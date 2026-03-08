  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TURISTIČNA TRIBUNA

Ideja za izlet: mesto pic, nogometa in spečega vulkana

Mesto na jugu Italije očara z energijo ulic, bogato zgodovino in razgledi na Neapeljski zaliv.
Neapelj je eno redkih svetovnih mest, ki je tako blizu spečega vulkana.

Neapelj je eno redkih svetovnih mest, ki je tako blizu spečega vulkana.

Pica, ki je bila v letih 2023 in 2024 svetovna zmagovalka. FOTOGRAFIJE: Mitja Felc

Pica, ki je bila v letih 2023 in 2024 svetovna zmagovalka. FOTOGRAFIJE: Mitja Felc

Vrsta pred eno najprepoznavnejših in najslavnejših picerij

Vrsta pred eno najprepoznavnejših in najslavnejših picerij

Takrat je bilo na vrsti belo perilo.

Takrat je bilo na vrsti belo perilo.

Poslovalnica svetovno znane trgovine na neapeljski tržnici.

Poslovalnica svetovno znane trgovine na neapeljski tržnici.

Neapelj je eno redkih svetovnih mest, ki je tako blizu spečega vulkana.

Neapelj je eno redkih svetovnih mest, ki je tako blizu spečega vulkana.

Neapelj je eno redkih svetovnih mest, ki je tako blizu spečega vulkana.
Pica, ki je bila v letih 2023 in 2024 svetovna zmagovalka. FOTOGRAFIJE: Mitja Felc
Vrsta pred eno najprepoznavnejših in najslavnejših picerij
Takrat je bilo na vrsti belo perilo.
Poslovalnica svetovno znane trgovine na neapeljski tržnici.
Neapelj je eno redkih svetovnih mest, ki je tako blizu spečega vulkana.
Mitja Felc
 8. 3. 2026 | 16:15
4:34
A+A-

Zadnja leta se je v naši deželi močno razpasla ponudba napolitanskih pic, ki so tako po okusu kot teksturi testa res drugačne od klasičnih. Ni pa nadgrajena ponudba edino, kar pade v oči – oziroma želodec. Opazna je še razlika v ceni. Čeprav zgodovinsko gledano pica velja za hrano revežev (seveda v tisti skromni prvotni obliki), bi zdaj glede na cene te jedi pri nas prej rekli, da bo (ponekod je že) postala hrana petičnežev. Povsem drugačna izkušnja je v Neaplju, prestolnici pic.

Zakaj margerita?

Legenda pravi, da so pico leta 1889 pripravili v čast kraljici Margareti Savojski v barvah italijanske zastave: paradižnik (rdeča), mocarela (bela) in bazilika (zelena).

Pica, ki je bila v letih 2023 in 2024 svetovna zmagovalka. FOTOGRAFIJE: Mitja Felc
Pica, ki je bila v letih 2023 in 2024 svetovna zmagovalka. FOTOGRAFIJE: Mitja Felc

Za Neapelj bi lahko rekli, da ga boste vzljubili na prvi pogled ali pa vas bo njegova kaotičnost in glasnost povsem vznemirila. Največ pa je takšnih, ki jih – sploh, če mesto primerjamo s severom Italije – tamkajšnji način življenja in navade povsem šokirajo, a hkrati privlačijo. A ne preseneti le njegova zunanjost, ampak tudi cene. Če se vrnemo na kulinarični uvod, samo za primerjavo: za pico margerito bomo v večkrat nagrajeni najboljši piceriji na svetu 10 Diego Vitagliano Pizzeria odšteli 8,5 evra. L'Antica Pizzeria da Michele velja za tisto, ki jo večina kritikov in popotnikov postavlja na sam vrh, svetovno slavo ji je utrdil tudi film Jej, moli, ljubi z Julio Roberts. Cena margerite je 6 evrov. A se kar pripravite, da boste tako za mesto v piceriji kakor za »take away« čakali v vrsti. Pica je nekaj, čemur se v Neaplju ne morete, pravzaprav ne smete upreti, a tudi druga hrana in pijača sta za naše razmere tam včasih smešno poceni.

L'Antica Pizzeria da Michele večina kritikov in popotnikov postavlja na sam vrh, cena margerite je 6 evrov.

Vrsta pred eno najprepoznavnejših in najslavnejših picerij
Vrsta pred eno najprepoznavnejših in najslavnejših picerij

Nogomet je religija, Maradona je bog

Neapelj vsekakor ni samo pica, je surovo in neustavljivo srce južne Italije, kjer je na vsakem vogalu še vedno videti navdušenje nad pokojnim argentinskim nogometašem Diegom Armandom Maradono. Prav on je v času, ko je igral za tamkajšnji nogometni klub, domačinom vlil voljo in upanje. Zlasti zato, ker je dolgo veljalo, da je Neapelj mafijska prestolnica, kjer ni možnosti za uspeh. Nogomet v Neaplju ni le šport, je religija. Maradona pa je njihov bog.

