijski sladkor ni deloval tako, da bi zmanjšal vnos hrane ali povečal telesno dejavnost. Namesto tega je spremenil način, kako visceralno maščobno tkivo porablja energijo. To nam odpira povsem nov pogled na to, kako lahko črevesne bakterije vplivajo na presnovo,« je povedala.

Znanstveniki že vložili patentno prijavo

Raziskovalci so analizirali tudi podatke 4145 ljudi z vsega sveta. Ugotovili so, da imajo ljudje z debelostjo manj kopij gena, potrebnega za kemično aktivacijo omenjenega sladkorja, kot ljudje z indeksom telesne mase pod 25. Znanstveniki so za svoje odkritje že vložili patentno prijavo, v Združenih državah Amerike pa načrtujejo klinična preskušanja.

Čeprav so ugotovitve obetavne, bo treba učinkovitost in varnost takšnega zdravljenja pri ljudeh še dokazati.