Galerija
Se bomo v prihodnosti lahko znebili odvečnih kilogramov brez strogih diet in naporne vadbe? Znanstveniki so odkrili posebno vrsto sladkorja, ki ga proizvaja črevesna bakterija in ki spodbuja porabo energije ter izgorevanje visceralne maščobe. Gre za nevarno maščobo, ki se kopiči okoli notranjih organov in je tesno povezana z boleznimi srca ter sladkorno boleznijo tipa 2.
Raziskovalci z univerze Duke in medicinske fakultete Duke-NUS v Singapurju, ki so svoje ugotovitve objavili v znanstveni reviji Cell Host & Microbe, so se osredotočili na črevesno bakterijo Clostridium immunis. Ta proizvaja posebno molekulo sladkorja, imenovano eksopolisaharid (EPS).
»Presenetilo nas je, da ta bakterijski sladkor ni deloval tako, da bi zmanjšal vnos hrane ali povečal telesno dejavnost. Namesto tega je spremenil način, kako visceralno maščobno tkivo porablja energijo. To nam odpira povsem nov pogled na to, kako lahko črevesne bakterije vplivajo na presnovo,« je povedala.
Raziskovalci so analizirali tudi podatke 4145 ljudi z vsega sveta. Ugotovili so, da imajo ljudje z debelostjo manj kopij gena, potrebnega za kemično aktivacijo omenjenega sladkorja, kot ljudje z indeksom telesne mase pod 25. Znanstveniki so za svoje odkritje že vložili patentno prijavo, v Združenih državah Amerike pa načrtujejo klinična preskušanja.
Čeprav so ugotovitve obetavne, bo treba učinkovitost in varnost takšnega zdravljenja pri ljudeh še dokazati.