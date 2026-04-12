OD ALP DO MORJA

Ideja za izlet: po romarski poti do enega najlepših razgledov

Sveta gora je znano romarsko središče nad Novo Gorico; na vrhu nas po dveh urah hoje pričaka cerkev.
Razgled na Sabotin. FOTO: Janez Mihovec

Razgled na Sabotin. FOTO: Janez Mihovec

Sveta gora je priljubljen cilj številnih obiskovalcev. FOTO: Janez Mihovec

Sveta gora je priljubljen cilj številnih obiskovalcev. FOTO: Janez Mihovec

Pogled iz doline FOTO: Janez Mihovec

Pogled iz doline FOTO: Janez Mihovec

Notranjost cerkve. FOTO: Janez Mihovec

Notranjost cerkve. FOTO: Janez Mihovec

Baročna cerkev. FOTO: Janez Mihovec

Baročna cerkev. FOTO: Janez Mihovec

Razgled na Sabotin. FOTO: Janez Mihovec
Sveta gora je priljubljen cilj številnih obiskovalcev. FOTO: Janez Mihovec
Pogled iz doline FOTO: Janez Mihovec
Notranjost cerkve. FOTO: Janez Mihovec
Baročna cerkev. FOTO: Janez Mihovec
Janez Mihovec
 12. 4. 2026 | 10:05
Nad Novo Gorico je ravnega sveta prav gotovo konec. Reka Soča priteče iz gora, steče skozi Kanalsko dolino in se pod Solkanom izlije na ravnico, ki sega do morja. Gorico obvladujejo kamnite gore, ki se dvigajo na severni strani mesta. To so Sabotin, Škabrijel in Sveta gora oziroma Skalnica. Prav slednja pritegne našo pozornost. Na 682 metrov visokem vrhu stoji stavba, ki pritegne naš pogled. To je božjepotna bazilika Kraljice Svetogorske. Kopico zgradb sestavljajo še frančiškanski samostan, restavracija, romarski dom, dom Tau in družinski center.

Baročna cerkev. FOTO: Janez Mihovec
Baročna cerkev. FOTO: Janez Mihovec

Legenda pravi, da je leta 1539 Urška Ferligoj, pastirica iz Grgarja, imela videnje, po katerem ji je Devica Marija naročila, naj ljudem reče, naj ji na tem vrhu zgradijo cerkev. Beseda je dala besedo in v naslednjih stoletjih je na vrhu zraslo mogočno svetišče, kamor so romali verniki od blizu in daleč. A mogočne zgradbe so novejšega datuma. Med prvo svetovno vojno je prav tu potekala soška fronta in na tem vrhu ter okoliških so potekali srditi boji med avstrijskimi in italijanskimi silami. Tako je celoten vrh prevrtan s kavernami, topniškimi položaji, rovi in okopi.

Baročna cerkev. FOTO: Janez Mihovec
Baročna cerkev. FOTO: Janez Mihovec

Lep del 20. stoletja je na vrh vodila vzpenjača, a o njej danes skorajda ni več sledi. Prav na vrh Svete gore se sicer da pripeljati z avtom, najlepša pot pa vodi iz Solkana. Iz centra naselja se sprehodimo pod obvoznico in nato prečno prek pobočij. Nekje na polovici poti prečkamo cesto, ki vodi proti Grgarju, nad njo je precej veliko parkirišče.

Pogled iz doline FOTO: Janez Mihovec
Pogled iz doline FOTO: Janez Mihovec

Na Sveto goro lahko pridemo po cesti, lahko pa tudi po markirani poti, ki vodi prek pobočij. Kakor koli že, po dveh urah zmerne hoje smo na vrhu, kjer nas pričaka veliko romarsko središče, z njegovega dvorišča pa razgled na nasproti Soče stoječi Sabotin in morje v ozadju, pa pogled na Julijske Alpe na severni strani, pa tudi na Banjško planoto in Trnovski gozd na vzhodu. Na Sveti gori skorajda nikoli nismo sami, saj je priljubljen cilj številnih obiskovalcev iz Nove Gorice, italijanske Gorice in številnih drugih. Obiskovalci so tako romarji ali planinci, največkrat pa kar oboji hkrati.

Logo
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