Takrat je bilo na vrsti belo perilo.
Takrat je bilo na vrsti belo perilo.

Mesto je povezano tudi s spečim vulkanom Vezuv. Ob lepem vremenu na stožčasto goro seže pogled – in obratno, z Vezuva je lep razgled na Neapeljski zaliv. Ogled vulkana je ob obisku mesta kajpada obvezen; ne le zaradi čudovito vidnega kraterja, ampak tudi zaradi surove moči narave, ki jo je pokazal leta 79. Sliši se morda nenavadno, ampak prav siloviti izbruh je zaslužen, da so Pompeji (p)ostali večni. Pred dvema tisočletjema je območje prekril vroč vulkanski pepel in vanj ujel ne le domovanj, mogočnega amfiteatra in javnih kopališč, ampak tudi človeška življenja. Eno najbolj čustvenih delov Pompejev je Vrt ubežnikov (Orto dei Fuggiaschi), saj so tamkajšnji odlitki ujeti v izjemno nazornih in dramatičnih položajih, ki kažejo na zadnje trenutke njihovega boja za dih.

Z vlakom

Promet v Neaplju ponekod meji na kaos. Domačini so ga, jasno, vajeni, za tujce pa zna biti to kar šok. Večkrat se zdi, da je rdeča luč tam le svetlobni okras, hupanje pa obvezno. Zato bo najelegantnejši način obiska mesta z vlakom. Hitri vlak gre iz Gorice, cena povratne karte pa je smešno nizka. Dobi se jo že za 50 evrov.

Poslovalnica svetovno znane trgovine na neapeljski tržnici.
Poslovalnica svetovno znane trgovine na neapeljski tržnici.

Neapelj nima le bogate površine, ampak tudi podzemno mesto (Napoli Sotterranea). Gre za labirint predorov, katakomb in starodavnih akvaduktov, ki so jih med drugo svetovno vojno uporabljali kot zaklonišča. Nad zemljo pa izstopa staro mestno jedro, ki je pod zaščito Unesca. Srce mesta je labirint ulic v Španski četrti, kjer so stavbe tako visoko in blizu skupaj, da sonce le redko doseže tla. Zato so prebivalci razvili sistem vrvi in škripcev, s katerimi perilo potegnejo visoko med okna nasproti stoječih si stavb, kjer je prepih najmočnejši. Ko obiščemo tržnico z oblačili in obutvijo, pa se zdi, da smo v kateri od držav tretjega sveta. 

Neapelj je eno redkih svetovnih mest, ki je tako blizu spečega vulkana.
Neapelj je eno redkih svetovnih mest, ki je tako blizu spečega vulkana.

Več iz teme

NeapeljItalijaNapolinogometkulinarika
ZADNJE NOVICE
16:10
Bulvar  |  Domači trači
INTERVJU

Alenka Tetičkovič: Verjamem v tistih 21 gramov

V vsakem projektu želim najti neko globino, pravi igralka Alenka Tetičkovič, ki je imela nedavno dve premieri, eno na odru in drugo v filmu.
8. 3. 2026 | 16:10
15:53
Novice  |  Svet
MOSSADOV VOHUN?

Vsi okoli njega umirajo – on pa vedno preživi: velika skrivnost iranskega generala

Je iranski general v resnici Mossadov človek?
8. 3. 2026 | 15:53
15:15
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE CVETJE

Šopek, ki ne ovene prehitro: triki za daljšo svežino rezanega cvetja

S pravilnim rezanjem stebel, čisto vazo in nekaj preprostimi dodatki lahko rezano cvetje v vazi dolgo ostane sveže; redno menjamo vodo in ga ne izpostavljajmo soncu ali sadju.
8. 3. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Polet
POZORNOST VELJA

Trije znaki na stopalih, ki razkrivajo visok holesterol

Dolgotrajno povišan holesterol lahko povzroči resne zaplete, med drugim tudi kritično pomanjkanje prekrvitve okončin.
Miroslav Cvjetičanin8. 3. 2026 | 15:00
14:42
Bulvar  |  Tuji trači
TEŽKA ODLOČITEV

Tony Centinski tik pred zdajci odpovedal koncert: »Znašel sem se v nezavidljivi situaciji«

Ob dnevu žena bi moral nastopiti v Novem Sadu.
8. 3. 2026 | 14:42
14:18
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO LEGENDE

Jack Osbourne razkril boleč trenutek, ko je dojel, da se Ozzy resnično poslavlja

V njegovih besedah je prepoznal nekaj veliko globljega ...
8. 3. 2026 | 14:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki